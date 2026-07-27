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Umilința suferită de Universitatea Craiova în fața lui Dinamo, scor 1-5, a stârnit numeroase semne de întrebare înaintea celui mai important meci al oltenilor din ultimii ani, returul cu Levski Sofia din turul 2 preliminar al Conference League. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, Eugen Neagoe a analizat eșecul din Capitală, a explicat cât de greu poate fi depășit un asemenea șoc din punct de vedere mental și a lăsat să se înțeleagă că rotația masivă de lot decisă de Filipe Coelho nu a fost cea mai inspirată alegere.

Cum poate Universitatea Craiova să depășească umilința cu Dinamo: „Nu pot rămâne blocați!”

Eugen Neagoe a analizat fără ocolișuri pentru FANATIK . Fostul antrenor al oltenilor consideră că rezultatul trebuie uitat cât mai repede, însă admite că una dintre deciziile luate înaintea partidei nu l-a convins.

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Vă salut, domnule Neagoe. Cum ați văzut înfrângerea umilitoare a Craiovei de la Dinamo, de sâmbătă seară?

– Este o înfrângere dureroasă să pierzi împotriva lui Dinamo de maniera asta. Acum nu se mai poate rezolva nimic, nu putem da timpul înapoi. Capul sus, pentru că este multă treabă de acum înainte.

Cum îți revii din punct de vedere mental după un asemenea eșec? Craiova nu mai luase cinci goluri într-un meci de foarte mulți ani, iar acum urmează, poate, cel mai important meci din ultimii 20 de ani.

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– Sunt jucători cu experiență în echipă și trebuie să treacă rapid peste. Cu toții suferă, fac parte din aceeași echipă. Când pierzi de o asemenea manieră, toată lumea este supărată. Așa cum la victorie sunt felicitați cu toții, la înfrângere nimeni nu poate fi fericit. Orice eșec te afectează, cu atât mai mult unul la un asemenea scor. Nu au foarte mult timp la dispoziție. Trebuie să se mobilizeze, să treacă rapid peste acest eșec, chiar dacă a venit împotriva lui Dinamo, rivalul numărul unu al Craiovei. Nu mai ai ce face, nu pot rămâne blocați. Trebuie, în aceste zile, să te reorganizezi și să depășești momentul.

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Eugen Neagoe pune sub semnul întrebării rotația lui Filipe Coelho: „Nu cred că a fost decizia cea mai bună!”

Credeți că schimbările masive făcute de Filipe Coelho au influențat evoluția Universității Craiova în meciul cu Dinamo?

– Nu știu dacă a fost alegerea potrivită . Asta a fost strategia lor, dar nu cred că a fost cea mai bună decizie. Dacă ne uităm la rezultatul final, se pare că nu a fost decizia cea mai bună. Jucătorii aveau timp la dispoziție pentru refacere și odihnă. Acum mai sunt patru zile până la jocul cu Levski, deci există timp suficient pentru recuperare. Pentru partida cu Dinamo cred că erau destul de bine pregătiți, așa cum s-a și văzut. Anzor a fost titular și la Sofia, Bancu a jucat o repriză, Mora la fel și au fost bine din punct de vedere fizic.

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Cred că puteau evolua mai mulți dintre cei care au jucat în Bulgaria. Nu știu dacă este în regulă să schimbi aproape toată echipa la trei zile. Avem și exemplul FCSB-ului din sezonul trecut, când s-a mers pe rotație din trei în trei zile, iar rezultatele nu au fost cele așteptate. Sper să nu fie la fel și la Craiova. Cu toții ne dorim ca echipele românești să meargă mai departe. Nu va fi ușor, dar șanse există.

Cât de greu îi va fi lui Filipe Coelho să lucreze la mentalul jucătorilor după un asemenea rezultat?

– Nu este ușor pentru nimeni, deloc, dar trebuie să treacă peste. Nu pot rămâne blocați în acest eșec. Depinde foarte mult de antrenor, dar și de jucători. Rolul antrenorului va conta enorm în aceste zile.

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Dumneavoastră ați trăit un asemenea moment în cariera de antrenor? Să fiți nevoit să ridicați moralul echipei după o înfrângere drastică?

– Sigur că da. Fără doar și poate, astfel de momente apar în cariera fiecăruia. Important este să treci rapid peste ele. Indiferent de adversar sau de rezultat, trebuie să ai puterea să mergi înainte și să demonstrezi că a fost doar un accident.

Eugen Neagoe, convins că Universitatea Craiova o poate elimina pe Levski Sofia

Sunteți oltean și cunoașteți foarte bine ce înseamnă fanii Craiovei. Cum credeți că va reacționa publicul înaintea meciului cu Levski?

– Cred că suporterii vor fi alături de echipă nu doar din primul minut, ci chiar din momentul în care autocarul va ajunge la stadion. Sunt convins că îi vor susține sută la sută. și este normal să fie așa, dar acum fiecare trebuie să facă tot ce depinde de el pentru ca echipa să treacă peste acest șoc. Dacă Universitatea nu va elimina Levski, atunci supărarea va fi și mai mare în rândul suporterilor. Noi sperăm cu toții că echipa va depăși rapid acest moment.

Cât de important va fi sprijinul publicului miercuri seară?

– Cu siguranță va conta foarte mult aportul fanilor și sunt convins că pe „Ion Oblemenco” va fi o atmosferă specială. Suporterii vor fi al 12-lea jucător, nu am niciun dubiu.

Poate Universitatea Craiova să treacă de Levski? Mizați pe calificarea oltenilor?

– Craiova are puterea să se califice. Levski mi s-a părut, sincer, o echipă destul de modestă din punct de vedere defensiv. La noi, cel mai bun jucător a fost Popescu, intervențiile lui au ținut echipa în joc. Și Craiova a avut ocazii foarte mari prin Anzor și Mora. Trebuie să fim corecți și să recunoaștem că ambele echipe puteau marca mai mult. Totuși, defensiva bulgarilor nu m-a impresionat. În schimb, Levski este foarte periculoasă pe tranziția pozitivă, imediat după recuperarea mingii. Acolo trebuie să fie foarte atenți jucătorii Craiovei.