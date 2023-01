Eugen Neagoe, încântat după prima victorie pe banca Universității Craiova: „Ne-am atins scopul”. Reacția lui Markovic, cântărit înainte de meciul amical

Universitatea Craiova . La prima partidă cu Eugen Neagoe pe bancă, oltenii au câștigat, scor 3-1 cu Kecskemeti, locul 2 din Ungaria. Antrenorul venit pentru a-l înlocui pe Mirel Rădoi s-a declarat mulțumit de evoluția jucătorilor săi și . Transferul fotbalistului de la FC Argeș în Bănie a fost anunțat în exclusivitate de FANATIK.

Eugen Neagoe, concluzii după victoria obținută de Universitatea Craiova în primul amical al iernii: „A fost un antrenament reușit”

Universitatea Craiova a deschis scorul imediat după pauză prin Roguljic, care a înscris de la 11 metri. Maghiarii au egalat după doar două minute, însă partida a fost rezolvată de brazilienii Raul Silva și Rivaldinho.

săi și consideră că Universitatea Craiova putea marca mai multe goluri. „Ne-am atins scopul. A fost un antrenament reușit. Primul joc al nostru din 2023, dar băieții, în mare, s-au achitat de sarcini. A fost până la urmă un antrenament reușit. Au fost foarte multe momente când am făcut un joc așa cum ne dorim.

Am făcut un joc ofensiv, am stat mult în terenul adversarului, am făcut presing, am recuperat multe mingi în terenul lor, ne-am creat multe ocazii de a marca. Chiar dacă am marcat trei goluri cred că puteam să marcăm mai multe împotriva unei echipe bune de prima ligă. Este pe locul 2 în Ungaria. Băieții au făcut un efort mare, așa cum le-am cerut, au fost foarte serioși, a fost un joc frumos cred eu”, a declarat Eugen Neagoe, la finalul partidei amicale.

Eugen Neagoe, mulțumit de jocul lui Alexandru Ișfan: „Sper să ajungă la prima reprezentativă”

FANATIK a anunțat în exclusivitate că de Mihai Rotaru. La scurt timp de la venirea sa în Bănie, oltenii au dat lovitura pe piața transferurilor prin transferul lui Alexandru Ișfan, anunțat în exclusivitate de FANATIK.

Eugen Neagoe a vorbit despre evoluția fostului fotbalist de la FC Argeș, dar și despre condițiile pe care „Geană” le-a găsit la revenirea „acasă”. „Da (n.r. sunteți mulțumit de ce ați găsit la Craiova?), știam, dacă vă referiți la lot, la condiții, la absolut tot. Avem o săptămână de când suntem împreună, dar întotdeauna este loc mai bine.

Ne dorim să arătăm mai bine decât am arătat în această seară, în primul joc de pregătire. Ne dorim să arătăm foarte bine în campionat

Sigur (n.r. mulțumit de Ișfan?) Este primul lui joc, a jucat 45 de minute așa cum le-am dat la toți jucătorii. Ușor, ușor se va integra. Este un jucător cu calități foarte bune, un jucător tânăr, face parte din naționala de tineret. Sper că prin evoluțiile lui să ajungă la prima reprezentativă”, a mai spus Eugen Neagoe.

Jovan Markovic, cântărit înaintea primului meci amical: „Eu mă simt foarte bine”

Jovan Markovic a fost folosit în prima repriză a duelului cu Kecskemeti în primul meci amical de pregătire din Antalya pentru Universitatea Craiova. Fotbalistul în vârstă de 21 de ani a fost cântărit înaintea meciului cu maghiarii.

„Am 200 de grame în plus. Serios. Poate să mă critice non stop, nu mă afectează. Dacă mă afectau, mă lăsam de mult. (Întrebare: Știi că și brazilianul Ronaldo era mai grăsuț?) Și el era cel mai bun, nu? Așa sunt și eu.

Eu mă simt foarte bine, tot timpul m-am simțit bine, dar ei tot timpul mă critică, dar asta e treaba lor”, a declarat Jovan Markovic.

Eugen Neagoe, pe placul lui Jovan Markovic: „Mă înțeleg foarte bine cu el”

Jovan Markovic a fost unul dintre fotbaliștii excluși de Mirel Rădoi, pe vremea când o antrena pe Universitatea Craiova. Aflat sub comanda lui Eugen Neagoe, atacantul oltenilor are doar cuvinte de laudă la adresa fostului tehnician de la ”U” Cluj.

„A fost un meci bun, un meci de pregătire, pe care l-am câștigat și sperăm să ne pregătim cât mai bine și în următoarele meciuri. Așa e la fotbal, ne mai zgâriem, ne mai lovim, te ridici și mergi mai departe.

Asta e fotbalul, joci și pe ploaie, pe zăpadă, căldură. Ne-am pregătit bine cu toții. E foarte bine, mă înțeleg foarte bine cu el, este un antrenor foarte bun și sper să facem treabă împreună.

Vreau să joc cât mai mult, să marchez cât mai mult și să câștigăm cât mai multe meciuri ca să ne clasăm cât mai sus. La națională, dacă decide Mister să mă ia, eu sunt binevenit, dacă am convins”, a mai spus Jovan Markovic.

Jovan Markovic vrea să câștige campionatul cu Universitatea Craiova

Atacantul naționalei U21 a dezvăluit că vrea să câștige campionatul și Cupa cu Universitatea Craiova și a oferit primele detalii despre experiența din Turcia.

„Pentru mine nu a fost deloc furtunoasă, eu sunt liniștit tot timpul. Nu te gândești, nu citești presa și îți vezi de treabă. Vreau să câștig un campionat, o Cupă cu Universitatea și când o să vină momentul, o să plec.

Ce îmi lipsește în cantonament? Copilul și nevasta. Mă uit la filme de groază. Eu mă uit, nu știu ce fac colegii mei în cameră. Ne invităm unul la altul în cameră?”, au fost cuvintele lui Markovic.

Universitatea Craiova mai are de jucat două meciuri amicale în perioada de pregătire din Antalya. Oltenii vor da piept cu Slask Wroclaw și cu Partizan Belgrad.