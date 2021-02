Eugen Neagoe, mesaj pentru cei care critică transferul lui Budescu în Arabia Saudită: „Uitați-vă la câteva meciuri!” Exclusiv

Eugen Neagoe nu consideră un pas înapoi transferul lui Constantin Budescu în Arabia Saudită. Ba, mai mult, le transmite celor care cred că să urmească meciurile din camionatul saudit.

Gigi Becali îl dorea insistent la FCSB și a avut discuții avansate cu jucătorul, însă Budescu a ales în cele din urmă varianta Arabia Saudită, unde a debutat din postura de titular la prima partidă, pierdută astăzi de Damac în fața celor de la Al Faisaly cu scorul de 2-0.

În același timp, Nicolae Dică, antrenor secund al echipei naționale, consideră că Budescu are șanse mici să mai ajungă la echipa națională din Arabia Saudită.

Constantin Budescu, titular la Damac…

– Am vorbit cu el duminică seară ultima oară. Acum nu am apucat să vorbesc, știu că au pierdut cu 2-0, chiar am văzut golurile. Primul gol pe care l-au primit e un gol formidabil după un șut în vinclu, a atins bara de două ori. Nu e un nivel slab așa cum cred mulți, chiar dacă echipa e la retrogradare.

E un jucător foarte valoros și am mare încredere că va reuși să salveze echipa de la retrogradare! Constantin Budescu cu siguranță ața cum s-a întâmplat și în sezonul în care a jucat la Al Shabab a avut evoluții foarte bine și cred că la fel se va întâmpla și acum.

Deci nu credeți că e un pas înapoi pentru Budescu…

– O să vă răspund altfel. Uitați-vă ce fotbaliști joacă în Arabia Saudită. Azi a fost adversarul lui direct fostul căpitan al lui Heerenveen, care este deja acolo de prin luna august și are un salariu de peste 1,2 milioane de euro pe an! Și asta la o echipă precum Al Faisaly, nu la Al Hilal, AL Nasr sau Al Shabab, care sunt cele mai bune echipe din țară!

„Uitați-vă la câteva meciuri din campionatul saudit și o să dați seama de valoarea jucătorilor!”

Cum apreciați valoarea jucătorilor din Arabia Saudită?

– Sunt jucători de mare valoare! Vă dați seama. Uitați-vă ce atacant au luat care a jucat mai bine de șapte-opt ani la Dijon, cel care a marcat al doilea gol al meciului: Tavarez dacă nu greșesc. Uitați-vă la câteva meciuri din campionatul saudit și o să vă dați seama de valoarea echipelor și ale jucătorilor. Să nu credem că ei au rămas pe loc.

Nu cred că orice atacant poate să joace cinci, șase sau șapte ani la Dijon. Avem și noi un român care nu prea a jucat pe acolo… Amalfitano, autorul primului gol la fel! E un jucător de mare valoare și calitate. În Arabia Saudită nivelul este foarte ridicat! Ca să nu vorbim de cum arată terenurile, bazele de pregătire și ce condiții au cluburile, cu toate facilitățile.

„Sunt la alt nivel! Noi jucăm cum jucăm și bazele de antrenament sunt foarte, foarte în spate!”

Au condiții excelente în comparație cu ce e în România…

– Sunt la alt nivel! Plus atâția jucători și antrenori de prestigiu care au fost în Arabia Saudită și în Golf în general. La noi din păcate jucăm cum jucăm și pe unde putem să jucăm, ca să nu mai vorbim de condiții de pregătire și antrenamente și tot felul de alte probleme care se ivesc. Asta e de fapt principala problemă!

Au început accidentările, care sunt cât mai frecvente la toate echipele și din cauza terenurilor proaste. Și nu e vorba doar de terenurile pe care se joacă, ci unde ne desfășurăm antrenamentele. Bazele de antrenamente sunt foarte, foarte mult în spate față de ce ne dorim noi. Noi nu avem baze de antrenamente la nivel de Liga 1! Sunt foarte, foarte mult în spate față de ceea ce ne dorim și avem noi nevoie!