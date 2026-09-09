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Eugen Neagoe a dezvăluit un episod mai puțin cunoscut din perioada în care o pregătea pe U Cluj. Antrenorul a povestit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că Gigi Becali l-a contactat pentru a-i propune să preia FCSB și chiar i-a cerut să urce în avion și să vină la București. Neagoe a explicat de ce nu a acceptat propunerea patronului roș-albaștrilor și a vorbit despre condițiile în care un antrenor ar trebui să accepte o astfel de provocare.

Eugen Neagoe, ofertat de Gigi Becali pentru banca FCSB

Eugen Neagoe a rememorat momentul în care Gigi Becali l-a sunat, în perioada în care se afla la U Cluj. Antrenorul a dezvăluit că patronul FCSB i-a propus să vină la București, însă a considerat că nu era momentul potrivit pentru a face o asemenea mutare. Neagoe susține că un antrenor trebuie să își clarifice anumite lucruri înainte de a accepta o ofertă și nu poate merge la un club fără să știe exact în ce condiții urmează să lucreze.

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„Cinstit o spun. Mă cunoașteți, știți că nu-mi place să vorbesc aiurea. M-a sunat Gigi Becali când eram la U Cluj în 2022, parcă în luna noiembrie și mi-a propus să merg la FCSB. I-am zis că nu e momentul să vorbim de asta. Mi-a spus să urc în avion și să vin la București, iar eu nu puteam să fac treaba asta. Sunt niște lucruri pe care trebuie să le clarific“, a declarat Eugen Neagoe.

De ce nu ar accepta Neagoe să lucreze fără garanții contractuale

Antrenorul a continuat cu o comparație cu Jose Mourinho și a explicat de ce consideră că un tehnician trebuie să aibă anumite garanții atunci când acceptă să preia o echipă importantă. În viziunea lui Neagoe, existența unei clauze de reziliere transmite inclusiv un mesaj despre încrederea pe care clubul o are în antrenorul pe care îl angajează.

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„Ca o paranteză, dacă Mourinho se duce la Real Madrid, de aia își pune clauză de 10-20 de milioane de euro. Dacă te duci așa la o echipă, hai că am venit și eu și poți să mă dai afară mâine-poimâine….Dacă auzea patronul de clauze se supăra, stai că nu putem cu clauză. Păi de ce nu poți? Înseamnă că în momentul în care iei un antrenor deja te gândești să-l dai afară“, a mai spus Eugen Neagoe, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Cum a ajuns Eugen Neagoe să-i deschidă „ușa“ Craiovei lui Gigi Becali

Gigi Becali a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre și a susținut că . Patronul FCSB a povestit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, cum fostul antrenor oltean i-a făcut legătura cu Antonie Solomon, primarul Craiovei din acea perioadă, într-o afacere cu marfă adusă în România în anii ’90.

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„Să vă spun ceva. Cei mai mulți bani pe care i-am făcut eu a fost cu Eugen Neagoe, dar el nu știe. Eu aduceam camioane de marfă și am zis că Craiova este oraș mare care poate înghiți marfă. Și zic cine îl cunoaște pe ăla, primarul de atunci, Solomon. Și cineva mi-a spus că Neagoe îl știe pe Solomon. M-am dus la Craiova, ne-am întâlnit la un restaurant, am vorbit cu Neagoe de mi-a făcut cunoștință cu Solomon“, spunea de curând Gigi Becali.