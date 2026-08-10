Eugen Neagoe dezvăluie cum Bogdan Andone a câștigat tactic la Craiova. Cum a fost blocat David Matei. Exclusiv

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Universitatea Craiova a suferit o înfrângere surprinzătoare pe teren propriu în fața celor de la FC Argeș. Oltenii au cedat cu 0-1, după un meci în care au ratat din toate pozițiile. Eugen Neagoe știe unde a câștigat Bogdan Andone partida.

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Piteștenii au dat lovitura încă din minutul 7 și au reușit apoi să își apere avantajul până la final. , însă defensiva pregătită de Bogdan Andone a rezistat atacurilor formației din Bănie.

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Eugen Neagoe a analizat partida la FANATIK SUPERLIGA și a remarcat modul în care FC Argeș a reușit să blocheze jocul ofensiv al adversarei. consideră că prima repriză făcută de Craiova a fost una modestă, fără ocazii importante la poarta piteștenilor.

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Neagoe a scos în evidență și duelul tactic câștigat de Bogdan Andone. În opinia sa, unul dintre punctele-cheie ale partidei a fost blocarea lui Matei, în timp ce Sierra a avut un rol important în fața fundașilor centrali ai celor de la FC Argeș. A blocat toate încercările de dribling ale lui Matei.

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„Prima repriză a fost una modestă, nu a fost una reușită. Au primit un gol în minutul 7. Rus a fost prea relaxat acolo. Execuția, da, una formidabilă. În prima repriză, Craiova nu a avut șut pe poartă. Doar două cornere a avut în prima parte. În repriza a doua, da, a fost o singură echipă pe teren. Argeș a jucat cu cinci pe linia de fund. Mai mult, jucătorii din mijloc au stat în fața fundașilor. Sierra a fost foarte atent la Matei.

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Bogdan Andone a câștigat meciul tactic. Bancu și Baiaram au făcut un joc foarte bun, dar FC Argeș s-a concentrat acolo. Nu l-au lăsat pe Matei să joace deloc. Nu a avut nicio șansă. A fost aproape inexistent. Matei, chiar dacă este under, merită să joace. De asta nu a putut Craiova să își facă jocul. Sierra s-a ocupat perfect de zona din fața fundașilor centrali. A închis foarte bine”, a declarat Eugen Neagoe la FANATIK SUPERLIGA.