Eugen Neagoe, în extaz după Gloria Buzău – Hermannstadt 3-0: „Spectacol!”

Antrenorul Gloriei Buzău și-a felicitat jucătorii pentru felul în care au evoluat, spunând că au făcut un meci perfect și că au respectat tot ce le-a transmis înaintea jocului.

Eugen Neagoe, în extaz după Gloria Buzău – Hermannstadt

Eugen Neagoe este în extaz după victoria categorică obținută de : „Este o victorie mare pentru noi, cu toate că am avut niște dificultăți în ultimele zile.

Budescu nu s-a antrenat o săptămână, dar a tras de el. Merită felicitat pentru efortul mare făcut.Tavares a venit joi dimineața. Băieții merită felicitați.

Efectiv, nu au avut nicio situație de a marca în prima repriză. Penalty-ul a fost clar. În repriza a doua am făcut spectacol. Am ratat ocazii imense”.

„Echipa are nevoie de calitatea lui Budescu!”

„Ișfan, de la el avem așteptări mari. Și Pîrvulescu a intrat bine. Ișfan a făcut o primă repriză modestă, dar în partea a doua a avut realizări.

Eu nu am mințit jucătorii. Constantin Budescu știe ce vreau de la el. El e foarte valoros, asta știe toată lumea. Echipa are nevoie de calitatea lui”, a .

„Eu am mai lucrat la Astra. Merită felicitări. E un băiat de caracter. Este un jucător de echipă. Golul doi a fost spectacol. Le lucrăm. Băieții merită felicitări!”, a mai spus antrenorul Gloriei Buzău.

„Ne-am uitat la cei mici, la Romania, și ne-am luat și noi după ei. Ne-a ieșit o fază frumoasă. Ratasem câteva faze după ce ei au rămas în zece. Ne era frică să nu ne egaleze. Era păcat, pentru că am dominat jocul. Am avut mai multe ocazii de gol și meritam să câștigăm.

Sunt ca vinul roșu să zicem așa. La noi e o problemă să zic așa, când depașesti 30 de ani deja ești bătrân. Nu cred că se pune problema de asta. Am zis tot timpul că o să joc cât o să pot și o să joc de plăcere.

Deocamdată mai pot, am picat puțin fizic pe final, deoarece nu m-am antrenat foarte mult. Am avut o problemă la spate, m-am antrenat 3-4 zile. N-am putut să prind mini-cantonamentul pe care l-au avut băieții. Este foarte bine că m-au ținut picioarele și am reușit să câștigăm în această seară cu toții și am alergat foarte mult.

Nu știu dacă ne așteptam la 3-0, dar ne așteptam să câștigam pentru că am început să jucăm mai binișor. Se leagă fazele, acasă chiar jucăm bine. În deplasare mai avem de lucrat. Ușor ușor trebuie să aducem puncte și din deplasare”, a spus și Constantin Budescu la finalul meciului.