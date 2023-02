Eugen Neagoe acuză arbitrajul după eșecul Universității Craiova cu Farul: „Inventăm regulamente… Cum să dai asemenea penalty?”

Condusă cu 2-0 la pauză, după o repriză dominată clar de Farul, Universitatea Craiova n-a reușit în partea secundă să întoarcă rezultatul. S-a terminat , iar oltenii sunt acum la zece puncte de noul lider, trupa lui Gheorghe Hagi.

Eugen Neagoe spune că Andrei Chivulete a rupt jocul cu decizia de a acorda penalty la Arlauskis

După joc, Eugen Neagoe a apreciat că rezultatul jocului a fost decis de arbitrul Andrei Chivulete. În opinia sa, la , după ce a consultat VAR-ul, în primă instanță fusese un fault în atac împotriva lui Giedrius Arlauskis.

”Noi am jucat slab, știu, am văzut, dar să rupi jocul, să dai un asemenea penalty, asta n-am văzut. Noi inventăm regulamente, facem cum vrem noi.

Ce să pună piedică, când el are mingea? El ce să facă, dacă vrea să repună mingea rapid? Prima dată a dat fault în atac. Cred că a fost fault în atac, dar nu mai contează.

Știu că am jucat modest, dar este 1-0, nu trebuie să rupem jocul, să dăm penalty pentru că așa vrem noi. Că ne trezim noi și inventăm noi, judecăm cum vrem. La Ivan judecăm în primul moment, nu al doilea…

S-a uitat la VAR…Nu este prima dată când se întâmplă. La VAR nu s-au mai făcut greșeli? Am văzut penalty-uri clare, arbitrii s-au dus la VAR și n-au dat nimic”, a tunat Neagoe.

Eugen Neagoe: ”Aș fi schimbat mai mulți jucători la pauză”

Eugen Neagoe a recunoscut însă și jocul modest prestat de echipa sa. Spune că ar fi făcut mai multe schimbări la pauză, nu doar trei. Și anunță public că va face o analiză cu elevii săi în zilele următoare.

”Dar, am pierdut pentru că am jucat noi slab. Noi știm ce am făcut, știm cât de slab am jucat. Am discutat puțin cu jucătorii acum. O să facem o analiză în zilele următoare, cu siguranță.

Sincer, aș fi schimbat mai mulți jucători la pauză. Dar mai erau încă 45 de minute și nu puteam să schimb toată echipa.

În primul rând, trebuie să ne schimbăm mentalitatea, să intrăm cu atitudine, mult mai agresivi pe teren. Am intrat relaxați, am crezut că va veni mingea la noi fără efort.

Adversarul a plecat în spatele nostru, n-am fost atenți. Lucruri pe care le știm, greșelile pe care le-am făcut le cunoaștem. Am făcut un joc modest. Un joc prost.

Nu este nimic pierdut în acest moment, mai sunt șase etape din campionatul regulat, apoi încă zece în play-off. Se poate întâmpla orice! Problema este la noi, trebuie să ne schimbăm atitudinea”, a concluzionat tehnicianul oltenilor.