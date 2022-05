Eugen Trică analizează noile „bombe” din fotbalul românesc: „Tavi Popescu trebuie neapărat să pună masă musculară! E tot ce are nevoie”. Exclusiv

Fostul antrenor al celor de la Viitorul Pandurii Târgu-Jiu, Eugen Trică, a analizat în exclusivitate pentru FANATIK pe cei mai de perspectivă jucători din Casa Pariurilor Liga 1: și nu în ultimul rând, pe .

Eugen Trică îi caracterizează pe Octavian Popescu, Claudiu Petrila și Rareș Ilie: „Sunt cei mai talentați din România!”

FANATIK a stat de vorbă cu , despre ultimele trei „perle” ale fotbalului românesc de la FCSB, CFR Cluj și Rapid și care pot fi în viitorul apropiat scheletul echipei naționale a României.

ADVERTISEMENT

Antrenorul în vârstă de 45 de ani a ținut să înceapă cu cel mai promițător jucător al lui CFR Cluj: „Eu îl știu foarte bine pe Claudiu Petrila și e un copil foarte talentat! Are viteză foarte bună, o viziune a jocului extraordinară, are execuții și foarte important, are ambele picioare. Face totul în regim de viteză, ceea ce e esențial pentru un jucător de bandă. El nu driblează pe loc! Mai trebuie să lucreze la forță, ca să ajungă într-un campionat gen Italia, Germania, Spania și așa mai departe”.

Din punctul său de vedere, „perla” lui Gigi Becali este un jucător aproape complet, însă are totuși un lucru pe care ar trebui să îl îmbunătățească destul de mult: „Octavian Popescu are și el calități fantastice. Trebuie să pună neapărat pe el masă masculară! E tot ce are nevoie. Hai să îți dau un exemplu. Știi foarte bine povestea lui Ciprian Deac. Când a venit la Schalke 04, Felix Magath l-a pus să facă trei luni de zile pregătire fizică separat! A început să îl bage treptat, pentru că în campionatele puternice ritmul este infernal”.

ADVERTISEMENT

Datorită modului în care se pregătește și a condiției fizice excelente, Eugen Trică e de părere că Ciprian Deac e cel mai bun jucător din Liga 1 și ar trebui să fie un exemplu pentru Tavi Popescu, Claudiu Petrila și Rareș Ilie: „A tras cât a putut de el, dar nu a reușit să joace foarte mult! Însă venind cu mentalitatea din Germania, Ciprian Deac e cel mai bun fotbalist din ultimii șase ani de zile în campionatul României! Din punctul meu de vedere și cred că o să mai joace patru ani. Se trezește dimineața și primul lucru e să meargă la sală și uite cum arată la 36 de ani! E numai pachete de mușchi! Joacă fluierând până la 40 de ani la ce nivel e acum în Liga 1!”.

Octavian Popescu, Claudiu Petrila și Rareș Ilie, convocați la echipa națională? Eugen Trică: „Sunt la fel de buni toți trei!”

Fostul antrenor al lui FC U Craiova 1948 a mai declarat că selecționerul Edi Iordănescu are o strategie clară la echipa națională și nu ar fi o surpriză dacă nu i-ar convoca pe toți trei: „Tavi, Petrila și Rareș Ilie sunt cei mai talentați din România! Sunt la fel de buni toți trei! Îmi place și Rareș Ilie, a crescut mult la fiecare meci, dar una e ritmul din campionatele puternice și altul e în Liga 1. Sunt sigur că vor ajunge și la echipa națională, dar Edi Iordănescu știe cel mai bine pe cine cheamă și de ce are nevoie.

ADVERTISEMENT

Mi-a plăcut foarte mult ce a zis la emisiune, că a implementat la națională un stil propriu de joc. Și acum degeaba sunt 2-3 extraordinari dacă nu intră în stilul său de joc! Și a zis foarte bine omul! Degeaba vin unii cu presiune dacă nu se încadrează în ceea ce vrea el să joace echipa națională. Am mare încredere în el că va face lucruri senzaționale, e implicat 100% și ambițios.

Eugen Trică speră ca fiul său, Atanas, să calce pe urmele celor trei „perle”: „Sunt sigur că va juca într-un campionat puternic!”

Eugen Trică a vorbit pentru FANATIK și despre Atanas, care nu va fi oprit în lot de către Laurențiu Reghecampf la derby-ul de titlu cu FCSB: „El joacă acum la echipa a doua și nu e în lot pentru meciul cu FCSB. I-am spus să își vadă de treabă și să fie bucuros că a fost chemat să facă antrenamente cu echipa mare, să joace și să marcheze. Acum nu l-a mai chemat, dar e la fel de serios la echipa a doua și se bucură când dă gol. El dă 100% și la U17 și U18, oriunde îl pui să joace! Asta e mare lucru”.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, este sigur că „Ati” în câțiva ani va da goluri la un club dintr-un campionat de top: „Atanas chiar e la mine acum, câteva zile și sunt fericit că muncește mult și e foarte serios. Mi-aș dori în primul rând să fie sănătos, pentru că în rest știe ce are de făcut pe teren. Îi mai dau câteva sfaturi, urmăresc meciurile și mai completez pe lângă ce îi spune antrenorul. Dacă e serios și muncește la fel în continuare, îi prevăd un viitor foarte bun.

ADVERTISEMENT

La cum îl cunosc eu pe Ati, va face lucruri bune în viitorul apropiat și sunt sigur că va juca într-un campionat puternic! Depinde de el dacă se va vorbi ca de Tavi, Petrila sau Rareș Ilie. Se va vorbi și el, așa cum s-a întâmplat după meciul cu Dinamo. Ai realizări, vorbește lumea!”, a declarat Eugen Trică în exclusivitate pentru FANATIK.