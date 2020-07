Eugen Neagoe este fanul lui Sepsi în finala de Cupă cu FCSB. Atuurile celor două echipe. Soluție inedită pentru finalizarea campionatului. Exclusiv

Sepsi Sfântu Gheorghe, singura echipă din Covasna care a ajuns în prima ligă, face istorie și în Cupa României: joacă prima sa finală la 9 ani după ce pornea la drum din Liga a V-a.

Meciul cu trofeul pe masă, contra specialistei Cupei, FCSB/Steaua deține recordul de succese în a doua competiție internă, 22 (plus alte 7 finale pierdute), se va juca astă-seară, de la ora 20:00, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești.

Eugen Neagoe a antrenat pe Sepsi din noiembrie 2017 până în mai 2019. A salvat echipa de la retrogradare în primul sezon, a dus-o, în premieră, în play-off în al doilea sezon. FANATIK l-a contactat de antrenorul oltean, care a povestit, în exclusivitate, „secretul” parcursului ascendent al formației din Sfântu Gheorghe.

Amintirile lui Eugen Neagoe din perioada când antrena pe Sepsi. De ce este fanul covăsnenilor în finala de Cupă cu FCSB

Domnule Neagoe, ați antrenat pe Sepsi aproape două sezoane, cunoașteți echipa, majoritatea jucătorilor, ce șanse are în finala cu FCSB?

– Am pregătit pe Sepsi un an jumătate cu rezultate foarte bune, zic eu. Primul an am scăpat de la retrogradare, am luat echipa pe locul 12, cu un punct peste Mediaș, locul 13, deci pe loc de baraj, și am reușit să terminăm pe locul 9, cu lejeritate, spun eu, n-am pierdut decât două jocuri dintre cele 14 din play-out… Și anul următor am urcat în play-off, a fost o perioadă frumoasă acolo, am făcut o echipă bună, solidă….

Am plecat cu trei etape înainte de final pentru că a fost dorința oamenilor care conduc clubul, nu a mea… Au dorit o schimbare, ne-am strâns mâinile și ne-am despărțit prieteni, n-a fost nicio problemă.

Mă bucur sincer pentru ei că au ajuns în finala Cupei României, chiar dacă în campionat n-a mai fost un progres față de ce reușisem ediția trecută. Al doilea an în prima divizie să ajungi în play-off eu zic că este o performanță foarte mare…

În Cupa României, sezonul acesta, au avut și un culoar favorabil, dar asta nu înseamnă că nu trebuie felicitați. Jucătorii au muncit, antrenorii și conducătorii la fel, bravo lor, felicitări, voi fi fanul lor astă-seară, îmi doresc ca ei să câștige, pentru că mai sunt jucători cu care am lucrat, chiar dacă s-a mai schimbat echipa, și eu am rămas cu amintiri frumoase de la Sfântu Gheorghe.

Care ar fi șansele, atuurile lui Sepsi în fața FCSB-ului?

– Dacă nu greșesc, o singură victorie are Sepsi în fața FCSB-ului, cu mine, în decembrie 2018, am câștigat cu 4-2 la Sfântu Gheorghe după un meci foarte bun, cu goluri foarte frumoase, am condus chiar cu 3-0 prin minutul 50 și ceva (n.a. – 3-0 în minutul 53, gol Tandia din penalty), nu prea mai luase FCSB atâtea goluri în campionat de vreo cinci ani…

Atunci am câștigat și împotriva Craiovei, a Astrei, a Viitorului, singurii pe care nu am reușit să-i învingem a fost CFR-ul, cu celelalte echipe care au fost în play-off am reușit să câștigăm în sezonul regular.

Sigur că este un joc important și pentru cei de la FCSB, dar, cred eu, cei de la Sfântu Gheorghe au capacitatea necesară și știu foarte bine ce au de făcut pentru victorie… Ar fi o mare performanță pentru ei. Chiar dacă în campionat nu stau foarte bine, nu sunt liniștiți, sub Viitorul nu e liniștită nicio echipă.

Cum s-a simțit un oltean în mijlocul unei zone cu populație majoritar de etnie maghiară?

– M-am simțit foarte bine la Sfântu Gheorghe, atâta timp cât îți faci meseria cu plăcere și corect, fără să te lași influențat de anumiți factori exteriori, este totul în regulă. Din punctul meu de vedere a fost o perioadă foarte frumoasă, m-am simțit foarte bine.

Același lucru pot să-l spun și despre Iași, unde am avut o perioadă formidabilă (n.a. – octombrie 2016 – iunie 2017), singura echipă care a reușit să câștige play-out-ul fără înfrângere. Chiar și Viitorul, acum, are o înfrângere, cu Chindia.

Foarte bine m-am simțit și la Pandurii (n.a. – iulie 2006 – decembrie 2007 și martie 2008 – septembrie 2008), mai ales că acolo eram în Oltenia mea, la o sută de kilometri de Craiova.

„Liniștea, stabilitatea echipei este un aspect foarte important. Sepsi o are. Și mai are și doi atacanți care pot decide un meci”

Care ar fi motivul evoluției ascendente a lui Sepsi?

– S-a muncit foarte mult, foarte serios, conducerea a încercat să nu fie probleme financiare, întotdeauna au fost jucătorii liniștiți și nu au trebuit să se ocupe decât de meseria lor, să se antreneze foarte bine și să joace. Ăsta este un aspect foarte important, liniștea echipei.

Salariile nu erau foarte mari când eram eu acolo, dar erau decente și, mai ales, plătite la timp. Și erau jucători foarte valoroși care jucau pe salariile alea, de exemplu Tandia, care a venit liber, fără să coste nimic, avea 5.000 de euro salariu, dar majoritatea aveau sub 5.000 și jucau…

Acum, din câte știu eu, a crescut bugetul, s-a vândut Tandia, au venit mai mulți bani și de la televiziuni după locul bun din sezonul trecut, au crescut și salariile… Și uite că sunt în fața unei performanțe mari, a unui trofeu, chiar dacă în campionat n-au mai urcat în play-off. O mai spun o dată: bravo lor și sunt fanul lor diseară.

Ce jucători credeți că pot fi decisivi în finala cu FCSB?

– Nu-i știu foarte bine pe toți, au mai venit jucători noi de când am plecat eu, dar ce știu este că beneficiază de aportul a doi atacanți, Šafranko și Karanović, foarte valoroși. Care au marcat multe goluri, care au ajutat echipa foarte mult, sunt jucători care pot decide un joc.

Dar și cei de la FCSB au jucători de calitate, care oricând pot rupe echilibrul unui joc, oricând pot să marcheze, oricând pot „inventa” o execuție de excepție, Coman, Man, chiar Olaru sau Moruțan…

„Sănătatea jucătorilor este mai importantă decât orice interese financiare”

Un interviu cu Eugen Neagoe n-ar fi complet fără o întrebare despre Universitatea Craiova, echipa dumneavoastră de suflet… Câștigă titlul după o pauză de 29 de ani, din 1991, cu Eugen Neagoe în echipă?

– Din păcate, vedeți ce se întâmplă cu nenorocirea asta de coronavirus, apar infectări de la o zi la alta, nimeni nu știe dacă se mai poate juca sau nu…

Acest virus chiar există, sunt nebuni cei care nu cred că există, uitați ce nenorocire este la Dinamo, apoi la CFR, a apărut și la Craiova… probabil vor mai apărea cazuri și la alte echipe… Din păcate pentru Universitatea Craiova, care era într-o poziție și o formă foarte bună.

Nu știu… nu știe nimeni cum va continua, dacă va continua campionatul… dar, dacă se va juca până la ultima etapă, Universitatea Craiova are prima șansă.

Dar sănătatea nu numai a jucătorilor, ci a tuturor celor dintr-un club, toți au familii, este mai importantă decât interesele financiare ale unora sau altora, orice om normal gândește așa, sănătatea este lucrul cel mai de preț, cel mai important pentru orice persoană, repet, normală. Ar trebui să ne intereseze mai puțin partea financiară.

Jucătorii sunt cei mai expuși, se joacă meciuri, nu știi cine e infectat… De exemplu cei de la CFR Cluj, dacă nu raportau acel prim caz, cu Păun, să-l fi scos pe Păun din lot și să fi jucat cu FCSB, iar după acel meci să afli că mai sunt șapte, opt, nouă, zece, câți sunt, de la CFR infectați…

Nu trebuie să glumim cu acest virus, ați văzut că sunt oameni care au încercat să-l ia ușor, în derâdere și au pățit-o chiar ei. Eu chiar ieri am fost și mi-am făcut iarăși testul, este a doua oară când mi-l fac…

Atuul Craiovei din interiorul… lui CFR Cluj!

Care ar fi atuul Craiovei, plusul față de CFR dacă se va juca în continuare, până la sfârșit, play-off-ul?

– Discuțiile, nemulțumirile, neînțelegerile care au apărut la CFR Cluj. S-au văzut, s-au simțit în randamentul echipei, în rezultatele echipei. Întotdeauna când nu este liniște la o echipă și sunt fel de fel de discuții, și rezultatele sunt afectate. Stabilitatea este foarte importantă la orice echipă. Închipuiți-vă că nu s-ar plăti salariile patru, cinci luni la Juventus Torino, credeți că jucătorii, care sunt multi-milionari, nu mor de foame fără salarii, credeți că ar avea același randament?

Și asta, bine-nțeles, pe fondul formei bune la care a adus Cristiano Bergodi pe Universitatea, care are, într-adevăr, acum, echipă de titlu, și ca valoare individuală a jucătorilor, și ca joc colectiv.