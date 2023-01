Eugen Neagoe, presiune pe fotbaliștii săi după U Craiova – Hermannstadt 2-0: “Putem să jucăm mult mai bine”

Universitatea Craiova a reușit să o egaleze la puncte FCSB, după ce a câștigat cu 2-0 împotriva lui Hermannstadt, cu o .

Eugen Neagoe, mulțumit după Universitatea Craiova – Hermannstadt 2-0: „

Eugen Neagoe a stat în premieră pe bancă la Universitatea Craiova, . Antrenorule bucuros că și-a rezolvat problemele contractuale: „Mulțumesc pentru felicitări. El al doilea joc, chiar dacă nu am fost pe bancă la Botoșani. Atunci nu am făcut un joc bun, iar în această seară am întâlnit o echipă bună. Nu întâmplător au câștigat cu CFR Cluj, cu Farul și au pierdut greu cu FCSB”.

ADVERTISEMENT

Antrenorul „leilor” a fost foarte mulțumit de jocul echipei, mai ales în partea secundă: „Am controlat partida de la un capăt la altul, i-am ținut departe de poartă, chiar dacă nu ne-am creat foarte multe ocazii în prima repriză. Sunt o echipă bună și joacă de mult timp împreună, sunt incomozi.

Am făcut o repriză a doua foarte bună și scorul putea să fie și mai mare. Am marcat de două ori, am mai avut o bară și alte ocazii importante”.

ADVERTISEMENT

Eugen Neagoe, provocare pentru Andrei Ivan: „Ne așteptăm și trebuie să vină cu execuții bune”

Andrei Ivan a reușit o „dublă” cu Hermannstadt și l-a răsplătit pe Neagoe, după ce i-a oferit banderola: „Nu întâmplător l-am pus căpitan de echipă pe Andrei. Avem un lot valoros, cu jucători foarte importanți. Ne așteptăm și trebuie să vină cu execuții bune, a marcat și la acel corner, a înțeles bine unde să atace și am lucrat și dimineață aceste faze. Nu degeaba e un jucător de echipă națională”.

Antrenorul Universității Craiova a ținut să transmită un mesaj clar jucătorilor săi: „Au făcut un efort foarte mare și un pressing foarte agresiv. Putem și sper să jucăm mult mai bine. Toți jucătorii vor avea șanse. Sunt jucători foarte buni rămași și în afara lotului.

ADVERTISEMENT

Nu eu dau jucători afară. E greu să fac primul unsprezece și cei 20 de jucători trecuți pe foaie la fiecare partidă, dar e mai bine așa decât să nu avem cu cine să facem lotul”.

, iar Neagoe are mare încredere în fostul golgheter al oltenilor: „Mă bucur pentru Koljic că a revenit după patru luni și jumătate și pentru Martic că nu a mai jucat de mult 90 de minute. Nu am discutat despre alt transfer, dacă dacă va apărea un jucător foarte valoros, cu siguranță patronul va reacționa foarte pozitiv.

ADVERTISEMENT

Eu voi face tot ce depinde de mine. El s-a pregătit foarte bine din 4 ianuarie. Sigur, l-am menajat în unele partide și cred mult în el, așa cum cred și în Markovic, Rivalindinho și alți jucători de atac”, a mai punctat noul antrenor al echipei lui Mihai Rotaru.

ADVERTISEMENT