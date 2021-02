Eugen Trică îl vede pe Adrian Niță titular la FCSB: „100%! Are un viitor frumos, va ajunge și la națională!” Exclusiv

Eugen Trică l-a avut pe Adrian Niță la Turris Măgurele și îl vede titular la FCSB, mai ales dacă Moruțan va pleca. Fostul antrenor al puștiului de 17 ani consideră că mijlocașul are un viitor frumos și va juca și la echipa națională.

Adrian Niță a fost surpriza lui Toni Petrea în meciul din Cupa României cu Dinamo, iar mijlocașul căruia Gigi Becali i-a pus o clauză de 150 de milioane de euro nu a dezămăgit, fiind unul dintre cei mai buni jucători ai FCSB.

Trică a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK în care a vorbit despre tânara speranță a FCSB, pe care Mihai Stoica îl numea drept „cea mai mare speranță de la Academie”.

Eugen Trică îi face portretul lui Adrian Niță: „Jucător de ultimii 30 de metri, cu dribling în regim de viteză”

Eugen, Adrian Niță, fostul tău jucător de la Turris a fost titular în Dinamo – FCSB.

– Da, e un jucător foarte, foarte bun! Eu știu foarte bine ce poate! A fost cel mai bun cu Dinamo. Suferea mult când pierdea echipa sau făceam egal. A jucat 14 meciuri la Măgurele și a dat patru goluri. Are o mentalitate bună și e un jucător de ultimii 30 de metri, pentru că dribilează în regim de viteză.

Poate juca foarte bine și în stânga și în dreapta pentru că are ambele picioare, dar nu prea face faza defensivă. Din punctul meu de vedere dacă îl pui să facă și faza ofensivă îi diminuezi potențialul! Dacă încerci să vorbești cu el să coboare până la jumătate să strângă și el, e altceva!

E un pic temperamental pentru că e și el un copil. Face în martie 18 ani. Mai atacă decisiv. De exemplu, la Călărași avea un galben după o alunecare fără rost, deși eu îi ziceam tot timpul să rămână pe picioare să tatoneze și apoi a mai făcut vreo trei-patru faulturi care erau de al doilea galben. Și i-am spus să fie atent că are galben! Dar astea se învață. Repet, e un jucător foarte bun.

Mihai Stoica spunea că e cea mai mare speranță de la Academie…

– Este! Driblează unul la unul, scoate oameni din joc, are execuții și chiar putea să înscrie cu Dinamo. E important să fie sănătos, să nu se accidenteze. Are un viitor frumos și va ajunge și la națională.

„Poate juca 100% titular în acest sezon! Rămânea după antrenamente să bată lovituri libere”

Gigi Becali i-a plus clauză de 150 de milioane de euro!

– Foarte bine! Foarte bine! Trebuie să ajungem și noi la cota aia. Acuma cu transferul lui Man, s-ar putea să îl vândă Gigi și pe Moruțan și poate intra foarte bine Adrian Niță titular! Totul e posibil!

Ce fel de jucător e Adrian Niță?

– Nici nu îi auzi gura! E foarte cuminte, se pregătește și se implică foarte mult la antrenamente. Își vede de treaba lui pentru că vrea cu adevărat să ajungă fotbalist mare! Rămânea după antrenamente, mai bătea lovituri libere, făcea tot ce avea nevoie. Și el și Haită de la Viitorul, sunt doi jucători foarte buni.

„Are viteză foarte bună! Nu contează că are 1,70 metri!”

Adrian Niță o să fie jucător de la bază la FCSB?

– Poate juca titular chiar din sezonul ăsta. De la anul sigur! 100%! În cel mai scurt timp. Cel mai apropiat. Dacă îl vinde pe Moruțan lui îi vine rândul! E rândul lui! Are o familie frumoasă și are toate șansele să facă performanță. A făcut pregătirea în Turcia cu echipa și a făcut bine că l-a luat Steaua (n.r. FCSB).

Sunt foarte mulți tineri talentați, doar că trebuie aruncați în teren. Are un 1,70 dar nu contează pentru că el este jucător de bandă, sau poate să joace în spatele atacantului! Are viteză foarte bună, are toate calitățile!

”Pe Niță îl văd ca pe cea mai mare speranță a academiei noastre. Va ajunge un fotbalist de care se va auzi, vă spun asta cu certitudine! A subordonat deja Dinamo la categoria lui de vârstă. Așa cum am spus de Man, când nu-l știa nimeni, că va ajunge un mare fotbalist, așa zic și acum. O să auziți de el” – Mihai Stoica