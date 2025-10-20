Eugen Neagoe și Mandorlini, la un pas de bătaie! Nervi întinși după Petrolul – CFR Cluj 1-0

ADVERTISEMENT

Antrenorii de la Petrolul Ploiești și CFR Cluj au fost la un pas de un conflict după meciul de pe stadionul „Ilie Oană”. Tensiunea duelului a fost resimțită, iar tehnicienii au fost despărțiți cu greu la finalul partidei.

Eugen Neagoe și Mandorlini, la un pas de bătaie după CFR Cluj

, reușita lui Radu, din minutul 78, fiind suficientă pentru ca cele trei puncte să rămână pe „Ilie Oană”.

, iar fluierul final a adus în prim-plan un conflict deschis între Eugen Neagoe și Andrea Mandorlini. Transmisiunea a prezentat cum cei doi tehnicieni și-au aruncat cuvinte grele și cum au fost despărțiți cu greu de membrii celor două echipe.

Ce a spus Mandorlini despre conflictul cu Eugen Neagoe

Întrebat la flash-interviu despre conflictul cu Eugen Neagoe, Andrea Mandorlini a transmis că așa este la fotbal și că ambii erau nervoși. Tot incidentul ar fi pornit de la o discuție.

„Am vorbit cu el, eram nervoși. Se întâmplă asta în fotbal”, a declarat Andrea Mandorlini la flash-interviu, chestionat de conflict.

Cum a perceput Eugen Neagoe cearta

La final, Eugen Neagoe a mărturisit că incidentul a fost unul izolat, datorat presiunii rezultatului. Tehnicianul nu va sta supărat și va vorbi în cel mai scurt timp cu Andrea Mandorlini, pentru a rezolva conflictul.

„Nu a fost nimic important. Asta este, era presiunea rezultatului și pe mine și pe el. Și el a fost nemulțumit la o fază, și eu. Bine că nu au fost jigniri.

A venit foarte aproape de mine să-mi spună ceva. I-am zis: ‘Dă-te puțin mai încolo!’. Ce, mă sperii!? Nu sunt așa sperios. O să vorbesc cu el, nu am nimc de împărțit cu nimeni”, a declarat Eugen Neagoe la flash-interviu.

Criza CFR-ului continuă după eșecul cu Petrolul

CFR Cluj parcurge o perioadă „horror” în SuperLiga. După ce eliminarea din cupele europene a produs demisia lui Dan Petrescu, forma slabă din campionat a făcut și ca .

Iuliu Mureșan este noul președinte de la CFR Cluj, însă forma sportivă nu s-a modificat după schimbarea oficialilor. În urma înfrângerii cu Petrolul, „feroviarii” au rămas cu doar 13 puncte din primele 13 etape și astfel că această criză nu a ajuns la final.

Cum arată clasamentul după Petrolul – CFR Cluj 1-0

În urma acestui rezultat, Petrolul Ploiești a trecut peste Hermannstadt și Csikszereda și ocupă treapta a 13-a. De cealaltă parte, CFR Cluj a „bătut pasul pe loc” și a rămas cu 13 puncte acumulate.