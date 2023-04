Eugen Neagoe și Emil Săndoi, împreună pentru o cauză nobilă: „Trece prin momente delicate, sper să putem ajuta să își revină”. Foto

Florin Bejinaru, f , traversează o perioadă dificilă și are nevoie de o sumă importantă de bani pentru a trăi. Legendele fotbalului gorjean împreună cu foști jucători și antrenori din zonă s-au unit pentru un meci de gală în Sala Sporturilor.

Eugen Neagoe și Emil Săndoi, împreună pentru a salva viața unui fost antrenor și jucător de la Pandurii Târgu Jiu: „Sper să putem ajuta să își revină”

Legendele Pandurii Târgu Jiu și foști internaționali s-au confruntat într-un meci de gală în speranța că vor strânge cât mai multe fonduri pentru salvarea lui Florin Bejinaru. Acesta a jucat și a antrenat formația gorjeană, însă are nevoie de 30.000 de euro pentru a putea trăi în continuare.

Astfel, antrenori și jucători trecuți pe la Pandurii Târgu Jiu, dar și câțiva foști internaționali români s-au unit pentru o partidă în Sala Sporturilor. La eveniment au fost prezenți Florin Prunea, Aurel Țicleanu, Eugen Neagoe, Emil Săndoi, Emil Dică, Cristi Pustai, Doru Mihuț, Sorin Găman, Jean Vlădoiu și mai mulți prieteni ai lui Florin Bejinaru.

Emil Săndoi speră ca fostul său coleg de la Pandurii Târgu Jiu să își revină cât mai repede și îi transmite urări de bine. Selecționerul U21 a declarat că păstrează legătura cu familia lui Florin Bejinaru, despre care spune că este un om deosebit.

„Îmi pare sincer rău, vreau să îi transmit multă sănătate. Este un om deosebit, sperăm să ne bucurăm. Am ținut legătura cu familia, țin permanent legătura cu familia lui Florin, chiar dacă drumurile noastre s-au despărțit la un moment dat”, a declarat Emil Săndoi.

Eugen Neagoe și-a făcut timp liber pentru a fi prezent la evenimentul caritabil din Târgu Jiu. Tehnicianul „alb-albaștrilor” a declarat că toți foștii săi colegi vor face donații în speranța că Florin Bejinaru va reveni printre aceștia cât mai curând.

„Este un eveniment caritabil, Florin a fost un jucător foarte important la Pandurii Târgu Jiu, am lucrat o perioadă destul de lungă cu el. Un băiat de mare caracter, trece prin momente delicate în această perioadă și este foarte important să punem fiecare cât putem să îl ajutăm, chiar merită.

A fost puțin timp liber în această dimineață, este foarte important să fiu aici. A lucrat alături de mine doi ani și patru luni, este un om important. Sper să putem să ajutăm și noi să își revină cât mai rapid și să își urmeze viața, așa ca întotdeauna”, a declarat Eugen Neagoe.

Florin Prunea: „Am răspuns primul, eram convins că vor veni foarte mulți jucători. Voiam să fie și Florin alături de noi”

Florin Prunea a apărat poarta echipa naționale old-boys la Tărgu Jiu și a mărturisit că a fost primul care a confirmat prezența la evenimentul caritabil. Fostul mare portar al României regretă că Florin Bejinaru nu este alături de ei, însă speră să treacă peste acest moment.

„Tata este din zonă, mama este din Mehedinți. Pentru Florin am făcut-o în primul rând, am primit vestea cum au primit-o toți. Am răspuns primul, eram convins că vor veni foarte mulți jucători și este bine că ne întâlnim. Este rău pentru că voiam să fie și Florin alături de noi, din păcate asta este viața, ne întâlnim pentru el”, a spus Florin Prunea.

a fost surprins că Sala Sporturilor din Târgu Jiu a fost plină de suporteri la evenimentul de strângere de fonduri pentru Florin Bejinaru. Angajatul FRF lauda inițiativa gorjenilor și sprijinul pe care îl oferă fostului antrenor și jucător de la Pandurii.

„Meciul dintre Naționala României Old Boys și Pandurii Old Boys, în vederea strângerii de fonduri pentru Florin Bejinaru, un vechi pandur aflat acum în suferință. Sala Sporturilor din Târgu-Jiu a fost plină de oameni cu suflet mare care au participat la sprijinirea minunatului fost fotbalist și antrenor al Pandurilor”, a fost mesajul lui Aurel Țicleanu.