Eugen Neagoe și echipa au ajuns în „Las Fierbinți” din Buzău! Condiții de Liga 4 pe stadionul „Gloria”, după un cantonament de lux în Antalya. Foto exclusiv

Antalya a fost „casa” echipelor din Superliga în perioada cantonamentului de iarnă. Nu mai puțin de pentru pregătirea de dinaintea reluării campionatului, printre care și Buzăul. Lotul lui Eugen Neagoe a fost cazat în resortul „Aska Lara”, în intervalul 3-13 ianuarie. Condițiile de antrenament au fost unele excelente în „Țara Semilunei”, însă nu aceleași lucruri se pot spune de la momentul întoarcerii în România.

Eugen Neagoe și echipa au ajuns în „Las Fierbinți” din Buzău! Condiții de Liga 4 pe stadionul buzoienilor, după un cantonament de lux în Antalya

FC Buzău a revenit în România pe parcursul zilei de luni, 13 ianuarie, după ce a făcut pregătirea de iarnă în Antalya. , despre care a spus că este impracticabilă.

ADVERTISEMENT

Ajunși în țară, jucătorii pregătiți de Eugen Neagoe au fost nevoiți să se pregătească pe un teren dezastruos, despre care oficialii clubului spun că s-au ocupat. FANATIK a intrat în posesia unor imagini cu suprafața de joc de pe stadionul din Buzău, iar aceasta arată oribil!

Deși antrenorul a încercat să tragă un semnal de alarmă în Turcia, se pare că autoritățile locale nu pot să „redreseze corabia”. Ba mai mult, aceasta se scufundă din ce în ce mai tare, având în vedere că echipa este pe ultimul loc, iar în lot a fost adus doar

ADVERTISEMENT

„Nu au mișcat absolut nimic bașkanii noștrii! Vom face audiență mai mare decât Atletico Textila”

„Eu îmi doresc să vină jucători, am discutat lucrul acesta. Din noiembrie am tot discutat, am făcut liste, dar nu s-a mișcat absolut nimic. Mai bine întrebați bașkanii noștrii ce vor să facă, pentru că eu sincer am obosit, nu știu ce pot să fac!

(n.r – Ce v-a atras la acest proiect?) Sincer? Acum este târziu, suntem aici. Nu asta e cea mai mare problemă, că avem întârzieri la salarii. Problema cea mai mare este că nu avem unde să ne antrenăm. Noi de obicei mergem cu un autobuz, cu „14-le”, centru-gară. Mergem de obicei la țară, pe un teren. Și aici suntem la țară.

ADVERTISEMENT

Le-am spus dânșilor că avem nevoie de bază, de teren, dacă vrem să rămânem în liga 1. Amatorism este puțin spus! Vă spun sincer și cu durere în suflet, de când am terminat jocul cu Universitatea Craiova, pe 21 decembrie, pe stadionul „Gloria” din Buzău nu a intrat nimeni să așeze o brazdă pe teren. Vor intra oamenii cu o zi înainte de meciul cu Slobozia, cam asta este situația!

Cu tot respectul, eu mă uit la televizor foarte mult, urmăresc seriale și îmi place Las Fierbinți. Mai este și Atletico Textila. Dacă noi facem 2-3 episoade, probabil că vor avea probleme cu noi, pentru că vom face o audiență foarte, foarte mare!”, a spus Eugen Neagoe în Antalya.

ADVERTISEMENT

Cristian Ceaușel, contră la adresa lui Eugen Neagoe: „Dânsul e prost informat”

Ștefan Cristian Ceaușel a vorbit despre situația de la Buzău. Președintele Consiliului Director nu este de acord cu declarațiile lui Eugen Neagoe vizavi de starea gazonului, însă imaginile prezentate de FANATIK arată alte lucruri. Oficialul nou-promovatei susține că suprafața de joc a fost verificată în lunile ce au trecut, iar despre transferuri consideră că trebuiau făcute în Antalya, nu de către el, de la Buzău.

„Are și nu are dreptate domnul Neagoe în cele declarate. Dar hai să le luăm pe rând. În primul rând dânsul e prost informat. Personal am verificat și s-au făcut lucrări la stadion aferente acestei perioade din decembrie-ianuarie. Deci, nu este cum spune dânsul, că nu s-a lucrat nimic la teren.

Vorbește despre transferuri? Păi nu trebuie să i le facă Ceaușel de aici de la Buzău. Cu dânsul este acolo aproape toată echipa managerială, dar și cei cu drept de semnătură. Deci, dacă le apare ceva, nu trebuie să stea după Ceaușel din Buzău să le facă transferurile. De ce s-au mai dus acolo? Le pot face ei din Antalya, că de aia sunt cu toți acolo”, a declarat Ștefan Cristian Ceaușel, conform .

16 puncte are acumulate FC Buzău în primele 21 de etape

7,24 de milioane de euro este cota lotului condus de Eugen Neagoe, fiind antepenultimul din prima ligă