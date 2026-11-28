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Universitatea Craiova a înregistrat un eșec dur pe terenul lui Brighton, 0-4, în etapa a 4-a din Conference League. Oltenii mai au două jocuri importante de trecut, cu Kairat și Copenhaga. Marius Mitran și Eugen Neagoe au vorbit despre ceea ce urmează pentru campioana României și au pus presiune pe trupa pregătită de Filipe Coelho.

Marius Mitran consideră că deplasarea Universității Craiova la Kairat va fi una dificilă

Universitatea Craiova rămâne în calculele calificării în primăvara europeană chiar și după . Oltenii mai au nevoie de un singur punct pentru a-şi asigura calificarea în play-off-ul Conference League, având de disputat încă două meciuri în faza principală a competiției: cu Kairat Almaty (deplasare) şi FC Copenhaga (acasă). Marius Mitran anunță că primul duel, contra formației din Kazahstan, va fi dificil, mai ales după și reintrarea lor în cursa pentru calificarea în rundele eliminatorii.

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„Kairat au reintrat în cărțile calificării pentru că erau la cota de 2 puncte, acum au 5. Și va fi un meci între o echipă a noastră cu 7 și o echipă care va juca pe teren propriu, care are cinci puncte. Să vedem ce temperatură va fi acolo. Aș vrea ca Universitatea Craiova să se mai vadă cu Brighton în această ediție de Conference League, ceea ce înseamnă că ar trebui să treacă de grupă și, mă rog, după aia să intre în calificări. Eu cred totuși că o lecție s-ar desprinde din ce a fost aseară. Nu e chiar un meci fără nicio lecție. Cred că lecția de aseară, singura, este aceea de a percepe corect distanța față de fotbalul respectiv!”, a spus inițial Marius Mitran.

Marius Mitran a subliniat încă o dată discrepanța dintre fotbalul românesc și cel vestic

Specialistul FANATIK a vorbit încă o dată despre distanța dintre fotbalul românesc și cel din Anglia. Marius Mitran consideră că diferența nu poate fi recuperată brusc, ci trebuie făcuți pași mici, normali, racordați la realitatea și contextul fotbalului nostru. „Atât aș mai vrea să spun și închei. Științific nu va putea fi rezolvată această distanță. Știința spune că ce vedem noi pe cer, universul ăsta se deplasează cu o viteză uriașă față de planeta noastră. Cât de mari viteze am avea, el se duce cu o viteză tot mai mare, în sensul în care această echipă, Brighton sunt convins că va fi în Champions League la anul și nu va mai valora șapte sute de milioane de euro. Va valora opt sute, cred, sau nouă sute, în timp ce noi vom crește, cum a spus domnul Rotaru, de la 25 la 35. Deci trebuie să ne apropiem cu un realism teribil de ceea ce e pământean, nu de ceea ce e extraterestru. Și există variante pământene, desigur. Una a fost aseară. Eu am rămas înțepenit în fața telefonului când am văzut Inter d’Escaldes, cu antrenorul care venea azi la Botoșani, bătând Copenhaga”, a mai spus Marius Mitran.

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Eugen Neagoe vrea ca U Craiova să învingă și Kairat, dar și pe Copenhaga

Eugen Neagoe a vorbit la rândul său despre ce o așteaptă pe Universitatea Craiova. Fostul antrenor al formației din Bănie consideră că există șanse mari ca oltenii să ia 6 puncte din cele două meciuri rămase. „La nivelul ăsta, unde sunt englezii, și intensitatea pe care o au ei în campionat, în Premier League, nimeni n-a ajuns. Chiar dacă au încercat și italienii, și nemții, și spaniolii, francezii. Nicio țară n-a ajuns să joace cu intensitatea pe care o au ei în Premier League, deci în prima lor ligă. Așa că nici noi, oricât ne-am strădui, este foarte, foarte greu să ajungem vreodată!

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(n.r. – poate lua Universitatea Craiova 6 puncte din aceste două meciuri?) Se poate, sigur. Sunt două echipe cu care efectiv Universitatea Craiova, în acest moment, ar trebui să se ia la luptă cu ei de la egal la egal, indiferent că bugetul e mai mare sau e mai mic. Nu știu ce buget are nici Copenhaga, nici Kairat. Dar nu asta este important. Sincer, cred că Universitatea Craiova nu poate pierde nici cu Kairat, nici cu Copenhaga!”, a mai spus și Eugen Neagoe la FANATIK SUPERLIGA.

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