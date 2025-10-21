Eugen Neagoe rupe tăcerea după scandalul cu Mandorlini de la finalul meciului Petrolul – CFR Cluj 1-0: “Bă, tu cu mine vorbeşti?!”

ADVERTISEMENT

Ploieștenii au reușit a doua victorie consecutivă și din câte se pare eșecul va fi fatal pentru tehnicianul italian, ce urmează să fie destituit.

Ce spune Eugean Neagoe despre conflictul cu Andrea Mandorlini, după Petrolul – CFR Cluj 1-0

Neagoe dezvăluie că toată situația tensionată a fost un scurt schimb de replici, provocat de o decizie a arbitrului la o aruncare de la margine. Totuși, antrenorul de la Petrolul spune că, din punctul său de vedere, nu a existat vreo problemă cu tehnicianul CFR-ului.

„Sincer nu m-am întâlnit cu Mandorlini după meci, dar nu a fost un conflict. Nu l-am jignit, nu. A fost o aruncare de la margine care a fost pentru noi, dar s-a greșit, s-a dat pentru ei. Am reproșat arbitrului, pe un ton civilizat, că e pentru noi. Și Mandorlini a sărit de pe bancă și mi-a zis ceva ‘ce vorbești tu?’. I-am spus ‘băi, tu cu mine vorbești?’. Le-am spus că nu am jignit pe nimeni, nu înțeleg de ce mi-au dat galben.

Mă uit la alte campionate, Simeone intră pe teren 1 metru, alții la fel, și nu pățesc nimic. Nu cred că meritam galben că nu am jignit pe nimeni. Cu Mandorlini nu am nimic și nu am nimic de împărțit cu el. Nu a fost obiectivul meu să plece antrenorul de la CFR. Am mai auzit povești, că sunt defensiv, dar na, cine nu a lucrat cu mine nu știe. Scopul meu e să antrenez echipa cât mai bine cu putință.

Din punctul meu de vedere îmi doresc să câștig cu 1-0, nu cu 4-3. Nu-mi place să primesc gol. Echipele care câștigă campionate au apărări beton. E greu să te bați la trofee, să câștigi, dacă nu ai o apărare bună. Eu aș vrea să jucăm mai bine cu Csikszereda, vedem dacă putem. Sunt o echipă bună, au bătut pe U Cluj, au făcut egal cu CFR. O să fie foarte greu”, a declarat Eugen Neagoe la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a schimbat Eugen Neagoe la Petrolul Ploiești. Antrenorul a dezvăluit totul după eșecul cu CFR Cluj

după ce i-a luat locul lui Liviu Ciobotariu, iar formația găzarilor este acum pe un trend ascendent. Concret, că principala schimbare a fost cea la nivelul atitudinii, iar asta i-a adus formației sale rezultatele bune din ultimele săptămâni.

„Cred că băieții au înțeles ce vreau eu de la echipă, de la ei. Atitudinea pe care au arătat-o a fost una bună din toate punctele de vedere. Au făcut ce trebuia pentru a câștiga două meciuri grele. Chiar dacă pierdut puncte, cei de la CFR Cluj sunt o formație puternică. Fără jucători nu se poate face nimic. Toți antrenorii lucrează tactic, fizic, încercăm să îmbunătățim toate aspectele.

Sunt prietenul lor, rămân prietenul lor, dar trebuie să dea totul. Eu m-am gândit în primul rând la echipă, la rezultat, Vali Gheorghe nu a intrat bine în meci, avea și galben, el nu e un jucător care să facă faza defensivă foarte bine, de asta l-am schimbat. CFR a avut mereu echipă bună, au și acum jucători valoroși”, a mai spus Eugen Neagoe.

Cum arată clasamentul din SuperLiga și ce urmează pentru Petrolul

Petrolul a ajuns la 12 puncte în clasament și este pe locul 13, unul care ar duce la baraj la finalul stagiunii. Pentru ploieșteni urmează meciul cu Csikszereda, în deplasare, de la ora 17:30. Pentru cei de la CFR Cluj situația din clasament este la fel de proastă, ardelenii având 13 puncte și fiind pe locul 11. De altfel, rezultatul pare să-i fi pecetluit soarta antrenorului italian, care urmează să fie demis.

Ploieștenii vor avea după meciul cu formația din Miercurea Ciuc un program aglomerat, cu o partidă inclusiv în Cupa României. Concret, echipa condusă de Neagoe se va deplasare la UTA, îm Cupă, iar în campionat va da piept cu Botoșani și Oțelul, acasă, după care va avea o deplasare în București, unde va juca împotriva celor de la FCSB, o altă grupare aflată în suferință în actuala stagiune a SuperLigii.