Eugen Neagoe, declarație bizară după Farul – Petrolul 2-0 în prima etapă din play-out: „Suntem Moș Crăciun!”

Petrolul Ploiești a început cu stângul actuala ediție de play-out. Prahovenii au cedat cu 0-2 pe terenul Farului, iar Eugen Neagoe nu a mai rezistat după meci. Ce a declarat antrenorul „lupilor” după eșecul suferit în deplasare.

Concluziile lui Eugen Neagoe după Farul – Petrolul 2-0

Play-out-ul din SuperLiga a avut parte de un prim meci în ziua de duminică, 15 martie, între Farul Constanța și Petrolul Ploiești , spre frustrarea prahovenilor, care au astfel emoții în continuare în privința retrogradării.

Eugen Neagoe, , și-a manifestat dezamăgirea față de rezultatul obținut acum, dar mai ales față de ratarea ocaziilor de gol pe care elevii lui le-au avut.

„Sunt dezamăgit de rezultat, în primul rând. Cred că a fost o primă repriză echilibrată. Nicio echipă nu a avut ocazii mari de a marca. Din păcate am făcut noi acea greșeală și le-am făcut un cadou. Este normal că atunci când le dai pasă adversarilor în careu, că vrei primi gol.

Repriza a doua am încercat, am făcut schimbări. La golul doi am pierdut ușor mingea în partea stângă. Nu știu dacă a fost fault sau nu. Ne-au prins pe contraatac și ne-au marcat gol. Știam că așa se va întâmpla. Le-am și spus asta. Am avut ocazii, dar nu am reușit să o băgăm în poartă, în schimb la 0-0 le-am făcut acel cadou. Cam asta e istoria acestui joc!”, a spus Eugen Neagoe.

Ulterior, Eugen Neagoe și-a comparat echipa cu Moș Crăciun din cauza faptului că adversarii primesc „cadouri” prin faptul că reușesc să înscrie în poarta Petrolului cu ajutorul jucătorilor săi. Antrenorul își dorește să vadă o schimbare din partea fotbaliștilor săi după cele întâmplate, întrucât îi așteaptă o luptă extrem de dificilă în acest play-out.

„Suntem Moș Crăciun! La toate echipele, care au probleme, noi trebuie să le dăm mingea să o bage în poartă. Nu e prima dată când se întâmplă asta. Sper că au înțeles și să termine cu cadourile astea. E o luptă dificilă în play-out. Depinde de fiecare echipă și de fiecare joc în parte”, a mai declarat Eugen Neagoe, la flash-interviu.

Cum arată clasamentul din play-out

Succesul obținut de Farul în prima etapă din play-out i-a propulsat pe „marinari”, pentru moment, pe locul 3, cu 22 de puncte. Petrolul, în schimb, se află într-o situație delicată. Prahovenii ocupă locul 7, care, la final de sezon, înseamnă baraj pentru menținerea în SuperLiga.