Eugen Neagoe, despre accidentarea lui Alex Mitriță din Ludogorets – Universitatea Craiova 2-0: „A fost călcat pe tendon, sper să nu fie grav”

Universitatea Craiova a înregistrat prima înfrângere din cantonamentul din Bulgaria cu Ludogorets Razgrad, scor 2-0, însă atenția oltenilor se îndreaptă spre Alex Mitriță. Mijlocașul „alb-albaștrilor” a ieșit accidentat în minutul 36 al partidei, iar Eugen Neagoe speră ca fotbalistul să nu fi suferit o accidentare gravă.

Eugen Neagoe îngrijorat după Ludogorets – Universitatea Craiova 2-0: „A fost călcat pe tendon, sper să nu fie ceva grav”

s-a declarat mulțumit de evoluția elevilor săi din al treilea test al verii, chiar dacă oltenii nu au izbutit să învingă Ludogorets. „Geană” a declarat că oltenii au avut un program spartan înaintea celui de-al treilea meci amical din Bansko.

„A fost un test util, chiar dacă cei de la Ludogorets au fost mult mai proaspeți. Ei s-au antrenat lângă noi de când suntem aici. Am avut două antrenamente ieri, de câte 11 km pentru fiecare jucător. De dimineață am mai avut un antrenament”, a spus Eugen Neagoe.

Eugen Neagoe a declarat că nu îi menajează deloc pe elevii săi pentru a fi într-o formă de invidiat încă din prima etapă din SuperLiga. „Geană” a dezvăluit că Alex Mitriță a fost călcat pe tendon și speră ca vedeta Universității Craiova să nu fi suferit o accidentare gravă.

„Nu am vrut sa îmi menajez jucatorii. Pe noi ne interesează cum vom arăta în campionat și sigur ne-am dori să nu avem accidentări și să avem un joc bun. Mitriță a fost călcat pe tendon, sper să nu fie ceva grav. Mai acuză unele probleme jucătorii, dar mă bucur că nu au ieșit din pregătire.

Zajkov. care a venit accidentat de la națională, și Baiaram sunt cei care nu s-au antrenat. Cred că arată bine. A jucat azi 45 de minute, putea să și marcheze”, a spus tehnicianul „alb-albaștrilor” la finalul partidei din Bulgaria.

Concluziile lui Alex Crețu după al treilea amical al verii: „Cred că ne-am atins obiectivul, chiar dacă am luat bătaie”

Alex Crețu este mulțumit de realizările sale de pe teren, chiar dacă „juveții” au pierdut clar în fața lui Ludogorets. Mijlocașul a mărturisit că Alex Mitriță nu a preferat să riște când a fost călcat pe tendon și a preferat să râmână în afara oricărui pericol.

„A fost un meci greu, am jucat cu campioana Bulgariei, joacă în preliminariile Champions League, cu jucători foarte buni. Am fost cam obosiți, am avut un antrenament foarte greu, dar cred că ne-am atins obiectivul, chiar dacă am luat bătaie.

E bine că am terminat cu toții sănătoși. Mitriță a fost călcat pe tendon și să nu riște nimic, a preferat să iasă, e normal. Suntem într-un stagiu de pregătire, muncim cu toții, ne-am prezentat foarte bine. Era clar că se acumulează oboseală, dar arătăm foarte bine, asta ne dă speranțe.

Se așteaptă să fie un campionat disputat. Avem un început bun, cu echipe nou promovate. Vom vedea la ora jocului. Cu toții ne dorim mult mai mult. La Craiova se vrea în fiecare an primul loc, e normal, e un club de tradiție. Noi ne pregătim pentru acest lucru și sper să reușim într-un final”, a declarat Alex Crețu, conform .