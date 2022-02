Eugen Tomac anunță alegeri interne în PMP. L-a atacat dur pe Cristian Diaconescu

Eugen Tomac este nemulțumit de activitatea lui Cristian Diaconescu în conducerea PMP. Totodată, de aceeași părere cu el ar fi și alți membri ai partidului.

Duminică, s-a postat o scrisoare care a fost semnată de 55 de lideri PMP, printre care 38 de lideri ai filialelor județene.

”Ne reîntoarcem în 19 februarie în congres și susținem Moțiunea lui Eugen Tomac-PMP, un nou început pentru o Românie creștin-democrată-”, este menționat în scrisoare.

Eugen Tomac: ”PMP nu a trecut niciodată printr-un asemenea blocaj”

După acest demers, luni dimineață Eugen Tomac a revenit cu o postare pe facebook în care îl acuză pe actualul președinte al formațiunii că nu a vrut să convoace o ședință importantă a PMP, dar și că permite formațiunii să fie influențată de oameni care nu au legătură cu partidul.

”PMP nu a trecut niciodată printr-un asemenea blocaj. Ba mai mult, au fost lansate o serie de campanii media împotriva unor lideri PMP și a familiilor lor cu scopul de a-i determina să părăsească partidul. Fapt nemaiîntâlnit în cei 8 ani de activitate!

Personal, am discutat de mai multe ori cu domnul Diaconescu și i-am propus soluții oneste pentru a depăși acest punct critic. Din păcate, nu a dat curs niciunui demers (…)

Având în vedere această situație neplăcută și nedreaptă pentru toți cei care am crezut în acest proiect și am investit în ultimii ani timp, resurse și încredere spre a-l face puternic, am luat decizia de a convoca Congresul Partidului Mișcarea Populară cu singurul scop de a reașeza partidul pe un făgaș al normalității”,

În postare, Eugen Tomac a mai precizat că evenimentul de pe 19 februarie nu este unul împotriva cuiva, dar se dorește încheierea unor pratici ”care nu au nimic în comun cu democrația”.

”Noi nu organizăm un Congres împotriva cuiva, însă este firesc să punem capăt unor practici care nu au nimic în comun cu democrația și activitatea unei instituții politice născute din dorința de a fi altceva pe scena politică”, a mai precizat Eugen Tomac.

Tensiuni mai vechi în PMP

De altfel, potrivit unor surse ar exista mai de mult timp conducerea PMP fiind paralizată în ultima vreme.

Totodată, atât scrisoarea liderilor cât și mesajul lui Tomac vin ca urmare a faptului că în urmă cu trei săptămâni, Cristian Diaconescu l-a acuzat pe Tomac de voința unei ”preluări abuzive”.

Tot în ultimele luni, dar pe care Eugen Tomac le-a infirmat.