Eugen Tomac, ales președintele PMP cu o largă majoritate. Diaconescu nu a participat

Eugen Tomac a devenit sâmbătă noul președinte al Partidului Mișcarea Populară după ce, la Congresul Extraordinar al partidului, a obținut 421 de voturi „pentru” din cele 456 exprimare.

Doar 18 voturi au fost împotriva moțiunii „PMP – un nou început pentru o Românie creştin-democrată” cu care acesta a candidat.

„Nu ne aflăm în cel mai fericit moment”

Victoria de sâmbătă a venit după mai multe săptămâni de lupte interne cu tabăra fostului președinte, Cristian Diaconescu, care a contestat organizarea congresului. Acesta din urmă nici măcar nu a fost prezent la eveniment.

Eugen Tomac a declarat că partidul nu trece în acest moment prin cel mai fericit moment al existenței sale politice, însă a precizat că are încredere în deciziile luate democratic în cadrul formațiunii.

„Vă mărturisesc că nu mă așteptam să fiu pus din nou în această postură, dar vreau să mă adresez cu acest prilej tuturor membrilor PMP. În politică am învăţat un lucru esenţial pe care ni l-a spus cu multă îndemânare cel care a dat suflul acestui partid, că uneori eşti pus în situaţia de a face ceea ce trebuie, nu ceea ce îţi place.

Nu ne aflăm în cel mai fericit moment al existenţei noastre politice, însă, vreau să nu uităm un lucru esențial, într-o organizaţie politică întotdeauna au dreptate cei care prin mijloace democratice decid care este calea de urmat. Noi, cei care am pus bazele acestui partid, cei care am luptat în campanii grele, pentru ca partidul să îşi păstreze rolul şi rostul pe scena publică românească am luat decizii.

Mă onorează din nou încrederea pe care mi-o acordaţi şi asta nu înseamnă că nu înţeleg perfect contextul şi responsabilitatea cu care mă încărcaţi într-un moment atât de dificil”, a afirmat Eugen Tomac.

Atacuri la adresa lui Cristian Diaconescu

Fostul președinte al partidului, Cristian Diaconescu, a fost criticat pentru absența sa de la congres. Trebuie amintit că alegerea noului președinte al PMP a avut loc la doar o zi după ce în presă au apărut primele informații despre . Tomac l-a numit vineri pe Diaconescu „gol, lipsit de discernământ” pentru ideea de a purta aceste negocieri cu Simion.

Sâmbătă, fostul deputat PMP Marius Pașcan a fost unul din liderii partidului cu un discurs dur la adresa lui Diaconescu și a modului în care a condus partidul.

„Nu îl văd pe Cristi Diaconescu, nu îl văd pe George Simion, nici pe cei 14 parlamenti, nu o văd pe Şoşoacă, nu îl văd Dan Diaconescu, nu îl văd pe Eugen Teodorovici. Ce perspectivă măreaţă, glorioasă pentru acest partid, în viziunea unora care l-au condus din greşeală. Când nu ai direcţie, obiective, nu ai nimic concret, nu ai decât să te duci cu capul în zid. Nu ai nicio perspectivă, eşti ca o corabie în voia valurilor cu cârma stricată.

Vă daţi seama cu ce aberaţie defilează acum în spaţiul public, că un alt preşedinte de partid, care îşi tratează subalternii parlamentari de maniera vacilor furajate luând 14 de aici îi plasăm în alt grajd şi vor reprezenta de mâine PMP ca să ce?”, a spus fostul deputat.

Și Florin Bichir, un alt lider important al partidului, l-a criticat dur pe Diaconescu pentru ideea unei alianțe cu AUR, subliniind că anul trecut a fost unul dezastruos pentru partid.

„Ne-am antrenat aşa bine că am ajuns impotenţi politic, nu mai ştim cine suntem. Nu vorbim de Basarabia, de proiecte. Care a fost soluţia? George Simion? Ce să fac cu George Simion. Ne-am preluat programul cu Basarabia şi Bucovina, naţionalism, creştin-democraţie. Unde pot să mă duc cu Simion? Poate la Disneyland. Ăsta e proiect politic? Unde pot să mă duc cu ăla pe stradă”, a afirmat Florian Bichir.

Trebuie amintit că a luat naștere la începutul acestui an atunci când au apărut primele informații despre o posibilă fuziune între PMP și PNL. Tomac l-a acuzat atunci pe Diaconescu că vrea să vândă partidul liberalilor pentru postul de ministru al justiției.

PMP nu a trecut pragul electoral la ultimele alegeri parlamentare, însă are circa 50 de primari în întreaga țară (mai mult decât USR), dar și 2.137 de consilieri locali și 67 de consilieri județeni.