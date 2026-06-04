Eugen Tomac, desemnat premier de Nicușor Dan. Are 10 zile la dispoziție pentru formarea guvernului

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Nicuşor Dan l-a desemnat în mod oficial pe Eugen Tomac să formeze noul guvern. Preşedintele a făcut anunţul la exact 30 de zile de la căderea guvernului Bolojan prin moţiune de cenzură, aceasta fiind cea mai lungă perioadă din istoria politică a României în care ţara a fost condusă de un Executiv interimar.

Nicuşor Dan: „Eugen Tomac are independenţa, experienţa şi valorile pentru poziţia de premier”

„Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul, din poziţia de prim-ministru!”, au fost primele cuvinte rostite de Nicuşor Dan joi seara, la Palatul Cotroceni. El şi-a justificat propunerea prin faptul că Eugen Tomac este o persoană independentă de partidele din parlament, dar care are capacitatea şi experienţa politică de a negocia formarea unei majorităţi.

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„Ce s-a întâmplat până acum şi pentru că partidele nu se înţeleg între ele, singura soluţie posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reuşească prin discuţii individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcţia pe care o doresc românii – asta înseamnă direcţie prooccidentală, asta înseamnă păstrarea stabilităţii financiare şi aici avem finalizarea cât mai bună a PNRR-ului până la sfârşit de august şi bugetul pe 2027”, a explicat Nicuşor Dan.

Totodată, preşedintele şi-a exprimat încrederea că echipa pe care o va forma Eugen Tomac va reuşi să obţină votul parlamentului. „E un act de responsabilitate din partea mea şi aştept aceeaşi responsabilitate de la partidele politice, iar Eugen Tomac are şi independenţa, are şi experienţa şi are şi valorile pentru poziţia de premier”, a mai spus Nicuşor Dan.

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Eugen Tomac va forma un guvern „tehnic”, nu unul politic

Preşedintele a fost însoţit în faţa jurnaliştilor chiar de către premierul desemnat. „Este o onoare şi o responsabilitate această desemnare de a forma viitorul guvern al României. Primesc încrederea dumneavoastră cu recunoştinţă şi cu gândul la toţi cetăţenii României. Înțeleg din plin prin ce trecem, cunosc așteptările românilor, sunt conștient prin ce trebuie să trecem împreună”, a spus Eugen Tomac.

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În termeni practici, premierul desemnat a anunţat că va merge în faţa parlamentului cu un guvern „tehnic”, nu unul politic. „Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic nu unul politic. Vom menține direcția de consolidare a relației cu UE și menținere a parteneriatului strategic. Doar o economie puternică poate susține bunăstarea pe care o merită cetățenii”, a mai afirmat Tomac.

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Condiţiile puse de PSD pentru a vota guvernul Tomac

Sorin Grindeanu a reacţionat la aproape o jumătate de oră după anunţul preşedintelui şi a declarat că PSD este deschis să discute cu premierul desemnat, iar concluziile consultărilor vor fi supuse unei discuţii interne. „România și românii au nevoie, cât mai rapid, de un Guvern! Partidul Social Democrat este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorității parlamentare. PSD dorește să știe care este viziunea prim-ministrului desemnat atât despre programul de guvernare al viitoarei sale echipe executive, cât și componența acestei echipe. Ulterior, conducerea PSD va supune discuției interne concluziile acestor consultări cu prim-ministrul desemnat”, a scris Sorin Grindeanu, pe Facebook.

Totodată, liderul PSD a enumerat câteva condiţii pentru ca partidul său să îşi dea votul pentru viitorul cabinet Tomac: „Pentru a susține noul Guvern, PSD își dorește respectarea următoarelor principii:

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reluarea investițiilor și stimularea economică pentru a recupera locurile de muncă pierdute;

protejarea românilor cu venituri mici și medii;

susținerea IMM-urilor românești”.

Susţinerea USR pentru Eugen Tomac depinde de prezenţa miniştrilor săi în guvern

La rândul său, Dominic Fritz, condiţionează susţinerea guvernului Tomac de prezenţa miniştrilor USR în viitorul cabinet. În acelaşi timp, el respinge un executiv din care să facă parte în continuare social-democraţii.

„Din respect pentru președinte și cu responsabilitate pentru țară, vom sta de vorbă cu premierul desemnat Eugen Tomac, un președinte de partid și europarlamentar respectabil. USR intră în discuție cu liniile clare pe care le-am decis. Nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă.

Astăzi suntem convinși că formula care merită susținerea USR este un guvern care îi include pe miniștrii USR. Toți patru, Diana Buzoianu, Radu Miruţă, Oana Țoiu și Irineu Darău, au demonstrat curaj, competență și voință reală de reformă.

România a văzut cum arată miniștrii care fac treabă. Pentru a continua reformele începute este obligatoriu să existe voință și răspundere politică. Oricât ar fi de bine intenționați miniștrii tehnocrați, fără asumare politică, un nou guvern nu va avea puterea să facă curățenia necesară”, este mesajul lui Dominic Fritz.

Eugen Tomac are misiunea de a obţine majoritatea parlamentară

Eugen Tomac trebuie să obţină majoritatea parlamentară pentru a fi învestit în funcţia de premier, iar guvernul său să devină unul funcţional. În cazul în care acest lucru nu se întâmplă, iar lista cabinetului şi programul de guvernare cad la vot, președintele Nicuşor Dan este obligat să cheme din nou partidele la consultări şi să desemneze o nouă persoană cu formarea guvernului. În tot acest timp ţara va fi condusă în continuare de guvernului interimar în fruntea căruia se află Ilie Bolojan.

În momentul de faţă pe scena politică există destule incertitudini cu privire la necesare şi chiar liderul UDMR, Kelemen Hunor, a atras atenţia că acesta nu dispune de o majoritate clară în acest moment.

Din opoziţie, AUR a anunţat că va vota , încă dinainte de a fi anunţat oficial numele lui Eugen Tomac. „La ora 18:00 va fi anunțat un guvern fără sprijin popular. E doar continuarea loviturii dată democrației… AUR nu va susține așa ceva și rămâne alături de poporul român. Parlamentarii AUR nu intră în sala de vot (secret/nesecret) pentru alegerea unui premier care nu a primit nici 1% susținere din partea românilor. Nu avem ce să discutăm când continuă bătaia de joc la adresa românilor, începută cu anularea alegerilor. În fruntea Țării trebuie să vină cei care au susținerea românilor”, a scris pe Facebook preşedintele partidului, George Simion, înainte de anunţul lui Nicuşor Dan.