Eugen Tomac a demisionat din fruntea PMP. Cine va fi noul președinte al partidului

Eugen Tomac a anunțat că a demisionat din fruntea PMP, după ce partidul fondat de Traian Băsescu nu a prins pragul electoral la alegerile parlamentare din 2020.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Președintele PMP a anunțat că se va retrage și, totodată, a precizat că-și asumă rezultatul înregistrat de partid la alegerile parlamentare.

Conducerea interimară a partidului va fi preluată de președintele executiv al PMP, Marius Pașcan, conform lui Tomac.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Eugen Tomac a demisionat din fruntea PMP

„Am avut în această dimineaţă o şedinţă, cu toţii ne doream mai mult, cu toţii aşteptam un rezultat mult mai bun. Am luat decizia de a-i informa pe colegii mei că îmi asum acest rezultat care ne nemulţumeşte, vă nemulţumeşte, dar în politică trebuie să priveşti viaţa aşa cum este şi să îţi asumi şi lucrurile care îţi plac şi cele care îţi plac mai puţin. Prin urmare, pentru că îmi asum acest rezultat, mi-am depus demisia din funcţia de preşedinte al PMP, colegul meu, preşedintele executiv Marius Paşcan să preia funcţia de preşedinte interimar al PMP”, a declarat Eugen Tomac, conform Ager Pres.

Următorul pas în interiorul partidului va fi organizarea unui Congres.

ADVERTISEMENT

„Ne consultăm, în următoarea perioadă, să organizăm un nou Congres. Este o chestiune pe care trebuie să o facem, pentru că PMP este un partid care nu a greşit cu absolut nimic în toată activitatea sa parlamentară, un partid care are peste 2.000 de aleşi locali, 50 de primari, foarte mulţi viceprimari, cu un partid cu un suflu pe care l-a lăsat preşedintele Traian Băsescu de oameni luptători, oameni care fac politică din convingere, nu din interese mărunte. Rămân implicat în viaţa partidului nostru, rămân alături de PMP, dar, în calitate de om care şi-a asumat această campanie, consider că este absolut just şi absolut corect să fac acest gest. Sunt şapte ani de activitate pe care i-am desfăşurat zi de zi în acest partid”, a adăugat Tomac.

PMP a fost la limita de 5%, atât cât avea nevoie pentru a trece pragul electoral, lucru explicat și de Tomac.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Avem un scor de 4,94% şi, pentru că PMP a avut observatori în toate secţiile de vot din ţară, acolo unde avem zero voturi sau există situaţii în care avem membri care spun că au votat şi nu se regăsesc în rezultatul respectivelor secţii de vot, colegii mei au făcut contestaţii. Sunt peste 1.090 de contestaţii pe care PMP le-a formulat în aceste zile către Birourile electorale judeţene, către Biroul Electoral Central. Nu punem sub semnul întrebării aceste alegeri”, a afirmat Tomac