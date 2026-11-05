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Eugen Trică, dezvăluire-surpriză despre Steven Nsimba: „Mi-a spus un prieten din Craiova”

Cristian Măciucă
05.11.2026 | 08:44
Eugen Trica dezvaluiresurpriza despre Steven Nsimba Mia spus un prieten din Craiova
EXCLUSIV FANATIK
Dezvăluire surprinzătoare despre Steven Nsimba. Eugen Trică: „Asta mi-a spus un prieten din Craiova”. FOTO: Fanatik
Steven Nsimba a intrat în vizorul lui Eugen Trică după ultima prestație în tricoul Universității Craiova. Fostul fotbalist și antrenor al oltenilor a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre atacantul francez
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Universitatea Craiova a învins-o pe FC Botoșani, scor 2-1, și se pregătește de meciul cu Egnatia din Conference League, joi, 5 noiembrie, ora 22:00, dar prestația lui Steven Nsimba a lăsat de dorit. Introdus pe teren la pauză de Filipe Coelho, atacantul francez, care și-a exprimat nemulțumirea că nu mai prinde minute la campioana României, nu a reușit să aducă plusul așteptat în ofensiva oltenilor. Eugen Trică a dezvăluit că atacantul este „un copil de bani gata”.

Ce se întâmplă, de fapt, cu Steven Nsimba. Dezvăluiri din Craiova

Deși pare să fi pierdut lupta pentru atacul Craiovei cu Simon Elisor și cu Assad Al Hamlawi, Steven Nsimba a primit totuși o șansă de la Filipe Coelho. Lusitanul l-a introdus pe francez la pauza meciului cu FC Botoșani, câștigat de olteni cu scorul de 2-1. Evoluția lui Nsimba l-a nemulțumit pe Eugen Trică, care s-a interesat în Craiova și a aflat ce se întâmplă, de fapt, cu fotbalistul din Hexagon.

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„L-am văzut și pe Nsimba repriza a doua. A încercat să facă multe, dar i-au ieșit foarte puține. La un moment dat îl certa și pe Baiaram. I-a dat o pasă și se uita cu o față d-aia de supărat… El e un copil răsfățat. Eu m-am interesat și în Craiova. Are o familie înstărită în spate, din ce am auzit. E un copil de bani gata.

El vrea tot timpul să joace, să fie cel mai tare, să fie vioara I. Mi-a zis un prieten bun din Craiova. L-am întrebat ce se întâmplă cu Nsimba. Acum nu am înțeles de ce nu l-a folosit pe Elisor. Uite i-a dat niște minute lui Nsimba, ca să îl mulțumească și pe el”, a dezvăluit Trică.

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Sfatul lui Eugen Trică pentru Filipe Coelho

Așadar, concurența din atac în primul „11” al Universității Craiova este una extrem de puternică. Assad Al Hamlawi și Simon Elisor au înscris câte 11 goluri în toate competițiile, în timp ce Nsimba a ajuns la 8 reușite. Nsimba, care mai are contract cu alb-albaștrii până în vara lui 2028, a ajuns în Bănie în iulie 2025, liber de contract după despărțirea de Aubagne Air Bel.

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„Din ce am înțeles e un copil răsfățat. Ar fi bine ca antrenorul să se pună la masă cu patronul și să vadă ce fac. Că și dacă îl dai, rămâi cu doi atacanți. Apar accidentări… Nici nu știi cum să o dai. Dar nici nu poți să îi ții că sunt toți jucători de valoare”, a declarat Eugen Trică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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