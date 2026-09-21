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Eugen Neagoe (59 de ani) a vorbit despre problemele cu care se confruntă FCSB. Tehnicianul îl arată cu degetul pe fostul antrenor Marius Baciu (51 de ani) și a dezvăluit cine face, de fapt, primul „11” la gruparea roș-albastră.

Eugen Neagoe, critic cu Marius Baciu după Universitatea Craiova – FCSB 5-0

Marius Baciu a plecat de la FCSB după umilința pe care . Cu toate acestea, antrenorul născut la Mediaș primește în continuare critici. Eugen Neagoe consideră că fostul tehnician este responsabil pentru rezultate și pentru jocul slab al echipei. „Craiova a făcut un joc foarte bun consistent. Cred că a fost cel mai bun joc al Craiovei din acest sezon. Cred că a fost cea mai bună partidă. Au început jocul foarte bine și efectiv din primele minute s-au văzut cei doi în atac, Al Hamlawi și Etim, nu doar cu o poftă de joc, dar și cu reușite foarte multe. Au fost jucătorii care au dat tonul jocului. De la ei a început această partidă.

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FCSB nu a reușit nici măcar să ajungă la poarta Craiovei. Craiova a arătat ca o echipă solidă. În schimb, FCSB a arătat doar ca un lot cu jucători valoroși. Nu a arătat ca o echipă. FCSB e un lot cu jucători foarte valoroși. Craiova, pe lângă un lot foarte valoros, are și o echipă. Primii 11 sunt toți din campionatul trecut. Au un an și jumătate la echipă, joacă de mult împreună și se vede.

E posibil după aceste jocuri din Europa să devină și mai puternici ca și echipă. Oricum erau favoriți și sunt în continuare la câștigarea campionatului. Asta nu înseamnă că Rapid, Dinamo și chiar FCSB, dacă își va rezolva problemele, chiar și fizic. Pentru că nu stau foarte bine în acest moment. Nu au cum să stea pentru că au venit mulți jucători pe parcursul acestor luni. Era foarte greu pentru orice antrenor, nu doar pentru Marius Baciu. Îmi pare rău că s-a discutat mult de el și despre poziția lui, cum alți antrenori nu au fost criticați. Probabil orice antrenor va veni, va fi același lucru. Nu cred că trebuia tratat așa, dar e altă poveste.

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Eu sunt convins că în presă apar lucrurile un pic trunchiat. Eu nu cred că Gigi Becali e atent la toate detaliile și că face echipa. Eu cred că Gigi Becali vorbește mult, o face aproape zilnic în presă, dar eu cred că multe decizii acolo sunt luate de cei din staff. De antrenori. Eu nu cred că Gigi Becali face primul 11. Sună el și spune ‘Vreau să joace fundaș central Dawa’. Nu cred asta”, a spus Eugen Neagoe.

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„Cum să joace Drăguș?”

Eugen Neagoe a contestat decizia FCSB-ului de a îl titulariza pe Denis Drăguș (27 de ani) . „Dacă ești antrenor și te sună patronul, trebuie să răspunzi, indiferent de patron, indiferent de echipă. Dacă te întreabă de un jucător, tu îi spui… Cum să joace Drăguș? Chiar dacă patronul voia sa îl vadă 90 de minute. Nu are cum. El jucase ultima dată acum 4 luni.

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(n.r. – FCSB o echipă neantrenată?) Aseară au fost 3 în primul 11 care nu aveau nicio lună. FCSB nici într-o partidă de verificare sau de antrenament nu au jucat în formula asta. O echipă nu se face în 2 luni, vine antrenor mâine și bate din palme. E greu să construești să ajungă toți jucătorii la același nivel. Repet, FCSB a arătat ca un lot de jucători valoroși, nu ca o echipă”, a declarat Eugen Neagoe, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.