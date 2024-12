Eugen Neagoe, deranjat de rezultatul din meciul cu Dinamo. “Noi am jucat fotbal, iar ei s-au apărat tot meciul”

În etapa 19 a SuperLigii, Gloria Buzău a pierdut duelul de acasă, deși a dominat formația antrenată de Zeljko Kopic. La finalul celor 90 de minute, de înfrângerea suferită în meciul cu Dinamo.

Eugen Neagoe, deranjat de rezultatul din meciul cu Dinamo

– Dinamo 0-1 a fost dominat de o singură echipă. Antrenorul gazdelor a fost supărat pe faptul că elevii săi au ratat multe ocazii de a marca, iar golul înfrângerii a venit în urma unei greșeli colective. Cu toate astea, Neagoe i-a apreciat pe elevii săi pentru faptul că au fost echipa care a arătat un joc mai bun.

“O seară tristă pentru noi, pentru că am pierdut acest joc. Am controlat jocul din primul minut până în ultimul minut. Ne-am creat ocazii mari de a marca. Dinamo a marcat la primul șut pe poarta noastră.

Fotbalul așa este. Se întâmplă să joci bine, ăla cum făcut-o noi. Noi i-am subordonat din primele minute. Nu doar când au rămas în 10 oameni, dar și în 11 a fost la fel. Am controlat jocul. Dacă vă uitați pe statistici, cel mai bun jucător al lor a fost portarul. Până la urmă a rămas rezultatul.

Nu a fost prima dată când am jucat foarte bine, dar am pierdut din greșeala noastră. Am dominat, la fel ca în meciul cu CFR Cluj și am pierdut dintr-o eroare a noastră. Am dat pasă adversarilor noștri și așa am pierdut. Trebuie să îi felicit pe jucători pentru o repriză în care Dinamo nu a călcat în careul nostru.

“Noi am jucat fotbal, iar ei s-au apărat tot meciul”

După ce s-a întâmplat pe teren, e nedrept. Dar a așa e fotbalul. Ei au acumulat puncte în această seară. Am avut multe ocazii. Am scăpat singuri cu portarul și am dat în bară, ne-au dat pasă și nu am profitat de acest lucru, am avut ocazia aceea cu capul. Asta este.

Am jucat fotbal din primul minut și am făcut-o bine, deși unde suntem noi pe clasament și unde sunt ei? Ei s-au apărat tot meciul. Nu ne-au creat probleme. Au jucători cu experiență, importanți, iar noi nu am fost inspirați în fața porții. Am făcut tot ce a depins de mine. Am jucat cu doi atacanți, am schimbat, am băgat jucători ofensivi ca să marcăm, dar aste e realitatea. Ratăm destul de mult”, a declarat Eugen Neagoe la finalul meciului cu Dinamo.

“Trebuie să remediem asta cât mai e timp”

“Dinamo a jucat în 10 destul de mult, noi am avut atâtea ocazii, dar plecăm învinși. Nu e primul meci în care mingea pare că nu vrea să intre. Avem probleme la acest capitol, în a înscrie goluri și trebuie să remediem cât mai e timp.

Nu am înscris când am avut ocazia, ei au făcut asta la prima șansă și apoi s-au pus pe două linii și au așteptat contraatacul.

Mister ne-a spus că am pierdut ocazia de a urca câteva locuri în clasament după acest meci. Am intrat cu gândul de a lega două victorii la rând, dar planurile nu au fost la fel cu ce am făcut pe teren”, a spus Ion Gheorghe la flash-interviu.