Eugen Trică, declarație cu care își pune toată Oltenia în cap: „Îmi doresc ca ei să câștige titlul”

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Fotbalist și antrenor în trecut la Craiova, Eugen Trică (50 de ani) a surprins pe toată lumea când a spus numele echipei pe care și-ar dori să o vadă campioană în SuperLiga la finalul sezonului 2026 – 2027. Analistul FANATIK SUPERLIGA și-a pus toată Oltenia în cap prin declarația sa. Preferata lui Trică vine tocmai din București.

Cine este favorita lui Eugen Trică să câștige SuperLiga. E vorba de o rivală a Craiovei

În acest moment, trei echipe sunt în pole-position pentru lupta la titlu în SuperLiga. Acestea sunt liderul Dinamo, o formație care nu a mai pierdut din etapa inaugurală, Rapidul lui Daniel Pancu și campioana en-titre Universitatea Craiova. Cele două combatante din Capitală alături de olteni au un parcurs similar în ultimele 5 etape: 5 victorii și evoluții constant bune.

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În clasament, între cele trei enumerate mai sus și urmăritoare s-a creat deja o mică prăpastie după etapa a 12-a. , Rapid 27, U Craiova 26, apoi, pe locul 4 se află Petrolul cu 20. La FANATIK SUPERLIGA s-a vorbit despre această palpitantă luptă la titlu pe prima scenă. Prezent în emisiune, olteanul Eugen Trică i-a surprins pe colegii de platou când a spus cine este favorita sa din acest sezon intern.

„Din păcate, nu am văzut cel mai recent meci al Rapidului (n.r. succesul 2-0 cu Corvinul Hunedoara) pentru că am fost la un eveniment la Râmnicu Vâlcea. Dar vă spun că Rapid este favorita mea la câștigarea campionatului. Pentru atmosfera din stadion, pentru tot ce e acolo”, a spus Trică. Imediat, din platou, Vivi Răchită a replicat amical: „Băi, olteanule! Uite, vezi olteanul ce spune!”.

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Analiză la Fanatik SuperLiga. Rolul fundamental pe care îl are Moruțan în echipa lui Pancu

Olimpiu Moruțan (27 de ani) a impresionat în acest sezon în tricoul Rapidului prin evoluțiile sale. Mijlocașul de națională a contribuit la 9 reușite ale formației lui Daniel Pancu (49 de ani) prin 2 goluri și 7 pase decisive. Meciul său „vedetă” a fost succesul giuleștenilor de la Cluj, cu Universitatea. În „thriller-ul” din runda a 11-a de SuperLiga, încheiat 4-3 pentru bucureșteni, Moruțan a reușit un „hat-trick” de pase decisive.

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Prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA, fostul mare arbitru și conducător de club în România, Cristi Balaj (55 de ani) a fost întrebat dacă vede Rapid ca pe o echipă dependentă în acest moment de clasa lui Moruțan: „La cum au fost meciurile în care el a jucat foarte bine, da. El a fost cel care a adus victoria. Apoi, trebuie spus că Rapid nu are soluții foarte bune în zona ofensivă centrală a atacului. Adică, dacă atacantul central nu dă randament, cel care intră nu dă randament, spre deosebire de Craiova, care are soluții pe acest post”.

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La rândul său, un alt analist FANATIK SUPERLIGA, Vivi Răchită este de părere că, pe lângă Moruțan, : „(n.r. Cum ți se pare Rapidul?) E o echipă de antrenor. Pentru că Pancu și-a impus stilul de joc. Are o personalitate puternică. Vestiarul îl ascultă. Nu mai sunt jucători care îi ies din front, cum se zice. Și uite că echipa și joacă. Aceste victorii aduc victorii. Rapidul are o echipă care, în sfârșit, poate spune că se poate bate pentru trofee”.