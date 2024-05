Eugen Trică aprobă reacția suporterilor după FC U Craiova 1948 – FC Hermannstadt 1-3! Ce a spus despre retrogradarea în Liga 2

. După sezoane în primul eșalon, echipa lui Adrian Mititelu a retrogradat.

Eugen Trică, după FC U Craiova 1948 – FC Hermannstadt 1-3: ”Ne-au costat acele greșeli”

Eugen Trică, vizibil supărat la interviul de după meciul cu Hermannstadt, a analizat jocul elevilor săi și crede că partida s-a pierdut din cauza unor ”greșeli copilărești”.

ADVERTISEMENT

”Eu cred că în afara de acel gol care s-a și anulat, nu au avut așa multe ocazii. Noi am controlat meciul, am avut avantaj după pauză, ceea ce a fost foarte bine. După care am fost egalați la 5-6 minute.

Inadmisibil! Greșim copilărește, dar nu mai contează acum. Ne-au costat acele greșeli, s-a făcut 2-1, nu am putut să mai revenim și așa s-a scris istoria acestui meci”, a declarat Eugen Trică.

ADVERTISEMENT

Eugen Trică: ”Reacția suporterilor a fost normală”

Antrenorul oltenilor cosideră că este una normală, având în vedere rezultatul înregistrat pe tabelă.

”E normal ca suporterii să fie supărați, ei au fost mereu alături de noi, ne-au încurajat. Gesturile lor sunt normale”, a mai declarat Eugen Trică.

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu, în vestiar după FC U Craiova 1948 – FC Hermannstadt 1-3

Trică a afirmat că patronul Adrian Mititelu a avut o discuție cu jucătorii și membrii staff-ului în vestiar după meci, dar nu a dorit să ofere detalii.

”Patronul a avut o discuție cu toată lumea, dar asta rămâne în vestiar. Nu pot eu să divulg ce s-a discutat. Probabil veți afla în decursul săptămânii.

ADVERTISEMENT

Nu știu ce va face, lui îi rămân de făcut calculele”, a mai adăugat Eugen Trică, după FC U Craiova 1948 – FC Hermannstadt 1-3.