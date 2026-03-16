Eugen Neagoe, declarație bizară după Farul – Petrolul 2-0 în prima etapă din play-out: „Suntem Moș Crăciun!”

Petrolul a pierdut în prima etapă din play-out după 0-2 cu Farul în deplasare. Eugen Neagoe a ajuns la capătul puterilor după meciul pierdut de echipa sa. Ce a declarat antrenorul.
Mihai Dragomir
16.03.2026 | 06:00
Eugen Neagoe a reacționat vehement după Farul - Petrolul 2-0. Sursa Foto: Sport Pictures.
Petrolul Ploiești a început cu stângul actuala ediție de play-out. Prahovenii au cedat cu 0-2 pe terenul Farului, iar Eugen Neagoe nu a mai rezistat după meci. Ce a declarat antrenorul „lupilor” după eșecul suferit în deplasare.

Concluziile lui Eugen Neagoe după Farul – Petrolul 2-0

Play-out-ul din SuperLiga a avut parte de un prim meci în ziua de duminică, 15 martie, între Farul Constanța și Petrolul Ploiești. Gazdele s-au impus cu 2-0, spre frustrarea prahovenilor, care au astfel emoții în continuare în privința retrogradării.

Eugen Neagoe, cel care desființa arbitrajul la începutul acestei luni după jocul cu Csikszereda, și-a manifestat dezamăgirea față de rezultatul obținut acum, dar mai ales față de ratarea ocaziilor de gol pe care elevii lui le-au avut.

„Sunt dezamăgit de rezultat, în primul rând. Cred că a fost o primă repriză echilibrată. Nicio echipă nu a avut ocazii mari de a marca. Din păcate am făcut noi acea greșeală și le-am făcut un cadou. Este normal că atunci când le dai pasă adversarilor în careu, că vrei primi gol.

„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme...
Digi24.ro
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei

Repriza a doua am încercat, am făcut schimbări. La golul doi am pierdut ușor mingea în partea stângă. Nu știu dacă a fost fault sau nu. Ne-au prins pe contraatac și ne-au marcat gol. Știam că așa se va întâmpla. Le-am și spus asta. Am avut ocazii, dar nu am reușit să o băgăm în poartă, în schimb la 0-0 le-am făcut acel cadou. Cam asta e istoria acestui joc!”, a spus Eugen Neagoe.

S-a urcat în avion și a plecat în Iran, după gestul văzut de...
Digisport.ro
S-a urcat în avion și a plecat în Iran, după gestul văzut de toată planeta: "Aceasta nu e o alegere proprie"
Declarația bizară făcută de Eugen Neagoe după ce Petrolul a pierdut cu Farul. Ce l-a deranjat, de fapt

Ulterior, Eugen Neagoe și-a comparat echipa cu Moș Crăciun din cauza faptului că adversarii primesc „cadouri” prin faptul că reușesc să înscrie în poarta Petrolului cu ajutorul jucătorilor săi. Antrenorul își dorește să vadă o schimbare din partea fotbaliștilor săi după cele întâmplate, întrucât îi așteaptă o luptă extrem de dificilă în acest play-out.

„Suntem Moș Crăciun! La toate echipele, care au probleme, noi trebuie să le dăm mingea să o bage în poartă. Nu e prima dată când se întâmplă asta. Sper că au înțeles și să termine cu cadourile astea. E o luptă dificilă în play-out. Depinde de fiecare echipă și de fiecare joc în parte”, a mai declarat Eugen Neagoe, la flash-interviu.

Cum arată clasamentul din play-out

Succesul obținut de Farul în prima etapă din play-out i-a propulsat pe „marinari”, pentru moment, pe locul 3, cu 22 de puncte. Petrolul, în schimb, se află într-o situație delicată. Prahovenii ocupă locul 7, care, la final de sezon, înseamnă baraj pentru menținerea în SuperLiga.

  • 16 este numărul punctelor cu care a rămas Petrolul după acest meci
  • 21 martie este data la care Petrolul primește vizita lui Metaloglobus în a doua etapă din play-out
Joan Laporta a câștigat alegerile la Barcelona și a sărbătorit cu jucătorii în...
Fanatik
Joan Laporta a câștigat alegerile la Barcelona și a sărbătorit cu jucătorii în secția de votare. Ce a pățit Ter Stegen la urne
Gigi Becali l-a făcut praf pe Istvan Kovacs, după arbitrajul de la Rapid...
Fanatik
Gigi Becali l-a făcut praf pe Istvan Kovacs, după arbitrajul de la Rapid – Dinamo 3-2: „A fost hoție la pătrat!”
La ce tehnică tradițională chineză a apelat un fotbalist de la Juventus pentru...
Fanatik
La ce tehnică tradițională chineză a apelat un fotbalist de la Juventus pentru recuperare. Imaginea cu care și-a uimit fanii
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
