Eugen Neagoe, reacție la nemulțumirile lui Petrescu înainte de Universitatea Craiova – CFR Cluj: „Acesta este Dan”. Cum a fost păcălit de 1 aprilie. Video

Eugen Neagoe se gândește la cele trei puncte puse în joc din derby-ul cu CFR Cluj și spune că absențele din lotul „alb-albaștrilor” nu îl îngrijorează. Tehnicianul Universității Craiova s-a lăsat păcălit de 1 aprilie înaintea confruntării cu campioana României programată duminică, de la ora 21:00.

Eugen Neagoe și-a făcut calculele înaintea derby-ului Universitatea Craiova – CFR Cluj: „Aș fi foarte, foarte mulțumit dacă s-ar încheia cu același rezultat din februarie”

Pauza competițională din SuperLiga s-a încheiat, iar Eugen Neagoe se pregătește pentru a doua confruntare cu CFR Cluj de pe banca Universității Craiova. „Geană” a mărturisit că nu se va putea baza pe Nicușor Bancu, Bogdan Vătăjelu și Bogdan Mitrea pentru derby-ul de pe stadionul „Ion Oblemenco”.

„Sunt convins că va fi disputat, așa cum a fost și ultima noastră întâlnire. Se întâlnesc două echipe foarte valoroase, avem în componență jucători foarte valoroși, de echipă națională. Și nu avem probleme, știți că Nicușor Bancu este zilnic cu noi la antrenamente, dar nu se pune problema să fie în lotul nostru în următoarea perioadă.

Recuperarea trebuie să fie 100%, abia atunci ne vom baza pe el. Vătăjelu este un jucător foarte valoros, era într-o perioadă foarte bună, dar acea fisură îl ține departe de meciurile oficiale. Și Bogdan Mitrea are o problemă medicală, nu va face parte din lot cu CFR Cluj, dar sunt convins că de luni sau marți va fi lângă noi”, a spus „Geană”.

înainte derby-ului cu CFR Cluj, deoarece Basilio Ndong este apt pentru confruntarea cu ardelenii. Tehnicianul Universității Craiova vrea ca elevii săi să repete rezultatul din ultima confruntare, scor 2-0, iar suporterii să plece mulțumiți de la stadion.

„Absențe am avut dintotdeauna, încă din ianuarie au lipst cinci, șase jucători foarte valoroși și nu ne-am plâns, am avut mare încredere în lotul pe care îl avem. În mare nu ne-au dezamăgit, chiar au făcut eforturi foarte mari, dacă nu am avut tot lotul la dispoziție s-au comportant exemplar.

Sper ca mâîne seară să fim echipa care impune ritmul, să controlom jocul și să ne creem ocazii, așa cum am făcut la ultima partidă. Aș fi foarte, foarte mulțumit dacă s-ar încheia cu același rezultat din februarie. Știm ce adversar avem în față, vom tratat cu mare responsabilitate acest joc.

Sunt convins că suporterii vor fi alături de noi, vor fi lângă noi și ne vor împinge. Ca jucător am avut o viteză, două în plus față de adversarii noștri cu stadionul plin. Sunt convins că așa se va întâmpla și la final ne vom bucura de victorie”, a declarat Eugen Neagoe.

Eugen Neagoe, despre absențele de la Universitatea Craiova: „Niciodată nu ne-am plâns”. Ce spune despre Dan Petrescu

Eugen Neagoe a declarat că nu este decisiv pentru Universitatea Craiova, deoarece este abia a doua etapă din play-off. Acesta și-a propus că jucătorii oltenilor să joace spectaculos și să obțină victoria pe stadionul „Ion Oblemenco”.

„Nu este o finală, partidele contra CFR-ului am fost importante și s-a simțit în țară. Mă gândesc doar la jucătorii noștri și sunt convins că vor face un meci bun. Mai sunt jocuri de disputat, este abia al doilea joc din acest play-off, mai rămân opt jocuri și sunt destul de multe puncte puse în joc.

Universitatea Craiova și-a propus întotdeauna să joace spectaculos, același lucru ne dorim și în acest moment. Ne interesează foarte mult rezultatul și suporterii să plece satisfăcuți de la stadion și vom face tot ceea ce depinde de noi”, a declarat antrenorul.

Dan Petrescu s-a plâng de absențele din tabăra ardelenilor înaintea derby-ului din Bănie, însă Eugen Neagoe se aștepta la astfel de reacții. „Geană” a declarat că accidentările jucătorilor nu îl îngrijorează și are încredere în membrii lotului.

„Îl cunoaștem pe Dan, suntem prieteni și îl respect. Acesta este Dan, întotdeauna scoate în evidență lucrurile negative sau absențele. Și noi avem absențe, chiar notabile. Niciodată nu ne-am plâns, știți foarte bine că ne-am lipsit și Vlad Screciu, Crețu, Căpățînă, care va face parte din lot”, a spus Eugen Neagoe.

Eugen Neagoe s-a lăsat păcălit înaintea derby-ului Universitatea Craiova – CFR Cluj: „Probabil a fost de 1 aprilie, să nu speriem suporterii”

Un jurnalist prezent la conferința premergătoare derby-ului cu CFR Cluj l-a păcălit pe Eugen Neagoe de 1 aprilie. Acesta i-a spus tehnicianului de 55 de ani că partida cu Rapid se va disputa la Drobeta Turnu-Severin, din cauza unui concert din Bănie.

„Și dacă am juca la Timișoara, București și Severin suntem acasă, Universitatea Craiova este o echipă foarte iubită. Probabil a fost de 1 aprilie, să nu speriem suporterii. Partida se va juca la Craiova, dar știți că și la Severin jucam acasă. Sper să nu mai fiu păcălit.

Am discutat foarte serios cu băieții, am avut mai multe lucruri de stabilit în perioada asta. Am luat-o ca atare, este 1 aprilie”, a dezvăluit tehnicianul „alb-albaștrilor”.