Eugen Tomac ar fi al doilea premier din istoria României care e născut în afara țării noastre. Ce alt prim-ministru străin am mai avut

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România s-ar putea afla într-o situație în care a mai fost în urmă cu 164 de ani după desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru. După girul pe care președintele Nicușor Dan i l-a dat liderului PMP, politicianul are la dispoziție 10 zile pentru pentru a încerca să obțină susținerea parlamentarilor și să strângă cele 233 de voturi necesare învestirii noului guvern.

Eugen Tomac ar fi al doilea premier născut în afara României. Cine a fost primul și în ce perioadă istorică

Nominalizarea vine la o lună după căderea cabinetului condus de Ilie Bolojan, demis prin moțiune de cenzură. Dincolo de calculele politice și negocierile care vor începe de acum înainte pentru funcții și ministere, dar și pentru programul de guvernare, desemnarea lui Eugen Tomac aduce în atenție un detaliu istoric mai puțin cunoscut.

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Dacă va fi votat de Parlament și va ajunge la Palatul Victoria, Tomac va deveni al doilea premier din istoria țării noastre născut în afara granițelor. Până acum, singurul șef de executiv din România provenit din afara teritoriului mioritic a fost Apostol Arsache, politician și medic născut în localitatea Permet, aflată astăzi în Albania. La momentul nașterii sale, zona făcea parte din Imperiul Otoman. Arsache a ocupat funcția de președinte al Consiliului de Miniștri cu titlu interimar între 8 și 23 iunie 1862, după asasinarea lui Barbu Catargiu, primul premier din istoria României.

Apostol Arsache, născut în Imperiul Otoman, a asigurat interimatul după asasinarea lui Barbu Catargiu

Personalitate remarcabilă a secolului al XIX-lea, Apostol Arsache nu a fost doar un politician, ci și medic și filantrop. A studiat medicina la Universitatea din Halle și a ajuns ulterior una dintre figurile influente ale vieții politice din Principatele Unite. După moartea violentă a lui Barbu Catargiu, domnitorul Alexandru Ioan Cuza l-a desemnat să asigure interimatul la conducerea guvernului până la formarea noii majorități. Arsache a fost urmat în funcția de premier, pe 24 iunie 1862, de Nicolae Kretzulescu.

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Astăzi, la mai bine de un secol și jumătate distanță, Eugen Tomac ar putea scrie o nouă pagină de istorie politică. Europarlamentarul și consilierul onorific al președintelui Dan s-a născut pe 21 iunie 1981 în localitatea Ozerne din raionul Ismail, regiunea Odesa, aflată pe teritoriul Ucrainei. Zona face parte din sudul Basarabiei, o regiune cu o importantă comunitate românească.

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Tomac, pupilul lui Traian Băsescu

Tomac a ajuns în România la vârsta de 17 ani, beneficiind de o bursă acordată de statul român pentru tinerii români din afara granițelor. A studiat istoria la Universitatea din București, iar ulterior și-a construit întreaga carieră în jurul problematicii românilor din diaspora și a comunităților istorice românești. Puțini politicieni din generația sa au avut un traseu atât de strâns legat de tema Basarabiei. Lucrarea sa de licență s-a concentrat pe istoria Basarabiei în perioada sovietică, iar teza de master a analizat mecanismele de deznaționalizare practicate în URSS.

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Ascensiunea sa politică este legată aproape integral de fostul președinte al României, Traian Băsescu. În 2006, la numai 25 de ani, Tomac a fost adus în Administrația Prezidențială, unde s-a ocupat de relația cu românii de pretutindeni. Ulterior a devenit secretar de stat și una dintre figurile importante ale politicilor dedicate diasporei și Republicii Moldova.

Ce funcții politice a ocupat Eugen Tomac de-a lungul anilor

De-a lungul anilor, Tomac a fost deputat, europarlamentar și președinte al PMP, partidul creat în jurul lui după încheierea mandatelor acestuia la Cotroceni. A condus formațiunea în mai multe rânduri și a reușit să o mențină relevantă politic inclusiv după ce PMP a dispărut din Parlament. În Parlamentul European, Tomac s-a remarcat în special prin pozițiile sale privind integrarea europeană a Republicii Moldova, drepturile românilor din afara granițelor și consolidarea relațiilor dintre București și Chișinău.

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Ca orice politician cu o carieră de aproape două decenii, Eugen Tomac nu a fost ocolit de controverse. O parte dintre criticii săi i-au reproșat apropierea constantă de Traian Băsescu și faptul că PMP a fost perceput mult timp drept un vehicul politic construit în jurul fostului șef al statului. În ultimii ani, Tomac s-a aflat și în centrul unor dispute electorale. a acuzat în repetate rânduri instituțiile electorale și partidele aflate la putere că încearcă să blocheze reprezentarea formațiunii sale, în special în contextul conflictelor privind Alianța Dreapta Unită și reprezentarea PMP în Biroul Electoral Central.