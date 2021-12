Eugen Trică simte presiunea după FCU Craiova – FC Voluntari 0-2: „Se joacă pe viață și pe moarte”

FC U Craiova , cu 2-0, și rămâne pe locul 14 în Liga 1 și după etapa a 18-a. La finalul partidei, antrenorul gazdelor, Eugen Trică, a explicat care sunt nemulțumirii lui.

Eugen Trică cere elevilor lui mai multă concentrare în fața porții

„Echipa a jucat până în minutul 77. Băieții s-au achitat bine de sarcini, i-am blocat bine până atunci. E presiune, și suporterii sunt nemulțumiți, normal, vor mult mai mult. Atât s-a putut până la această partidă. Sunt dezamăgit că nu reușim să marcăm.

Trebuie mai multă concentrare în fața porții, mai multă luciditate. Aici suferim. E presiune, normal. Atât pe jucători, cât și pe mine. Ne asumăm. Să sperăm că lucrurile vor intra în normal, urmează jocuri importante, în care încercăm să scoatem maximum.

Se joacă pe viață și pe moarte, sunt ca niște finale. Așa trebuie să abordăm fiecare meci. Clinceniul a bătut Dinamo, are moral bun. Trebuie să fim mai concentrați la finalizare, se anunță o partidă dificilă”, a declarat Eugen Trică, conform .

FC U Craioiva are, cu Eugen Trică pe bancă, o remiză albă și două înfrângeri cu 2-0

Tehnicianul pe 9 noiembrie, iar de atunci gruparea din Bănie a jucat trei meciuri în campionat, obținând , în etapa a 17-a, 0-0. În celelalte, a fost învinsă acasă de CFR Cluj și FC Voluntari cu același scor, 2-0.

Pentru echipa olteană urmează meciul de pe teren propriu cu Academica Clincei (vineri, 10 decembrie), în deplasare cu Chindia Târgoviște (joi, 16 decembrie) și, din nou acasă, cu CS Mioveni (luni, 20 decembrie).

FC U Craiova a pus multe probleme lui FC Voluntari, recunoaște Liviu Ciobotariu

De partea cealaltă, antrenorul Liviu Ciobotariu a spus că FC Voluntari și-a făcut singură viața grea. „A fost un joc foarte greu. Puteam să marcăm în prima repriză, când ne-am creat două situații clare de a marca.

După care a venit gaza fixă, cornerul, și Gabi Tamaș ne-a scăpat puțin de emoții. Nu analizez eu FC U Craiova, eu vorbesc despre echipa mea. Dar vreau să vă spun că ne-au pus probleme în multe rânduri, și-au creat și ei situații de a marca.

Însă noi avem o echipă matură, o echipă echilibrată. Am știut să ne apărăm, am avut și șansă. Îmi aduc aminte că la 0-0 Campagno a avut o ocazie uriașă. Puteau să deschidă ei scorul.

Îmi felicit jucătorii pentru victorie, au muncit, au alergat și iată că am reușit să câștigăm astăzi”, a declarat tehnicianul echipei ilfovene.

Faza golul din corner marcat cu FC U Craiova a fost lucrată la antrenamente

Ciobotariu a spus și care este explicația pentru care FC Voluntari se află pe locul 3 după 18 etape. „Suntem pe un loc fruntaș datorită rezultatelor pe care le-am avut. Este rodul muncii noastre, aducăm ceea ce realizăm zi de zi la antrenamente. Suntem într-o formă bună.

Important este să ne menținem ritmul. Asta am discutat și cu jucătorii înainte de meci. Pentru că suntem într-o situație bună și trebuie să profităm de acest lucru. Jucăm bine, suntem bine organizați în defensivă, avem jucători foarte buni și de calitate pentru faza de atac”, a exemplificat antrenorul.

„Astăzi am deschis scorul printr-o fază fixă, asta face parte din joc. Lucrăm la antrenament și fazele fixe. Chiar vorbeam cu Gabi Tamaș și îi spuneam că m-a făcut să aștept 17 etape ca să dea un gol din fază fixă. Iar el a replicat și a spus că a trebuit să ne scoată la jocul ăsta că aveam emoții. Totul în glumă, evident.

Per ansamblu, sunt mulțumit de joc, cu toate că nu am făcut un joc foarte bun. Din punctul meu de vedere puteam să jucăm mai bine. Dar, am întâlnit o echipă bună, bine organizată, nu am putut să o desfacem, a stat bine în defensivă, nu am găsit culoarele spre poartă”, a mai spus el.

Pentru FC Voluntari urmează meciul cu Universitatea, cealaltă echipă din Craiova

Antrenorul a recunoscut că nu a anticipat, după victoria înregistrată în tur cu Academica Clinceni, că vor urma asemenea momente. „Dar orice victorie își aduce moral. După ce am reușit să legăm 3-4-5-6 victorii, este clar că avem un moral foarte bun.

Echipa se pregătește foarte bine, are un spirit bun după victorie și atunci ne pregătim în liniște pentru jocurile oficiale.

Încercăm să luăm cât mai multe puncte în următoarele trei meciuri. Ne bucurăm astăzi pentru victoria obținută, după care săptămâna viitoare, sâmbătă, jucăm cu Universitatea Craiova. Va fi un joc dificil, dar avem timp al dispoziție să-l pregătim”, a încheiat el.