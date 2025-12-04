Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Eugen Neagoe și-a mitraliat jucătorii după Petrolul – U Craiova 0-4: ”E deranjant când nu poți să dai un șut, să faci o preluare”

Deranjat de modul cum s-a prezentat echipa sa la meciul Petrolul - U Craiova 0-4 din Cupa României Betano, Eugen Neagoe a lansat o adevărată tiradă la adresa jucătorilor.
Traian Terzian
05.12.2025 | 00:03
Eugen Neagoe sia mitraliat jucatorii dupa Petrolul U Craiova 04 E deranjant cand nu poti sa dai un sut sa faci o preluare
ULTIMA ORĂ
Eugen Neagoe, virulent la adresa jucătorilor după Petrolul - U Craiova 0-4. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Ploieștenii nu mai au șanse de calificare în sferturile Cupei României Betano după înfrângerea din partida Petrolul – U Craiova 0-4, iar Eugen Neagoe nu a ratat ocazia de a-și critica extrem de dur jucătorii.

Eugen Neagoe a dat de pământ cu jucătorii săi după Petrolul – U Craiova 0-4

Foc și pară pentru felul în care au înțeles jucătorii săi să se prezinte la întâlnirea cu Universitatea Craiova, tehnicianul ”lupilor galbeni” a avut un discurs virulent. El consideră că s-au făcut greșeli impardonabile.

”Le-am spus că e șansa lor, erau jucători odihniți și trebuiau să arate că vor să joace la Petrolul. Din păcate nu au făcut-o. Nu e posibil să primești gol din corner. După, cele două greșeli. Nu doar golurile, jocul și interpretarea. Știam ce face Craiova, dar în momentul în care adversarul te driblează, iar tu pierzi mingea, nu mai ai cum să faci mare lucru.

Mulți dintre ei nu sunt datori, dar sunt cu restanțe mari de tot. Trebuie să muncească mult și să se respecte pe ei. Supărat pot să fiu și eu în fiecare zi. Eu respect jucătorii, dar când nu poți să driblezi, nu poți să dai un șut, nu poți să faci o preluare este deranjant. Nu poți să mai vorbești că nu s-a bazat antrenorul pe tine”, a declarat Neagoe, la Digi Sport.

Eugen Neagoe, reacție amară după prima înfrângere după mai bine de 2 luni

Antrenorul Petrolului a recunoscut cu fair-play că Universitatea Craiova a meritat să câștige jocul și a transmis un mesaj jucătorilor săi în vederea ultimelor trei meciuri din finalul acestui an.

”Știam că și Craiova o să odihnească mulți jucători, au avut doar doi titulari, dar au avut jucători cu foame. Sunt lucruri clare, este supărător. Nu poți. Le-am spus să-l blocheze pe Romanchuk, era cel mai periculos. Mi-aș fi dorit să fiu acolo, vă garantez că nu dădea gol.

Nu vreau să le iau din merite celor de la Craiova, au fost mai buni și au meritat victoria. Noi trebuie să ne revenim acum. Eram neînvinși din septembrie, dar din păcate nu am reușit să trecem și de acest joc”, a spus Eugen Neagoe.

Petrolul, eliminată din Cupa României Betano

După eșecul cu Universitatea Craiova, Petrolul a ratat calificarea în sferturile de finală ale Cupei României Betano. În ciuda faptul că mai au de jucat un meci cu Sănătatea Cluj, ploieștenii nu mai au șanse matematic de a mai prinde unul din primele două locuri.

Eugen Neagoe jucători Petrolul - U Craiova 0-4 clasament Grupa B Cupa României

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
