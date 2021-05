Eugen Neagoe tremură după eșecul Astrei la Mediaș: ”Dani Coman vrea să dea o bombă”

Antrenorul echipei Astra, Eugen Neagoe, tremură pentru postul său după eșecul înregistrat în partida din deplasare cu Gaz Metan Mediaș care îi afundă tot mai mult pe giurgiuveni în zona locurilor fierbinți.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Formația de la malul Dunării a pierdut la Mediaș, scor 1-2, și ar putea ajunge pe locurile de baraj dacă Viitorul sau Voluntari își vor câștiga partidele din runda a șaptea a play-out-ului.

Astralii abia răsuflaseră ușurați după ce au scăpat de depunctare plătind restanțele financiare pentru fostul staff tehnic condus de Bogdan Andone.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Astra a pierdut la Mediaș și Eugen Neagoe ar putea fi demis

Imediat după ce Astra a pierdut întâlnirea de la Mediaș, fostul internațional Basarab Panduru a lăsat să se înțeleagă că președintele Dani Coman ar vrea să-l demită pe Eugen Neagoe și se află în negocieri cu un antrenor important, dar căruia nu i-a dat numele.

”Se poate ca Dani Coman să fi vorbit pentru aducerea unui antrenor şi să vrea să dea chiar o bombă acum, pe final. Nu ştiu, nu sunt sigur dacă acceptă. Dani Coman ar vrea să dea o bombă, dar nu ştiu dacă…”, a declarat misterios Panduru la Telekom Sport.

ADVERTISEMENT

Neagoe nu depune armele

Eugen Neagoe nici nu a adus vorba despre plecare după eșecul cu Gaz Metan și se gândește la viitor și cum să o salveze pe Astra de la retrogradare, dar și de locurile care duc la baraj.

”Momente grele au fost încă din prima zi de când am venit aici, era echipa pe ultimul loc. Nu am făcut un joc rău, am început jocul foarte bine, cred că am controlat prima repriză. Mediaşul a fost periculoasă în momentul când am pierdut noi mingea aproape de poarta noastră.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ambele goluri le-am primit din două centrări, lipsă de marcaj şi goluri simple. Suntem jos, cu sabia deasupra capului, mai avem două meciuri directe, cu Voluntari şi Viitorul, cu care ne vom bate direct pentru rămânerea în prima ligă”, a spus Neagoe.

Anul acesta, pe 18 februarie, finanțatorul Astrei, Ioan Niculae, a fost condamnat la cinci ani cu executare în dosarul Interagro, după ce, la finalul lunii ianuarie, DNA a cerut pedeapsa maximă posibilă în cazurile de instigare la evaziune fiscală și spălare de bani.

ADVERTISEMENT