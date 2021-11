Eugen Trică ia aspectele pozitive după FC U Craiova 1948 – CFR Cluj 0-2: “Am pierdut pe un fond de joc bun”

Deși FC U Craiova 1948 a suferit un eșec fără drept de apel, scor 0-2, în fața campioanei CFR, Eugen Trică, , a încercat să evidențieze aspectele pozitive din jocul elevilor săi. „Am pierdut pe un fond de joc bun”, a concluzionat tehnicianul, imediat după fluierul final, declarându-se, totodată, mulțumit de modul în care au decurs ostilitățile, mai ales pe parcursul primei reprize, când adversarul nu a reușit să-și creeze decât o singură ocazie de poartă.

La reluare, în schimb, Sigurjonsson a deschis scorul cu o lovitură de cap, ca mai apoi Deac, servit excelent de Păun, să închidă tabela. În următoarea etapă, oltenii – care ocupă poziția a 13-a în clasament, cu doar 14 puncte – vor da piept cu Dinamo. Partida este programată vineri, 26 noiembrie, de la ora 20:30, pe arena din Ștefan cel Mare.

Eugen Trică și-a încurajat elevii după eșecul cu CFR Cluj

„Sunt dezamăgit de rezultat, pentru că am pierdut pe un fond de joc bun. Ne-am creat situații, am avut o circulație rapidă a balonului. În prima repriză ne-am apărat bine, CFR a avut o singură ocazie.

În a doua repriză am pus puțin presiune, ei au avut, într-adevăr, o posesie de 10 minute, dar fără situații de a marca. Din ce am văzut, noi suferim la ultima pasă. Când trebuie să tragem la poartă, pasăm și de aceea sunt puțin dezamăgit de rezultat. Speram mai mult de la această partidă, dar asta este.

Am vorbit și cu jucătorii după meci. Le-am spus ‘Capul sus, nu s-a întâmplat nimic’. În general, sunt mulțumit de joc. Din păcate, am pierdut și nu trebuia, pentru moralul lor și pentru meciurile care urmează.

De când am venit le-am spus că n-avem cum să marcăm goluri și să câștigăm meciurile dacă nu tragem la poartă. Sper să reglăm lucrurile astea și să ne asumăm mai mult pe faza defensivă.

Cred că suntem pe drumul cel bun, dar trebuie să muncim mai mult, să fim mai concentrați și să nu greșim, pentru că jocul greșeala așteaptă. Jucătorii străini s-au integrat, chiar vorbeam cu Dan (n.r. Petrescu) după meci și îmi spunea că i-a plăcut ce a văzut azi.

Până în pauza de iarnă mai avem o grămadă de timp, trebuie să intrăm pe teren și să câștigăm meciurile, că avem nevoie de puncte. Toate meciurile care urmează trebuie tratate ca pe finale, nu mai există meciuri ușoare. Suntem în coada clasamentului și trebuie să adunăm puncte pentru a urca”, a declarat Eugen Trică la .

Mogoșanu și Albu sunt dezamăgiți, dar nici nu se gândesc la retrogradare

Prezenți de asemenea la flash-interviul de după meci, Sorin Mogoșanu și și-au exprimat dezamăgirea cu privire la rezultatul final – dat fiind jocul solid reușit în prima repriză, mai ales pe faza defensivă – , însă au afirmat răspicat că nu concep ca echipa să aibă emoții când vine vorba despre evitarea retrogradării.

„Am făcut o repriză bună, am reușit să îi blocăm. Am făcut două greșeli și au știut să speculeze. Nu am simțit că e o forță, dar au jucători foarte buni care au calitate. Și noi ne-am ridicat la un nivel bun al jocului.

Refuz să mă gândesc la retrogradare. Trebuie să învățăm de la meci la meci, să punem presiune, să avem ocazii și să marcăm. Nu vreau să spun câte puncte putem aduna până la Crăciun, dar sperăm să scoatem cât mai multe. Cred că o să fie diferit meciul din etapa viitoare (n.r. cu Dinamo). Avem nevoie de cele trei puncte să ne ridicăm în clasament”, a spus goalkeeperul oltenilor, completat imediat de căpitan.

„Ne-am făcut speranțe, ne doream mai mult. În prima repriză am avut câteva faze, dar în repriza a doua cred că puteam mai mult. Am lăsat ritmul jos și asta a făcut diferența. Este campioana României din ultimii ani, o echipă puternică la faze fixe și contraatacuri.

Puteam să evităm acele goluri. Ne lipsește finalizarea… Lucrăm la asta… Urmează meciuri din care sperăm să adunăm puncte. Suntem o echipă foarte bună, dar trebuie să arătăm asta pe teren. Nu ne gândim (n.r. la retrogradare). Nici nu se discută în vestiar despre așa ceva”, a punctat Albu.