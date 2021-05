Eugen Trică, euforic după promovarea lui FC U Craiova în Liga 1: „Nu vrem să ne salvăm de la retrogradare, avem planuri mărețe!”

FC U Craiova 1948 a promovat matematic în Liga 1, după remiza de pe „Ion Oblemenco” cu Csikszereda, scor 0-0, iar Eugen Trică și-a felicitat jucătorii la finalul disputei.

Tehnicianul oltenilor crede că ar fi fost nedrept dacă s-ar fi întâmplat ca Craiova să nu promoveze în prima ligă, însă vrea victorii și de la u

Astfel, FC U Craiova obține promovarea directă în Liga 1, scăpând de baraj, oltenii având 50 de puncte și încă două meciuri de disputat, cu Rapid și cu Dunărea Călărași.

Eugen Trică, euforic după promovarea lui FC U Craiova în Liga 1: „

Eugen Trică a fost euforic la finalul meciului dintre FC U Craiova 1948 și Csikszereda, scor 0-0, anunțând care sunt planurile echipei sale pentru viitor:

„O, ce dor, ce chin, ce jale, cam așa a fost la poarta noastră, ca să glumesc puțin. Am avut emoții mari. Îmi amintesc și când am obținut primul campionat cu CFR Cluj, când am jucat cu U Cluj, echipă deja retrogradată și la care nu am ajuns decât de 2-3 ori la poartă.

Noi nu avem încă jucătorii cu personalitate, care să joace fără presiune și să fie siguri pe ei, așa cum mi-aș dori eu, dar a ieșit bine într-un final.

A fost un proiect frumos aici, important e că și-a dat lumea seama că am făcut o treabă bună și că și-au reparat greșeala. Totul e bine când se termină cu bine. Am avut emoții înainte de play-off, cu Farul, cu Reșița, unde s-a jucat pe viață și pe moarte”.

„Nu ne gândim la evitarea retrogradării, la Craiova nu există așa ceva!”

„Presiunea e mare aici și va fi și mai mare în Liga 1. O să jucăm, acum ne bucurăm, suntem liniștiți, dar să nu uităm că mai sunt două etape și vrem să terminăm pe primul loc. Va fi nebunie cu suporteri pe stadion, sunt sigur că va fi plin.

Au suferit cel mai mult suporterii, jos pălăria în fața lor, mai ales a celor de la Peluza Sud. Mi-aș dori să fie stadionul plin, 25% cât o fi, pentru că merită fanii noștri.

În seara asta ne bucurăm, bem un pahar de vin, două-trei, cum a zis Guardiola după calificarea în finala Champions League, dar ne gândim după la viitorul nostru. Noi nu o să ne gândim la evitarea retrogradării, nu există așa ceva la Craiova, vrem doar lucruri mărețe”, a mai spus Eugen Trică la finalul meciului.