Eugen Neagoe, dur cu suporterii lui Dinamo: „Nu e un dezastru așa mare dacă retrogradează”. Ce spune despre Cortacero. Exclusiv

Astra Giurgiu va întâlni Dinamo în semifinalele Cupei României, un nou prilej pentru Eugen Neagoe de se întâlni cu echipa pe care a antrenat-o numai două meciuri. El a părăsit clubul „alb-roșu” după ce a suferit un infarct pe banca de rezerve la un meci cu Universitatea Craiova.

Contestat dur de suporterii dinamoviști încă din prima secundă când s-a aflat că va fi antrenorul echipei, Neagoe le răspunde acum cu aceeași monedă fanilor care conduc clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare.

Actualul tehnician al Astrei a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK.RO în care spune că suporterii au ceea ce și-au dorit și că nu va fi un dezastru dacă echipa va ajunge în Liga 2. Totodată, Neagoe nu-și dă seama cum autoritățile române au putut fi păcălite de Pablo Cortacero, dând impresia că i-au întins un covor roșu la picioare.

Eugen Neagoe nu crede că Dinamo este un adversar facil în semifinalele Cupei României: „E o echipă periculoasă”

Cum vi s-a părut tragerea la sorți?

– Toate cele trei echipe de Liga 1 își doreau să joace cu Viitorul Târgu Jiu, nu pentru că nu ar fi o echipă bună, dar totuși este o echipă de Liga 2. Cu siguranță și cei de la Dinamo, dar și cei de la Universitatea Craiova, își doreau să aibă noroc să joace cu o echipă din eșalonul secund. Până la urmă, asta este situația.

Noi o să ne jucăm șansa împotriva lui Dinamo, ne dorim să ajungem în finală, nu va fi deloc ușor. Dinamo, chiar dacă trece printr-o perioadă grea, totdeauna a găsit resurse, s-a mobilizat, în special pentru un meci așa cu o importanță aparte cum este semifinala Cupei. Eu cred că șansele sunt egale înaintea acestor două jocuri.

Dumneavoastră cu cine v-ați fi dorit să jucați? Valeriu Răchită a spus că toate echipele își doreau să joace cu Dinamo și că Astra ar fi norocoasă…

– Eu chiar nu pot să spun lucrul ăsta, pentru că Dinamo, chiar dacă trece printr-o perioadă dificilă, are jucători valoroși, chiar și de echipa națională, sunt o echipă periculoasă. Eu sunt realist, nici nu pot să vorbesc la mișto despre așa o echipă cu nume important, dar șansele sunt egale, sincer.

Mai sperie Dinamo pe cineva în momentul de față?

– Chiar dacă are un parcurs modest în campionat, mai este timp să-și regleze lucrurile. Și pentru noi este timp, pentru că avem un joc important contra Botoșaniului și după aceea avem două săptămâni în care putem să ne revenim din toate punctele de vedere, inclusiv să-și revină și Valerică Găman, care este un jucător foarte important pentru noi și este accidentat în acest moment. Peste cinci zile, Găman va intra la antrenamente normale cu echipa. Așa că va fi apt. Dar din păcate, nu-l vom avea la acest meci de joi contra Botoșaniului. Eu am spus întotdeauna că avem jucători valoroși în lot și s-a dovedit acest lucru, indiferent de cine a lipsit, ceilalți care au intrat și-au făcut treaba și au făcut-o foarte bine.

Eugen Neagoe: „Vom face minuni dacă reușim să ajungem în play-off și câștigăm Cupa”

Ați reușit minuni la Astra până acum, sunteți la două puncte de ultimul loc de play-off, chiar dacă formația a fost lovită de multe probleme în ultima vreme. Care este secretul?

– Muncă, seriozitate și sunt norocos că am jucători de valoare și de caracter. Acest lucru este foarte important. Dani Coman a încercat să rezolve întotdeauna problemele care au fost la echipă, aici mă refer la cele de natură financiară, să avem liniște, chiar dacă nu suntem la zi, dar stăm destul de bine, nu este o problemă importantă sau mare pentru noi. Băieții știu că-și vor primi toate drepturile. Noi ne dorim să avem rezultate foarte bune, dar minuni vor fi atunci când vom trage linie. Dacă vom ajunge în play-off și vom câștiga Cupa României, într-adevăr am reușit să facem minuni. Dar nu eu singur, ci împreună cu Dani Coman și împreună cu acești jucători foarte valoroși și de mare caracter. Este meritul foarte mare al lor, pentru că au înțeles ce vreau de la ei, au fost foarte serioși în tot ce am făcut împreună, cred că puteam să fim de acum în play-off, dar am avut și mici sincope.

Ați luat echipa de pe loc de retrogradare și acum se bate să fie în primele șase…

– Mai exact de pe ultimul loc. De pe locul 16, etapa a 10-a, cu 4 puncte. Ne dorim să ajungem în Europa League sau în Conference League, de aceea facem sacrificii în fiecare zi.

Cum a primit echipa vestea că Ioan Niculae a fost din nou privat de libertate? Mulți cântau prohodul Astrei…

– Jucătorii oricum erau foarte motivați, dimpotrivă, am fost susținuți. Chiar soția domnului Niculae, doamna Nicoleta, a venit la Giurgiu înaintea jocului cu Dinamo, am avut o discuție cu dumneaei, cu Dani Coman, cu Bogdan Mara, a spus că va fi lângă noi, că va încerca să rezolve toate problemele, o parte dintre ele s-au rezolvat, zilele următoare se vor rezolva alte probleme. Băieții sunt liniștiți, sper eu ca prin rezultatele noastre să-i aducem așa, puțină bucurie și domnului Niculae să treacă mai repede peste situația în care se află.

Ce credeți că se va întâmpla în cazul de dopaj de la Astra?

– Nu știu. Jucătorii au făcut ce au făcut, știu subiectul, clubul din punctul meu de vedere nu are nicio vină, nu este în culpă deloc, pentru că nu a avut nicio inițiativă. Este aceeași situația ca la Dinamo, cu Magaye Gueye, care a fost depistat dopat sau drogat, ce vină are clubul Dinamo? Aceeași situație este și la Astra, ce vină poate să aibă clubul când ei au mers pe cont propriu fără să anunțe clubul. Eu, sincer, nu am nicio emoție, mă gândesc doar la ce avem noi de făcut, la jocurile care urmează.

Eugen Neagoe îi atacă pe suporterii lui Dinamo: „Și-au dorit să nu am rezultate!”

De ce la alte echipe ați reușit și la Dinamo nu?

– Am reușit la toate echipele la care am fost, mai puțin la Dinamo, pentru că la celelalte echipe am fost tratat cu respect, cu încredere, oamenii m-au dorit la echipă. La Dinamo am căzut într-un moment foarte prost, într-un război care nu era al meu, acei oameni care m-au contestat au dorit ca eu să nu am rezultate la Dinamo. N-am înțeles de ce, nu meritam să fiu tratat la modul în care am fost tratat.

Practic, cam din acea perioadă a început și „dezastrul” la Dinamo, atât din punct de vedere financiar, cât și sportiv…

– E ce și-au dorit suporterii care m-au contestat pe mine, pentru că nu toți suporterii lui Dinamo m-au contestat. Mă întâlnesc cu fani ai echipei Dinamo și oamenii mă întreabă pe mine ce s-a întâmplat. Eu, din ce știu au fost influențați, dar nu mai vreau să-mi aduc aminte nici de cine au fost influențați, nici ce au făcut, a fost dorința lor, foarte frumos, s-a terminat acea perioadă, mă bucur de respectul pe care îl am de la celelalte cluburi și de la oamenii cu care am lucrat de la acele echipe.

Aveți vreun regret după acea perioadă? Mai ales că a fost și acel episod în care ați ajuns direct de pe bancă la spitalul de urgență Floreasca, fiind și ultimul dumneavoastră meci la Dinamo….

– Eu am avut cele mai bune intenții, nu mi-am imaginat că lucrurile vor degenera de așa manieră. Sincer, nici acum nu înțeleg reacția lor și nu am înțeles-o niciodată. Dar nu port ranchiună, nu mă mai interesează. Suporterii au dorit să conducă clubul, îl conduc în acest moment, bravo lor. Nu este deloc ușor să conduci un club, au ceea ce și-au dorit. Au putere deplină. Ei dau afară antrenori, ei pun, ei aduc jucători, bravo lor.

La Dinamo, s-a întors ca antrenor Gigi Mulțescu. Cum vi se pare această mutare?

– Sincer, îmi pare rău pentru Jerry Gane, mi-a fost coleg, chiar dacă este mai mic decât mine, cum mi-a părut rău și de ce s-a întâmplat cu Cosmin Contra. Cred că a luat o decizie corectă, pentru că nici el nu se simțea foarte bine, nu a vrut să se întâmple ce s-a întâmplat cu mine, (n.r. să facă infarct pe bancă), dar era un moment pentru Dinamo, a căzut și el într-un moment deloc plăcut. Nea Gigi Mulțescu este un antrenor valoros, un antrenor cu experiență foarte mare, are tot respectul meu, e un om capabil, important pentru Dinamo și poate redresa această echipă.

Eugen Neagoe nu înțelege cum a ajuns Pablo Cortacero la Dinamo: „I s-a pus covor roșu pe jos la Ministerul de Interne”

Dacă erați în locul lui Contra, ce-ați fi făcut? Suporterii i-au cerut să renunțe la toți banii pentru care a muncit.

– Am înțeles că el a renunțat la o parte din bani. Nu știu ce să-ți spun că aș fi făcut eu. E un gest foarte frumos din partea lui, acum nu știu dacă a procedat corect sau nu. Nu sunt în măsură să-mi dau cu părerea, dar, oricum, Cosmin Contra nu trebuia să demonstreze nimic, ca și valoare, ce înseamnă el pentru fotbalul românesc. A fost un jucător de echipă națională, un antrenor foarte bun, un selecționer pentru România. Până la urmă, este dinamovist, a jucat la Dinamo, nu poate nimeni să-l judece pe Cosmin Contra că nu a dorit binele clubului, ba dimpotrivă. Cu siguranță, Contra și-a dorit tot ce este mai bun, rezultatele cele mai bune pentru Dinamo.

Cum vi se pare toată povestea asta cu Pablo Cortacero la Dinamo? E posibil să fie repus din nou în funcția de președinte al CA de către Tribunalul București.

– (Râde) Acum nu pot decât să zâmbesc. Eu nu am venit ca investitor sau ca patron la Dinamo, dar am fost contestat din prima secundă când s-a auzit căvoi veni ca antrenor la Dinamo. Când au venit acești spanioli, li s-a pus covor roșu pe jos, aoleu, au venit salvatorii, am văzut că și pe la Ministerul de Interne erau. Eu nu am vorbit în viața mea cu un ministru de interne. După o viață în fotbal. Nu știu dacă aș putea să fiu primit dacă aș suna pe cineva, domnule, vreau să ajung și eu la ministrul de interne, nu cred că aș fi primit. Dar acești oameni au fost primiți cu covor roșu și la minister! Și pe ei nu-i știe nimeni în Spania. Ce poți să mai spui? Sincer, cu părere de rău, nici nu mă mai interesează ce se întâmplă în acest moment la Dinamo.

Verdict dur al lui Eugen Neagoe: „Nu e un dezastru așa mare dacă Dinamo retrogradează!”

Credeți că se poate distruge acest brand?

– E posibil orice. Chiar și să meargă în Liga 2. Atât timp cât nu ai rezultate, cât nu câștigi meciuri, este posibil să mergi către dezastru. Dar dezastre s-au mai întâmplat pe planeta noastră. Asta cu Dinamo nu ar fi așa mare. Va fi o mare dezamăgire pentru suporterii lui Dinamo, pentru că nu sunt puțini deloc, pentru oamenii care iubesc acest fenomen, că Dinamo a fost un club mare, un club imens, cu rezultate formidabile, inclusiv în cupele europene, dar asta este realitatea acum, nu poți să o negi, clubul este într-un moment greu. Nu doresc răul nimănui, nici măcar acelor suporteri care m-au huiduit și care mă contestau din prima secundă, nici măcar acelor oameni nu le doresc răul. Ei au ce și-au dorit, acum nu pot să dau verdicte, dar în fotbal se poate întâmpla orice. Echipe mari, uriașe, au retrogradat, s-au întors. Nu uitați că Glasgow Rangers a fost în Liga a 4-a din cauza situației financiare dezastruoase care era la club. Dorin Goian poate să vă spună mai multe, pentru că el era acolo în acea perioadă. Cel mai mare club din Scoția, se întâmplă, sunt perioade și perioade în viața unui club. Deci nu va fi chiar un dezastru.

Universitatea Craiova… vă aduceți aminte ce s-a întâmplat? Că a fost dezafiliată și după aceea orașul Craiova nu mai avea fotbal. Au fost ani în care a rămas fără echipă. Iar Universitatea Craiova, ca și Dinamo, ca și Steaua, au fost echipele care ne-au reprezentat în trecut cu cinste în Europa, un brand al României, a dispărut câțiva ani de zile și nimeni nu a luat foc, nu s-a întâmplat nicio nenorocire, nu a fost niciun dezastru. Într-adevăr, pentru suporterii Universității Craiova, pentru noi, cei care am jucat ani de zile, am obținut trofee cu acea echipă, sigur, a fost dureros. Dar realitatea a fost cea care a fost.