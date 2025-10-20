Sport

Eugen Neagoe și Mandorlini, la un pas de bătaie! Nervi întinși după Petrolul – CFR Cluj 1-0

Eugen Neagoe și Andrea Mandorlini au fost despărțiți cu greu de membrii celor două echipe după Petrolul - CFR Cluj 1-0. Ce a spus antrenorul italian despre acest conflict.
Iulian Stoica
20.10.2025 | 23:03
Eugen Neagoe si Mandorlini la un pas de bataie Nervi intinsi dupa Petrolul CFR Cluj 10
Eugen Neagoe și Andrea Mandorlini, la un pas de bătaie după Petrolul - CFR Cluj. Sursă foto: Colaj Fanatik
Antrenorii de la Petrolul Ploiești și CFR Cluj au fost la un pas de un conflict după meciul de pe stadionul „Ilie Oană”. Tensiunea duelului a fost resimțită, iar tehnicienii au fost despărțiți cu greu la finalul partidei.

Eugen Neagoe și Mandorlini, la un pas de bătaie după CFR Cluj

Partida dintre Petrolul Ploiești și CFR Cluj s-a terminat în favoarea gazdelor, reușita lui Radu, din minutul 78, fiind suficientă pentru ca cele trei puncte să rămână pe „Ilie Oană”.

Tensiunea duelului a atins cote înalte, iar fluierul final a adus în prim-plan un conflict deschis între Eugen Neagoe și Andrea Mandorlini. Transmisiunea a prezentat cum cei doi tehnicieni și-au aruncat cuvinte grele și cum au fost despărțiți cu greu de membrii celor două echipe.

Ce a spus Mandorlini despre conflictul cu Eugen Neagoe

Întrebat la flash-interviu despre conflictul cu Eugen Neagoe, Andrea Mandorlini a transmis că așa este la fotbal și că ambii erau nervoși. Tot incidentul ar fi pornit de la o discuție.

„Am vorbit cu el, eram nervoși. Se întâmplă asta în fotbal”, a declarat Andrea Mandorlini la flash-interviu, chestionat de conflict.

Cum a perceput Eugen Neagoe cearta

La final, Eugen Neagoe a mărturisit că incidentul a fost unul izolat, datorat presiunii rezultatului. Tehnicianul nu va sta supărat și va vorbi în cel mai scurt timp cu Andrea Mandorlini, pentru a rezolva conflictul.

„Nu a fost nimic important. Asta este, era presiunea rezultatului și pe mine și pe el. Și el a fost nemulțumit la o fază, și eu. Bine că nu au fost jigniri.

A venit foarte aproape de mine să-mi spună ceva. I-am zis: ‘Dă-te puțin mai încolo!’. Ce, mă sperii!? Nu sunt așa sperios. O să vorbesc cu el, nu am nimc de împărțit cu nimeni”, a declarat Eugen Neagoe la flash-interviu.

Criza CFR-ului continuă după eșecul cu Petrolul

CFR Cluj parcurge o perioadă „horror” în SuperLiga. După ce eliminarea din cupele europene a produs demisia lui Dan Petrescu, forma slabă din campionat a făcut și ca Cristi Balaj, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, să îi părăsească pe ardeleni.

Iuliu Mureșan este noul președinte de la CFR Cluj, însă forma sportivă nu s-a modificat după schimbarea oficialilor. În urma înfrângerii cu Petrolul, „feroviarii” au rămas cu doar 13 puncte din primele 13 etape și astfel că această criză nu a ajuns la final.

Cum arată clasamentul după Petrolul – CFR Cluj 1-0

În urma acestui rezultat, Petrolul Ploiești a trecut peste Hermannstadt și Csikszereda și ocupă treapta a 13-a. De cealaltă parte, CFR Cluj a „bătut pasul pe loc” și a rămas cu 13 puncte acumulate.

clasament superliga dupa Petrolul - CFR Cluj 1-0

