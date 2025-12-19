Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Eugen Trică a găsit vinovaţii după “tragedia oltenească” de la Atena: “Trebuie să sari şi să îi omori pe toţi! Am văzut prostia lor!” A distrus arbitrajul. Exclusiv

Eugen Trică a numit vinovații după AEK Atena - Universitatea Craiova. Ce comparație a făcut Bănel Nicoliță între eliminarea oltenilor și celebrul Middlesbrough - Steaua.
Iulian Stoica
19.12.2025 | 13:06
Eugen Trica a gasit vinovatii dupa tragedia olteneasca de la Atena Trebuie sa sari si sa ii omori pe toti Am vazut prostia lor A distrus arbitrajul Exclusiv
Eugen Trică a găsit vinovații după AEK Atena - Universitatea Craiova. Foto: Colaj Fanatik
Universitatea Craiova, în ciuda faptului că a condus în deplasarea de la Atena cu 0-2, a fost eliminată din Conference League. Oltenii au încasat trei goluri în actul secund, două dintre ele fiind în prelungiri, și astfel că nu au trecut de „Faza Ligii” a competiției. Pe cine a găsit vinovat Eugen Trică după acest rezultat.

Eugen Trică a găsit vinovații după AEK Atena – Universitatea Craiova

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Eugen Trică a dat vina pe Bancu, Isenko și Badelj pentru înfrângerea Universității Craiova. Analistul e de părere ce fotbaliștii enumerați au greșit lucruri elementare, iar golurile din prelungiri puteau fi evitate.

„E dureros, sunt profund dezamăgit de ceea ce am văzut aseară. A fost o tragedie oltenească. Tragediile sunt altele, dar e o tragedie fotbalistică. Am trăit la maxim această partidă, așa cum a făcut-o toată țara. Acum 20-30 de ani toată țara urmărea Craiova Maxima, acea echipă frumoasă, așa e și acum, e o dezamăgire foarte mare. Acele două situații puteau fi evitate, din punctul meu de vedere, foarte ușor.

Înțeleg, au fost epuizați, au jucat cu foarte mult curaj, dar au venit acele situații din 90+8 și 90+15 pe care nu le-au gestionat bine. Să analizăm golul doi al grecilor. A venit din partea stângă o schimbare de joc și aici mă gândesc la Bancu. Bancu trebuia să facă un sprint pentru a-l bloca pe jucătorul grec din a centra. E o regulă în fotbal, anume ‘dacă îi dai adversarului timp și spațiu, atunci s-a terminat’.

Unde cade centrarea? În careul de 6 metri. Al cui este careul de 6 metri? E al portarului Isenko! Tu ești portar, ai doi metri, e careul tău acela de 6 metri și sari, îi omori pe toți, așa cum vine vorba. Al treilea gol la fel, vine centrarea din dreaptă pe direcția lui Badelj. Badelj nu a învățat un lucru, că la nivelul acesta trebuie să degajeze tare mingea. Acestea sunt lucruri elementare și puteau fi evitate”, a declarat Eugen Trică.

Filipe Coelho, antrenor fricos? Ce spun Trică și Răchită

Atât Eugen Trică, cât și Vivi Răchită au scos în relief faptul că Filipe Coelho a fost fricos pe finalul partidei, antrenorul lusitan schimbând jucători ofensivi cu fotbaliști defensivi.

Eugen Trică a abordat subiectul: „(n.r. – De ce a pierdut Craiova meciul?) Jucătorii au o calitate foarte bună, dar acum am văzut prostia lor. Dacă își puneau puțin mintea la contribuție, ei erau calificați”.

Vivi Răchită îl consideră pe Coelho un antrenor fricos: „Lui Coelho i-a fost frică! Atâta timp cât de pe bancă ți se transmite că e scos numărul 10 și e băgat un fundaș, tu, ca echipă, ce înțelegi? Că îi e frică! Aici e vorba de mentalitate, nu ai cum să îți fie frică dacă ești bărbat. Din păcate, din cele două meciuri domnul Coelho ne-a demonstrat că este un antrenor fricos”.

Eugen Trică vrea ca Coelho să lase locul altcuiva dacă îi este frică să-și asume responsabilitatea: „Dacă ești fricos, atunci mai rămâi secund timp de 15 ani, pentru că tu ai fost mereu secund, și lasă-l pe altul să își asume dacă ești fricos. E fricos, normal că e fricos! Îmi pare rău de Craiova, toată lumea e dezamăgită, meciul a fost trăit la maxim de toată țara”.

Arbitrajul din AEK Atena – Universitatea Craiova, criticat dur de Eugen Trică

În continuare, Eugen Trică a criticat dur maniera de arbitraj din AEK Atena – Universitatea Craiova. Fostul internațional consideră că Giorgi Kruashvili a fluierat doar în direcția grecilor și chiar a avut un derapaj la adresa georgianului.

„Să mă scuzați, maniera de arbitraj a lăsat de dorit! A fluierat numai într-o direcție, a avut câteva faulturi la Baiaram, când a scăpat spre poartă, și nu a dat nimic.

Mai sunt și minutele de prelungire! Acest arbitru mi-a demonstrat că este un mic r***t cu ochi”, a spus Eugen Trică despre arbitrul Giorgi Kruashvili.

Bănel Nicoliță a comparat AEK Atena – Universitatea Craiova cu Middlesbrough – Steaua

Bănel Nicoliță s-a alăturat discuției și a mărturisit că după AEK Atena – Universitatea Craiova și-a adus aminte de Middlesbrough – Steaua. Fostul jucător a expus faptul că oltenii nu au dat impresia că pot pierde meciul, așa cum s-a întâmplat și în semifinala Cupei UEFA din 2006.

„Aseară m-am gândit la meciul cu Middlesbrough când am văzut că i-au întors. Ai condus cu 2-0, ai avut meciul la discreție, joci, vezi că ești puternic, nu ai dat vreo secundă senzația că te pot întoarce. Ok, poate îți dă un gol, al doilea, dar nu și al treilea!

Noi am avut ghinion că s-a accidentat unul de la Middlesbrough (Gareth Southgate) și a intrat Maccarone de pe bancă. Aceea a fost diferența, dacă nu intra de pe bancă, noi aveam deja 2-0 și era greu să ne mai întoarcă”.

Eugen Trică dă vina pe arbitraj după AEK Atena - Universitatea Craiova

