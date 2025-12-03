Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Fostul ministru își anunță susținerea pentru Daniel Băluță

News

Eugen Teodorovici, candidat independent, s-a retras, miercuri, din cursa pentru Primăria Capitalei. Acesta și-a anunțat public susținerea pentru Daniel Băluță.
Adrian Baciu
03.12.2025 | 11:03
Eugen Teodorovici s-a retras din cursă și îl susține pe Daniel Băluță la Primăria Capitalei. Sursa foto: hepta.ro / captură Facebook / colaj Fanatik
Eugen Teodorovici a făcut un anunț extrem de important, miercuri, cu doar patru zile până la alegerile locale parțiale. Candidatul independent s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Fostul ministru spune că îl va susține pe Daniel Băluță (PSD).

În cursul acestei dimineți, fostul ministru de finanţe Eugen Teodorovici, candidat înscris ca independent la scrutinul pentru Primăria Capitalei de pe 7 decembrie, şi-a anunţat susţinerea pentru Daniel Băluţă, candidatul din partea PSD.

Anunțul lui Teodorovici a fost făcut în cadrul unei conferinţe de presă comune, susţinute alături de Daniel Băluţă. De acum fost candidat, el a afirmat că sa semnat deja un protocol, conform căruia principalele măsuri din programul său vor fi incluse în programul lui Daniel Băluţă.

Eu am să rămân independent, am văzut că sistemul încearcă să mă pună cu minus în sondaje, nu știu, noroc că mai sunt doar două zile de campanie. Astăzi se va încheia un protocol, prin care toate măsurile pe care eu le-am propus să fie cuprinse în programul lui Daniel. Voi fi alături de Daniel în campanie și ulterior, nu va avea problema banilor în București, pentru că am văzut cum unii se plâng de lipsa banilor în București. Daniel, mult succes și ai tot sprijinul meu!”, a spus Eugen Teodorovici.

Cum era cotat în sondaje Eugen Teodorovici

Lupta pentru Primăria Capitalei se duce la baionetă. Orice procent în această perioadă, câștigat sau pierdut, poate înclina balanța decisiv. Eugen Teodorovici se situa printre candidații cu șanse mai reduse. Un sondaj INSCOP din 20 noiembrie îl arăta pe fostul ministru cu 3,5% din intenția de vot a bucureștenilor.

Pe de altă parte, Daniel Băluță, candidatul pe care îl susține acum Teodorovici, se numără printre favoriții acestei competiții electorale. E important de spus, pentru alegători, că deși candidatul independent nu mai dorește să fie practic în cursa pentru Primăria Municipiului București, numele lui va continua să se afle pe buletinul de vot la alegerile de duminică, 7 decembrie. Așa se întâmplă și în cazul lui Vlad Gheorghe, retras marți în favoarea lui Ciprian Ciucu (PNL).

