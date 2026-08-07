„Oltenii au căzut fizic în repriza a doua!” Eugen Neagoe, noul analist Fanatik SuperLiga, tăios cu Craiova după 1-1 cu KuPS

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Eugen Neagoe (58 de ani), fost fotbalist important în România, în prezent antrenor, a analizat prestația celor de la Universitatea Craiova în deplasarea cu KuPS, din Europa League. Noul analist de la FANATIK a fost surprins în mod neplăcut de ceea ce a văzut la olteni, în special în repriza a doua din Finlanda.

Eugen Neagoe critică modul în care s-a prezentat U Craiova în remiza cu KuPS

Campioana României, Universitatea Craiova, a remizat cu finlandezii de la KuPS Kuopio, în prima manșă a „dublei” din turul 3 preliminar al Europa League. Elevii lui Filipe Coelho (45 de ani) au condus la pauză cu 1-0 după golul marcat de Ștefan Baiaram (23 de ani) în minutul 38. A doua repriză, românii au cedat inițiativa, iar echipa scandinavă a egalat în minutul 72, prin Jaime Jose Moreno Ciorciari (31 de ani).

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Vineri, la FANATIK SUPERLIGA, noul analist al emisiunii, Eugen Neagoe, a făcut . „Geană” a remarcat faptul că U Craiova a început bine meciul, a dominat repriza I și totul părea să decurgă conform calculelor. În opinia sa, juveții putea să intre și cu un avantaj de 2-0 la cabine.

Ceea ce nu i-a plăcut lui Neagoe a fost ce s-a întâmplat în a doua repriză. Atunci, oltenii pur și simplu au cedat inițiativa. Ei au permis modestei echipe din Kuopio să atace și, ulterior, să egaleze. „Repriza a doua, în schimb, nu credeam că se poate întâmpla așa. A fost de nerecunoscut Craiova. Au ieșit două echipe parcă diferite. O dominare clară a celor de la KuPS. Au avut două cornere în primele 4 minute.

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Craiova nu a reușit să ajungă în terenul advers. Dovadă stau și cifrele. În prima repriză Craiova a dominat, apoi, în a doua, a fost invers. Posesie mai bună, cornere 6-0 pentru KuPS. Până la urmă este un rezultat bun pentru Craiova, care o menține cu șanse mari la calificarea mai departe în Europa League”, a spus Neagoe.

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Cum explică Neagoe căderea Universității Craiova după pauză, în Finlanda: „Am văzut o problemă fizică”

Încercând să explice ce a dus la , Eugen Neagoe a încercat să găsească unele cauze. A spus că relaxarea ar fi putut să joace un rol negativ pentru români. Acesta a mai notat că un alt factor care a influențat jocul românilor ar fi putut fi cel fizic.

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„În repriza a doua au început foarte relaxați. I-au simțit pe adversari modești în prima repriză. Apoi, după jumătatea reprizei a doua, mie mi-a lăsat impresia că e o problemă fizică. Jucătorii erau numai în doi pe patru, în viteza a doua și a treia, nu schimbau ritmul deloc. Eu am văzut și o problemă fizică la Craiova, în repriza a doua”, punctează Neagoe.

Ce crede Neagoe despre „scaunul” lui Coelho ca antrenor la U Craiova în cazul unei posibile eliminări cu KuPS

Prezenți în platoul FANATIK SUPERLIGA, Vivi Răchită și Marius Șumudică au spus, la unison, că ar fi un dezastru pentru Craiova să fie eliminată de KuPS din Europa League. Întrebat dacă, în acest scenariu nedorit de nimeni, „scaunul” lui Filipe Coelho s-ar putea zdruncina, Eugen Neagoe a spus că, indiferent de numele tehnicianului, acesta ar trebui să se teamă pentru postul său.

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„Sunt de acord că ar fi un dezastru. (n.r. În mod firesc, și „scaunul” lui Coelho s-ar putea clătina?) Indiferent de numele antrenorului, scaunul său se poate mișca fără doar și poate. Asta este. În momentul în care pierzi jocul… (n.r. Ar fi în pericol „scaunul” lui Coelho dacă U Craiova este eliminată de KuPS?) Da, cred că da. Pentru că U Craiova, în ultimii 2 ani, a făcut investiții foarte mari. Nu cred că patronii, începând cu domnul Rotaru, vor accepta încă un eșec. A fost un semi-eșec cu Levski. Să urmeze altul cu KuPS ar fi ceva dezamăgitor. Ar fi un cutremur”, afirmă Neagoe.