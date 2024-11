Eugen Neagoe și-a criticat jucătorii după Gloria Buzău – Petrolul 0-1. „Noi îi ajutăm pe adversari. Ne băgăm mingea în poartă, le-o dăm lor”

Gloria Buzău a suferit o nouă înfrângere în Superliga României. , pe teren propriu, iar situația din clasament devine din ce în ce mai complicată.

Gloria Buzău face cu greu față nivelului din Superliga

Golul înscris de Alexandru Tudorie în prima repriză s-a dovedit a fi decisiv. Gloria Buzău a sperat la egalare, însă eforturile echipei lui Neagoe s-au dovedit a fi în zadar. Petrolul s-a apărat bine și a urcat, de moment, pe locul 2, dar ploieștenii pot fi devansați de CFR Cluj.

La finalul partidei, Eugen Neagoe s-a arătat resemnat. Antrenorul celor de la Gloria Buzău a recunoscut că Petrolul a fost echipa mai bună, însă este conștient că situația nu este deloc plăcută. Tehnicianul a mai spus că are multe lucruri de îmbunătățit.

Eugen Neagoe: „Trebuie să ne luptăm până la final pentru a rămâne în prima ligă”

„E o echipă experimentată, ăsta e fotbalul. Ar fi bine să învățăm din greșelile altora, nu din ale noastre. Bine, dacă ne surprindea dintr-o fază lucrată… dar când noi le dăm mingea…

Ce mai contează dacă a fost henț sau nu? Nu trebuia să dăm mingea la adversar. Nu era atacat, trebuie să urce simplu. Nu am văzut reluările. Nu pot să mă pronunț pentru că nu am văzut reluările.

Vine într-un moment prost pauza. Am pierdut. Sunt dezamăgit, supărat. Avem foarte multe de reglat, de pus la punct. Chiar dacă am avut jocuri când am pierdut, am jucat bine. Dar în seara asta a fost un joc modest.

Trebuie să ne luptăm până la final pentru a rămâne în prima ligă. Am făcut 8 puncte în 8 jocuri. Sigur, sunt puține, puteam face mai multe. Dar, din păcate, noi îi ajutăm pe adversari. Ne dăm mingea în poartă, astăzi le dăm mingea. A fost și norocul de partea lor, dar ăsta este fotbalul”, a declarat Eugen Neagoe la finalul meciului.

Gloria Buzău ocupă penultimul loc în Superliga României, la egalitate de puncte, 13, cu ”lanterna roșie” FC Botoșani. După pauza internațională, echipa antrenată de Eugen Neagoe va juca în deplasare cu Sepsi Sfântu Gheorghe.

. Ploieștenii au revenit pe locul doi, dar CFR Cluj poate trece peste ei în cazul în care ”feroviarii” vor câștiga restanța cu Oțelul Galați.