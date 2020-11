Eugen Trică, despre întâlnirea cu Francesco Totti: “Pe teren ne-am înjurat, dar pe tunel a venit să schimbăm tricourile!” Exclusiv

Eugen Trică a povestit pentru FANATIK un episod mai puțin cunoscut de la meciul cu AS Roma, când s-a contrat pe teren cu Francesco Totti, căpitanul legendar al lui AS Roma, dar la final, pe tunel, Totti a venit la Trică, și-au strâns mâna și au făcut schimb de tricouri ca între decari.

Eugen Trică își aduce aminte cu mare plăcere de meciul de pe Olimpico din 2008, când a pasat decisiv pentru argentinianul Emanuel Culio, la ambele goluri cu care CFR Cluj a obținut singura victorie românească pe pământ italian.

Fostul jucător al lui CFR Cluj, a declarat pentru FANATIK că meciul cu AS Roma reprezintă cea mai importantă victorie în cupele europene din cariera sa de jucător și își aduce aminte cu plăcere de un episod mai încins, care l-a avut în prim plan pe Francesco Totti, la meciul de la Roma.

Duelul lui Eugen Trică cu Francesco Totti: “Pe teren ne-am înjurat, dar pe tunel a venit să schimbăm tricourile”

Fostul decar al lui CFR Cluj, care a dat două pase de gol în meciul de pe Olimpico, a povestit despre întâlnirea sa cu Francesco Totti, în meciul de pe Olimpico și de la Cluj:“Îmi aduc aminte că era accidentat și a intrat pe teren doar cu 20-25 de minute înainte de finalul meciului. La meciul de la Roma, Totti a făcut schimb de tricou cu mine! Dar pe mine nu prea mă interesau astea… Venise pe tunel, în drum spre vestiare și el a făcut schimb de tricou cu mine! Eram amândoi decarii și îți dai seama… Ne-am strâns mâna și punct. Nu am vorbit nimic. Tricoul e la copii, e la Hristu și acum. Îl poartă”, a povestit Eugen Trică.

Fostul atacant al lui CFR Cluj a vorbit și despre întâlnirea de la Cluj cu Francesco Totti, când spiritele s-au încins și între cei doi decari a avut loc un schimb de replici mai puțin ortodox, după cum povestește savuros Trică:“Am o amintire de la meciul de la Cluj, când ne-am îmbufnat un pic așa… Eu am făcut un fault mai dur și a venit spre mine și nu puteam nici eu să stau așa, să nu fac nimic… Avem o poză când suntem cap în cap. El m-a înjurat pe limba lui, eu pe limba mea… nu știu ce a ieșit! Da, sunt victorii mari de tot: la Roma, cu Manchester pe Old Trafford… Lui Culio nu îi venea să creadă!”.

Eugen Trică e de părere că cel puțin trei jucători din echipa actuală a CFR-ului, ar fi putut să titulari și în meciul de la Roma de acum 12 ani: “Din echipa CFR-ului de acum, cred că juca 100% Vinicius și Camora! Deac, la cum joacă acum ar fi intrat și el atunci!”

Emanuel Culio și Eugen Trică, eroii victoriei cu Roma, “Cetatea eternă”. Ciprian Deac, Francesco Totti al lui CFR Cluj: “Are ocazia să ne dea peste nas nouă, celor care am jucat la vremea respectivă”

Eugen Trică e de părere că speranțele CFR-ului în meciul cu AS Roma se leagă de Ciprian Deac, chiar dacă acesta nu a mai fost chemat de Mirel Rădoi la lotul național. Deac este singurul jucător care a fost în lot și la meciul din 2008: “Ciprian Deac era un puști atunci, tare mi-a părut rău de el că nu a jucat… Își dorea mult să joace, dar era greu să intre în echipa aia de atunci. Doar el a mai rămas din echipa de atunci și Panin care e în staff. Acum e momentul să ne dea peste nas nouă, celor care am jucat la vremea respectivă, să marcheze goluri cum a făcut-o Culio și să câștige echipa!”, a încercat Trică să îl motiveze pe numărul 10 al lui CFR Cluj, ajuns din nou pe Olimpico, după 12 ani.

Fostul jucător și antrenor al CFR-ului e sigur că victoria de e sigur că victoria de pe Olimpico nu a fost deloc o întâmplare, iar Maurizio Trombetta a fost motivat suplimentat să câștige acest meci: “Trombetta a fost cunoscut în Italia, după victoria CFR-ului la Roma! Am jucat foarte bine. Chiar am avut o posesie bună și o circulație a balonului și normal că ocaziile au început să apară. Cred că am avut 6-7 ocazii atunci!

Eugen Trică îl laudă pe Ciprian Deac, Francesco Totti al lui CFR Cluj, care muncește foarte mult la antrenamente și îl compară cu Cristiano Ronaldo din acest punct de vedere: “El e cel mai reprezentativ jucător din echipa CFR-ului și care a trecut prin toate perioadele importante. Eu îl urmăresc tot timpul, joacă foarte bine și sper să o țină tot așa. E un profesionist 100% și eu știu foarte bine cum se pregătește: vine la sală de dimineață înainte de antrenament, după antrenament muncește suplimentar… e tipul lui Cristiano Ronaldo, așa cum se pregătește! Are cu adevărat o viață sportivă și e foarte ambițios chiar și la 34 de ani. Cred că o să mai joace doi-trei ani de zile și să facă diferența. Toată lumea a apreciat declarația lui după meciul cu TSKA”, a declarat Trică pentru FANATIK.

Eugen Trică: “Trombetta știa foarte bine să ne motiveze, la fel cum o făcea și o face Dan Petrescu. Se zbârlea pielea pe tine când vorbea!”

Fostul antrenor al lui CFR Cluj are numai cuvinte de laudă și pentru Maurizio Trombetta, antrenorul de atunci al lui CFR Cluj, pe care îl compară cu Dan Petrescu din punct de vedere al felului în care își motivează jucătorii: “Trombetta era un băiat extraordinar și era foarte implicat și atent la orice detaliu. Știa foarte bine să ne motiveze, la fel cum o făcea și o face Dan Petrescu.

Se zbârlea pielea pe tine când vorbea! Maxim zece minute. De atât avea nevoie și era fantastic pentru noi! Am luat primă dublată, vreo 10.000 de euro, după meciul cu Roma.

Nu cred că va depăși nimeni performanța CFR-ului din Liga Campionilor, când au făcut zece puncte”, a declarat Trică în exclusivitate pentru FANATIK.