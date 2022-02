Eugen Trică a aflat de la Fanatik că fiul său a marcat cu Dinamo! „Nu pot să văd golul. Mi-l trimiți și mie?” Exclusiv

a reușit primul gol în Casa Pariurilor Liga 1, chiar în poarta lui Dinamo, iar atacantul de 17 ani a izbucnit în lacrimi de fericire, sărind în brațele lui .

Lorena Balaci a oferit o declarație emoționantă și a dezvăluit o discuție cu Atanas cu mai puțin de două ore înainte de startul partidei, când puștiul i-a transmis că va înscrie dacă va fi introdus în teren.

Imediat după golul lui Atanas, FANATIK l-a contactat pe Eugen Trică, care a aflat în premieră despre reușita fiului său din meciul cu Dinamo.

Eugen Trică nu a putut vedea live primul gol al lui Atanas pentru Universitatea Craiova în Liga 1

Eugen Trică nu a putut fi prezent la meciul lui Atanas Trică, antrenorul fiind în cantonament în Antalya cu Viitorul Pandurii Târgiu Jiu; „Merci! Nu pot să văd golul. Mi-l trimiți și mie? Sunt în Antalya”, a fost reacția lui Eugen Trică pentru FANATIK. Ghinionul face că Trică se afla în ultima zi din cantonamentul echipei din Antalya, iar dacă meciul s-ar fi disputat mai târziu, ar fi putut fi prezent pe stadion să îl susțină pe Atanas.

Eugen Trică a intrat în direct la , unde a recunoscut că a făcut o noapte albă după reușita lui Atanas: „M-a făcut foarte fericit, chiar mi-au dat lacrimile aseară. Uitaţi-vă la faţa mea, nu am dormit deloc toată noaptea, pentru că am văzut golul de 100 de ori. M-am bucurat foarte mult, m-a făcut foarte fericit. L-am felicitat, i-am zis să o ţină tot aşa, pentru că este important acest gol, pentru el, pentru încrederea lui, pentru moralul său. Chiar cred că avea mare nevoie de acest gol, ştiu că-şi dorea mult să marcheze”.

Atanas Trică le-a dedicat golul părinților săi

Atanas i-a dedicat golul Lorenei Balaci și lui Eugen Trică și nu în ultimul rând bunicului său, regretatul Ilie Balaci: „Nu pot să descriu prin cuvinte ce înseamnă pentru mine acest gol, sunt foarte fericit. Când am văzut că am înscris, am izbucnit în lacrimi și am fugit la mister să-i mulțumesc pentru că mi-a dat încredere.

Am simțit că marchez azi, în fiecare seară visez să marchez goluri cu Dinamo, FCSB… Mi-a venit în minte mama, tatăl meu, bunicul meu, toată familie și colegii mei de la Juventus București”, a spus puștiul după meci.

Lorena Balaci, declarație emoționantă după primul gol în Liga 1 al lui Atanas: „M-a sunat după meci și plângeam”

Atanas i-a transmis mamei sale că va marca înainte de meci, iar Lorena Balaci a transmis către FANATIK mesajele trimise cu doar două ore înainte de meci: „Dacă mă bagă, să știi că dau gol. M-am anunțat”, a spus încrezător puștiul de 17 ani.

„M-a sunat după meci și plângeam și mi-a zis să mă opresc din plâns. Noi am avut o discuție la prânz amândoi pe Whatsapp. Am schimbat cinci mesaje. Se punea problema dacă intră în lot pentru meci și mi-a zis. Aveau un lot de 21 și un junior a rămas pe afară: ‘Mama, dacă rămân în lot și mă bagă, dau gol!’, a mai explicat Lorena Balaci pentru FANATIK.

Atanas Trică a marcat în minutul 88 al meciului, ceea ce a dus-o pe Lorena Balaci cu gândul la tatăl ei, Ilie Balaci, care a purtat tricoul cu numărul opt: „Normal că m-am gândit și la tata. Tot timpul mă gândesc la el. Am rămas așa, un pic surprinsă, în momentul în care am ajuns acasă și am văzut că golul a fost dat în minutul 88. Nimic nu e întâmplător. Oamenii de pe lumea cealalaltă ne dau semne în alt fel! Celălalt Univers îți transmite semne. Clar că tata ne-a transmis că a fost acolo și a văzut ce a făcut Atanas”, a declarat Lorena Balaci în exclusivitate pentru site-ul nostru.

Eugen Trică a lipsit și de la debutul lui Atanas pentru Universitatea Craiova

că Eugen Trică a fost invitat de către conducerea clubului Universitatea Craiova să participe la meciul cu Academica Clinceni, care avea să marcheze debutul fiului său la prima echipă.

În acel moment Trică era antrenorul rivalei din oraș FC U Craiova 1948 și a preferat să nu dea curs invitației, pentru a evita orice discuții și speculații, mai ales că suporteriii celor două echipe sunt rivali.

la Universitatea Craiova, la fel ca Ilie Balaci. A intrat pe teren în minutul 88 al meciului cu ilfovenii din sezonul trecut și a purtat tricoul cu numărul 88. Acum a reușit să marcheze primul gol în Liga 1, tot în minutul 88, la cel de-al doilea meci al său, Ilie Balaci purtând tricoul cu numărul 8.

„Ca tată, asta e cea mai mare satisfacție, să ne calce pe urme și mie și bunicului. Sperăm să ajungă fotbalist. Deocamdată, el e la stadiul de muncă, muncă și iar muncă. Sfatul meu e să muncească, asta i-am spus mereu, asta îi bag în cap la orice discuție pe care o am cu el”, declara Eugen Trică la momentul debutului lui Atanas în exclusivitate pentru FANATIK.