Eugen Trică sare la gâtul fanilor olteni după atacurile la Atanas: „Să te duci să le dai 7 goluri, dacă poți, pe Oblemenco! De ce ți-ai cerut scuze, pentru ce?!”

E război între familia Trică și galeria Universității Craiova. De la ce a pornit tot conflictul dintre Atanas, atacantul lui U Cluj, și suporterii olteni?
Cristian Măciucă
14.05.2026 | 16:30
Eugen Trică a vorbit despre finala Cupei României, pe care fiul său, Atanas Trică, a pierdut-o cu U Cluj, în fața Craiovei, la loviturile de departajare. Atacantul „șepcilor roșii” e în conflict cu galeria oltenilor.

Eugen Trică, reacție după atacurile galeriei Craiovei la Atanas

Atanas Trică a intrat foarte bine în repriza a doua din finala Cupei României și chiar a transformat un penalty la loviturile de departajare. Nu a fost însă suficient pentru ca U Cluj să câștige trofeul, care a mers în Bănie. După meci, Atanas Trică și-a prezentat scuzele în fața galeriei oltenilor pentru acea declarație în care a spus că își dorește ca dinamoviștii „frații” lui U Cluj, să o încurce pe Craiova.

„Am văzut declarația lui de aseară și l-am întrebat de dimineața de ce și-a cerut scuze. După meciul cu FC Argeș a dat o declarație în care spunea că se așteaptă ca frații Clujului, Dinamo, să le dea o mână de ajutor. Acum, Atanas, fiind la U Cluj, ce ar trebui să declare? Că își dorește să ia Craiova campionatul și Cupa? El vrea să ia campionatul cu U Cluj. L-am și certat: ‘De ce ți-ai cerut scuze? Tu nu ai declarat nimic rău. Tu ești jucător profesionist, tu trebuie să îți vezi de treaba ta, de interesul tău, unde joci și unde ești plătit’. 

Ce s-au ofuscat atât suporterii Craiovei? Ce a declarat copilul? Care e problema? Ce voiau să declare Atanas? S-au apucat să îl înjure pe social media. Bine, acolo, pe internet, sunt niște frustrați. Ăia sunt cei mai curajoși. Nu a declarat nimic urât. Dacă o făcea, îi spuneam eu că e nevoie să își cere scuze.

Nu l-au înjurat doar pe el, ci și pe mine. Ăștia suntem noi. Știi foarte bine că am mai spus niște lucruri. Eu nu i-am înțeles pe ăia care dau goluri împotriva fostelor echipe și nu se bucură, ridică mâinile. Eu când am jucat împotriva Craiovei am dat gol, goluri, m-am bucurat. Împotriva Stelei, la fel. Și eu am jucat împotriva Craiovei și a Stelei și le-am marcat goluri și m-am bucurat pentru că așa e normal la fotbal. 

Repet, Atanas nu a declarat nimic rău de echipa unde a jucat, fosta lui echipă. Pentru ce și-a cerut scuze? Am vorbit de dimineață. ‘Nu e normal. Că nu ai spus nimic greșit. Dacă spuneai prostii, era normal să îți ceri scuze’. 

(n.r. – Auzi ce au scris fanii Craiovei: ‘Atanas ești mai mult Trică decât Balaci’) Să fie Trică și e foarte bine. A câștigat 12 trofee peste tot pe unde a fost. Și familia Trică e foarte puternică. Care e problema că te huiduie lumea? Mai tare ar trebui să te ambiționeze. Să te duci peste ei să le dai 7 goluri!”, a declarat Atanas Trică, în exclusivitate la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

Atanas Trică a fost junior la Universitatea Craiova

Atanas Trică este un produs 100% al academiei Universității Craiova. El a fost legitimat la gruparea din Bănie până vara lui 2025, atunci când a fost lăsat să plece liber. Imediat, atacantul în vârstă de 21 de ani a semnat cu U Cluj, pentru care a evoluat în 29 de meciuri, marcând 3 goluri și oferind 2 assist-uri. (n.r. – Mergi la meci duminică?) Merg la meci, cum să nu? Ca să ne înjure lumea pe amândoi și pe mine și pe Atanas. Normal că mă duc la meci, de ce să nu mă duc? Sunt la mine în Craiova, care e problema? Așa am fost născut, cu sânge”, a adăugat Eugen Trică.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
