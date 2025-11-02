Sport

Eugen Trică a reacționat după declarațiile lui Neluțu Varga la adresa sa: „Am pus mâna pe telefon și l-am sunat”. Exclusiv

Eugen Trică a oferit o primă reacție după declarațiile pe care Neluțu Varga le-a făcut la adresa sa. Fostul fotbalist a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe patronul lui CFR Cluj
Cristi Coste, Mihai Alecu
02.11.2025 | 19:43
Eugen Trica a reactionat dupa declaratiile lui Nelutu Varga la adresa sa Am pus mana pe telefon si lam sunat Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Eugen Trică a vorbit cu Ioan Varga după ce l-a acuzat pe omul de afaceri că face schimbările la CFR Cluj
Contrele de la distanță dintre Ioan Varga și Eugen Trică au pornit după ce tehnicianul a declarat, exclusiv la FANATIK SUPERLIGA, că patronul de la CFR Cluj a făcut schimbările la partida cu Dinamo și l-a introdus pe Zouma în finalul confruntării.

Eugen Trică l-a sunat pe Ioan Varga, după ce a fost jignit de patronul de la CFR Cluj

Eugen Trică a citit declarațiile pe care Neluțu Varga, omul cu banii de la CFR Cluj, le-a făcut în exclusivitate pentru FANATIK. Antrenorul care le-a pregătit, printre altele, pe CFR Cluj sau FC U Craiova, l-a sunat pe omul de afaceri, înainte să ofere o primă reacție. De asemenea, Eugen Trică a mărturisit că are o relație specială cu Neluțu Varga.

„Am rămas și eu stupefiat de declarațiile lui Neluțu Varga la adresa mea în FANATIK, cum că fur curent, cum că sunt nebun! Eu ceea ce spun în aparițiile TV îmi asum cu vârf și îndesat! Când apare ceva despre mine sau se găsește cineva să mă atace grosolan, înainte să dau un drept la replică, sun persoana respectivă să lămuresc lucrurile.

Neluțu sau Taty, cum îi spun și eu, mi-a zis că fur curent și că el, fiind plecat în Africa de ceva vreme, de echipă se ocupă domnul Mureșan! Noi ne cunoaștem din 2008 și avem o relație specială”, a declarat Eugen Trică pentru FANATIK.

Eugen Trică a pus capăt conflictului cu Neluțu Varga

Eugen Trică a ținut să lămurească aspectele acestui conflict și a avut o reacție diplomată. Totodată, fostul fotbalist a anunțat că, de fiecare dată, își asumă ceea ce spune în aparițiile sale publice.

„I-am spus că nu am apelat niciodată la el să mă pună antrenor. Cum să mor de foame? De foame nu o să moară nimeni pentru că de mâncare, haine, și toate cele, are grijă Dumnezeu.

Nu am fost, nu sunt, și nu voi fi genul de om să fac plecăciuni în fața nimănui pentru un job. Marea majoritate a oamenilor mă cunosc foarte bine și știu despre ce vorbesc.

Așa că, în orice apariție TV pot spune ceea ce văd și ce gândesc, pentru că este părerea mea și îmi asum în totalitate!”, a spus Eugen Trică în exclusivitate pentru FANATIK.

Eugen Trică a antrenat-o pe CFR Cluj

Liber de contract încă din mai 2025, Eugen Trică este un antrenor cu experiență în fotbalul românesc. De-a lungul timpului, Eugen Trică a lucrat pentru CFR Cluj în trei perioade diferite. În primă fază, Eugen Trică a antrenat-o pe echipa din Gruia în perioada aprilie 2013 – iunie 2013.

Ulterior, după experiențele la Nahda Club Barelias, UTA Arad și Juventus București, Eugen Trică a revenit la CFR Cluj ca antrenor și i-a pregătit pe „feroviari” în perioada ianuarie 2015 – aprilie 2015. Ultima oară la CFR Cluj, Eugen Trică a fost șef pe scouting în perioada august 2018 – ianuarie 2019.

  • 49 de ani este vârsta lui Eugen Trică 
  • 5 apariții a adunat fotbalistul Eugen Trică în tricoul naționalei României
Tags:
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
