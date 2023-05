Eugen Neagoe, temător înainte de Rapid – Universitatea Craiova: „E un stadion complicat, au o altă față în Giulești”. Video

Derby-ul Rapid București – Universitatea Craiova este programat luni, de la ora 20:30, iar oltenii anunță spectacol și speră la prima victorie în fața giuleștenilor în deplasare. Eugen Neagoe a mărturisit că ultimele două meciuri rămase din SuperLiga au o miză importantă pentru „juveți” și se gândește numai la victorie.

Eugen Neagoe, despre derby-ul Rapid – Universitatea Craiova: „Este un stadion destul de complicat, Rapid are o altă față la partidele de acasă”

Cursa pentru un loc în preliminariile Conference League s-a încins în SuperLiga, iar oltenii speră să nu facă pași greșiți pe finalul campionatului. Universitatea Craiova și-a fixat obiectivul din ultimele două etape, iar anunță că elevii săi sunt motivați să câștige maximum de puncte.

Universitatea Craiova s-a impus cu 3-1 în fața celor de la Rapid pe stadionul „Ion Oblemenco”, iar oltenii speră să repete rezultatul din turul play-off-ului. Eugen Neagoe este mulțumit de evoluțiile jucătorilor și este dezamăgit că formația din Bănie a ieșit din lupta pentru titlul de campioană.

„Întotdeauna partidele dintre Rapid și Universitatea Craiova au fost spectaculoase, s-au marcat multe goluri. Vă aduceți aminte că și în ultima partidă între noi și Rapid s-au marcat patru goluri, au fost multe ocazii de poartă. Din păcate nu suntem unde ne-am dorit cu toții, meritam să fim mai sus după tot ce am arătat în play-off.

Am avut o discuție cu o parte din jucători de dimineață, înaintea antrenamentului am avut o vizionare cu fundașii și discutam de eroriile pe care le-am făcut în partidele din play-off. Am primit goluri nepermis de ușor, cu toate că am jucat un fotbal spectaculos și ne-am creat foarte multe ocazii de a marca la fiecare partidă.

Până la urmă punctele sunte cele mai importante, chiar dacă jocul nu a fost unul rău. Cred că meritam să fim echipa care să se bată la campionat, dar asta este realitatea. Trebuie să ne batem pe un loc de Conference League, ne dorim să realizăm acest lucru și cred că suporterii vor fi lângă noi”, a spus Eugen Neagoe.

Obiectivul „alb-albaștrilor” este calificarea în cupele europene, iar Eugen Neagoe nu concepe că Universitatea Craiova să rateze preliminariile Conference League. „Geană” și-a avertizat elevii că giuleștenii sunt împinși de la spate de public pe teren propriu, iar oltenii vor avea o misiune mai dificilă decât în tur.

„Ne rămane doar speranța că vor reuși să ajungem în Europa pentru că merităm după tot ce s-a întâmplat în această primăvară. Cu toții merităm să ajungem acolo, ar fi păcat ca o echipă cu un asemenea public să nu ajungă în Europa. Sper să revenim la Craiova cu cele trei puncte, știm că nu va fi ușor.

Stadionul din Giulești este un stadion destul de complicat, Rapid are o altă față la partidele de acasă. Îmbucurător este că nu avem accidentări de ultimă oră, Ndong și Silva au revenit și se antrenează normal cu echipa. Există problemele mai vechi cu Vătăjelu și Bancu”, a spus „Geană”.

Eugen Neagoe, amintiri din derby-urile cu Rapid: „Nu am putut să ieșim din vestiar, am stat patru ore! Am plecat cu autocarul lor pentru că al nostru era devastat”

Eugen Neagoe le-a produs amintiri neplăcute giuleștenilor și în cariera de jucător, fiind autorul golului care a trimis-o pe Rapid București în Divizia B în 1989. Totuși, tehnicianul „alb-albaștrilor” a rememorat și momente de coșmar pe stadionul din Giulești.

„Toate partidele rămase sunt partide pentru Europa, așa cum ne dorim își doresc și Rapid și CFR Cluj. FCSB și Farul sunt echipele care au asigurat un loc pentru cupele europene. Este îndeajuns să facă CFR Cluj un egal și să piardă o partidă, iar dacă vom câștiga cele două jocuri vom termina în fața lor.

Mă gândesc doar la jocul de luni seara, sper să fie sănătăși băieții și să reușim să venim cu cele trei puncte. Nu am să uit niciodată în campionatul din 1988-1989, îmi aduc aminte perfect. Am câștigat cu 1-0 și am marcat în minutul 90, o partidă în care am avut foarte multe ocazii și în acel moment Rapid a fost retrogradată în Liga 2.

Am amintiri frumoase la partidele cu Rapid, dar și momente în care am stat patru ore în vestiar. Nu am putut să ieșim din stadion pentru că erau suporterii foarte furioși, dar câștigasem categoric cu 4-1. Am plecat foarte, foarte târziu cu autocarul lor pentru că al nostru avea geamurile sparte, devastat efectiv.

Am ieșit pe sub tribuna oficială printr-un bloc și ne-am dus acasă noaptea. Rapid a avut întotdeauna suporteri mulți, cu siguranță va fi spectacol și în tribune pentru că și suporterii noștri vor fi acolo. Chiar dacă vor fi mai puțin decât cei de la Rapid se vor auzi la fel de bine”, a spus tehnicianul.

Eugen Neagoe, despre posibila numirea a lui Adrian Mutu ca selecționer: „Ar fi un salt mare și m-aș bucura pentru el”

înaintea derby-ului Rapid – Universitatea Craiova. „Briliantul” ar fi favorit să preia naționala Nigeriei, iar Eugen Neagoe s-ar bucura pentru un astfel de pas în cariera fostului mare fotbalist român.

„Dacă ar ajunge antrenor la echipa națională a Nigeriei cred că ar fi un salt mare pentru Adi Mutu și m-aș bucura pentru el. Este o noutate, Adi Mutu este un băiat inteligent și va avea un viitor frumos”, a mărturisit Eugen Neagoe.

Eugen Neagoe a pregătit ambele scenarii pentru cupele europene, dar și pregătirea din această vară a Universității Craiova. În cazul unui baraj, tehnicianul oltenilor a declarat că ar fi spectacol pe stadionul „Ion Oblemenco” dacă cele două rivale din Bănie se vor întâlni într-o confruntare decisivă pentru preliminarii.

„Am făcut două programe cu două date diferite când va fi reunirea, unul este pe 14 iunie și celălalt este pe 18 iunie. Va fi un derby frumos, dacă va fi să ajungem la baraj atât noi, cât și ei va fi un spectacol și va fi încă un joc urmărit de milioane de oameni

Discut permanent cu domnul Rotaru, inclusiv după partida cu Farul. Sunt multe lucruri de pus la punct, nu suntem perfecți în acest moment, dar vom face lucrurile ca Universitatea Craiova să ajungă acolo unde ne dorim cu toții, să se bată și să câștige campionatul.

Nu trebuie să semnez un nou contract, în momentul când am venit am semnat până în 2024. Este o clauză în acel contract, dacă reușim să câștigăm campionatul se va prelungi până în 2026, nu este nicio noutate. Dacă nu vom reuși să câștigăm campionatul nu știu dacă se va prelungi”, a declarat Eugen Neagoe.

Eugen Neagoe pune presiune pe arbitraj înaintea derby-ului: „Ar fi păcat pentru spectacol și integritatea jucătorilor, sunt intrări destul de tari trecute cu vederea”

Eugen Neagoe își face griji din cauza arbitrajului pentru derby-ul din Giulești și speră ca „centralii” să sancționeze intrările dure. Tehnicianul „alb-albaștrilor” a declarat că nu își dorește că elevii săi să fie avantajați și speră ca oltenii să se întoarcă în Bănie cu cele trei puncte.

„Știu că în Giulești se joacă bărbătește, puțin mai tare și sper că arbitrii să facă ceea ce trebuie făcut. Mi-aș dori ca oamenii care decid aceste jocuri să ia cele mai corecte decizii. Nu mi-am dorit să fim cei avantajați, dar nici nu îmi doresc să fim dezavantajați.

Nu trebuie să joace peste limita regulamentului și să nu se ia măsuri. Ar fi păcat pentru spectacol și integritatea jucătorilor, sunt intrări destul de tari trecute cu vederea și nu este corect. Vom face tot ce depinde noi să câștigăm cele trei puncte”, a încheiat acesta.