Eugen Neagoe dă de pământ cu sistemul VAR după Rapid – ”U” Cluj 1-0. ”Este o rușine ce se întâmplă”

Meciul Rapid – ”U” Cluj a fost departe de așteptările fanilor celor două echipe. Preocupate exclusiv să nu primească gol, niciuna dintre oponente nu a construit vreo fază care să ducă la înscrierea vreunul gol, din acțiune. Unica reușită a venit de la punctul cu var.

Eugen Neagoe: ”Dacă așa e corect, totul va fi bine, mergem înainte”

”U” Cluj nu putea visa la mai mult decât o remiză în Giulești, întrucât a demonstrat deja că nu are jucători capabili să creeze panică în careurile adverse. Nici . Deși au fost, aparent, în controlul jocului, feroviarii au avut momente în care au fost dominați de alb-negrii, însă a fost o dominare acceptată de rapidiști.

Punctele sunt totul pe arena de sub Podul Grant, iar Mutu a pregătit meciul cu Universitatea Cluj exact pe această idee, ignorând total spectacolul sportiv, altă dată la mare căutare în Giulești.

Mai bine de o oră vișiniii nu au expediat nici un șut pe spațiul porții ardelenilor, iar la final au obținut ceea ce și-au propus, fără prea mare efort, în fața unui oponent care a dus mingea până în preajma careului advers și s-au mulțumit cu asta. Antrenorul ardelenilor a răbufnit la finalul partidei, nemulțumit de prestația brigăzii de arbitrii.

”Este o rușine ce se întâmplă cu VAR, ba este, ba nu este, ba merge, ba nu merge (sistemul VAR – n.r.). Probabil că nu văd oamenii, dar eu când am avut probleme cu cititul mi-am luat ochelari. Etapa trecută am avut penalty clar, dar nu am primit.

În seara asta a fost VAR nestins, este o rușine tot ce s-a întâmplat după minutul 70. Se aruncau în careu să ceară penalty, au avut primul șut pe poartă în minutul 70.

Noi suntem unde suntem și datorită nouă, dar este rușinos ce s-a întâmplat. Eu nu am văzut în niciun campionat din lume să se stea 10 minute să se analizeze o fază. Dacă așa e corect, totul va fi bine, mergem înainte”, a tunat Neagoe.

Alex Chipciu, un car de nervi după eșecul din Giulești

Transferat în această vară la Universitatea Cluj de la rivala CFR, a fost un car de nervi la finalul partidei din Giulești și a cerut respect pentru jucători, din partea arbitrilor.

”Nu suntem noi la cel mai înalt nivel, dar să nu-și bată joc de noi. Arbitrii se uită la 300 de reluări și iau decizii greșite. OK, acum a fost penalty, dar au fost atâtea alte faze, în celelalte meciuri.

Noi suntem înjurați de suporteri, ne iau familiile la rând. Chiar e bătaie de joc ce fac arbitrii. Dacă noi îi respectăm, să ne respecte și ei. Noi ne creăm ocazii, dar nu înscriem, asta e valoarea, a mea și a noastră”, a spus Alexandru Chipciu.

”Oamenii știa aleargă pentru fiecare minge, muncesc, dă penalty dace este și aveam mai mult cu două puncte. Băieții au făcut un joc bun într-o atmosferă extraordinară, bravo lui Adi Mutu și Rapidului, sunt pe primul loc…

”Eu am încercat să mă feresc cu tot corpul, dacă mă întrebați pe mine dacă e sau nu penalty, da a fost. Dar mi se pare că nu sunt pregătiți arbitrii. Stăm 20 de minute în plus pe teren de când a fost introdus VAR-ul. Fazele sunt interpretate cum vor ei (arbitrii), noi nu contăm”, a spus și Denis Ispas.