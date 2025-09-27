Eugen Neagoe și Paul Papp l-au desființat pe „centralul” Marcel Bîrsan și au lansat acuzații grave după Petrolul – Rapid 0-1: „Dacă a fost henț acolo, eu sunt președintele României” / „Unde să-mi duc mâna, să mi-o tai?”

Petrolul a ajuns la cinci înfrângeri consecutive în Superligă după . Duelul de la Ploiești a fost extrem de anost, unicul gol fiind marcat în prima repriză de Alexandru Pașcanu. Eugen Neagoe, aflat la debut pe banca „lupilor galbeni”, şi fundaşul Paul Papp au tras concluziile la finalul întâlnirii.

Ce a declarat Eugen Neagoe după Petrolul – Rapid 0-1

Rapid a marcat singurul gol al partidei cu Petrolul prin Alexandru Pașcanu, care a împins balonul în poartă după ce goalkeeperul Bălbărău a respins un șut puternic din lovitură liberă, expediat de Elvir Koljic. „Centralul” .

La final, Eugen Neagoe a lansat acuze dure la adresa arbitrului. „I-am spus arbitrului ce am văzut, că n-a fost absolut nimic. Dacă inventăm așa faulturi și hențuri că așa vrem noi… Dacă a fost henț acolo, eu sunt președintele României. Nu poți să vii tu să inventezi un henț pe 17 metri, iar apoi să mai dai încă un fault la Roche. Iar la Chică-Roșă, care este fault pe 16 metri, să nu dai.

„Nu îl atinge pe mână, m-am uitat de 10 ori la fază”

Ok, nu ne-am creat ocazii, dar nici Rapidul nu a avut nicio ocazie. Să ne spună și nouă când e henț. Chiar dacă nu te atinge pe mână, trebuie să dai henț? Prima dată nici nu îl atinge pe mână, m-am uitat de 10 ori la fază. Din acea fază luăm gol. Nu au avut nicio ocazie, niciun șut pe poartă.

După aceea, ‘Nu, stai, că vă chem la comisie’. Păi cheamă-l pe el la Comisie, când inventează faulturi! Roche se ducea în alunecare, recuperează mingea, tu dai fault. Se vede clar intenție. Nu poți să faci așa. Nu mi-a explicat nimic, ce să-mi explice, nici nu a vrut să stea de vorbă cu mine”, a afirmat tehnicianul, conform .

Paul Papp, reacție dură după Petrolul – Rapid 0-1

Implicat în faza controversată de la care a pornit golul Rapidului, Paul Papp a criticat la rândul său decizia luată de Marcel Bîrsan. „Ne-am chinuit, am vrut să egalăm, să întoarcem rezultatul, nu ne-a ieșit. Păcat, din punct de vedere al atitudinii am făcut un joc bun. La lovitura liberă, unde să-mi duc mâna? Vorbesc de arbitraj, dar nu se poate așa ceva, unde să-mi duc mâna, să mi-o tai?

Ce să fac cu ea, mi-a sărit dintr-un metru mingea în mână. N-am revăzut faza, dar am simțit. Nu mi-a dat nicio explicație. I-am zis că mă jur că nu mi-a dat în mână, arogant, Doamne! Ne îngrijorează cum merg lucrurile, avem doar 6 puncte în 11 etape.

Probabil domnul Bîrsan a prins o ură pe mine, nu vorbea cu mine în teren, nu-mi zicea nimic. Roche a băgat alunecare, a dat fault. I-a spus lui Grozav că a greșit, la două secunde după ce a fluierat. Cum poți să faci așa ceva?”, a afirmat experimentatul fotbalist pentru sursa menționată.