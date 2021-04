Eugen Trică și Mihai Iosif, înfuriați după FC U Craiova – Rapid 1-0: „Suntem singuri împotriva tuturor!” / „Fac apel la autorități!”

FC U Craiova 1948 s-a impus în duelul cu Rapid, scor 1-0, și s-a desprins la trei puncte în clasamentul play-off-ului din Liga 2, ocupând prima poziție și fiind aproape de promovarea în Liga 1, dar ambii antrenori au fost înfuriați la finalul partidei.

Eugen Trică, antrenorul oltenilor, a vorbit după victoria elevilor săi, care au jucat cu un om în minus din minutul 62, atunci când Lorenzo Paramatti și-a lovit un adversar, fiind nervos pentru eliminarea jucătorului său.

De cealaltă parte, Mihai Iosif, antrenorul Rapidului, speră ca jucătorii săi să își revină la următoarele meciuri, pentru a nu pune în pericol promovarea în Liga 1. Totodată, tehnicianul face un apel către autorități, pentru ca fanii Rapidului să fie tratați precum fanii celorlalte echipe din play-out.

Eugen Trică, înfuriat după FC U Craiova – Rapid 1-0

Eugen Trică a vorbit la finalul partidei dintre FC U Craiova și Rapid, iar tehnicianul oltenilor își felicită elevii pentru dăruirea arătată pe teren, mai ales că din minutul 62, oltenii au jucat cu un om în minus, însă a ținut să atragă atenția asupra arbitrajului.

„Mi-am scos pălăria în fața jucătorilor. Eu am atras atenția înainte de meci, să avem parte de cei mai buni arbitri din țară. Cred că e cineva care vrea să facă rău Craiovei, dar Dumnezeu e sus și le vede pe toate și s-ar putea răsfrânge asupra lor. Trebuia să fim arbitrați de Ovidiu Hațegan, nu de Rusandu.

Noi suntem singuri împotriva tuturor! Cam așa era un slogan al Rapidului… dar acum văd că s-a schimbat, deci nu se poate așa ceva. Fac apel ca fotbalul să se joace pe teren, punct!. Îmi felicit băieții, noi prin muncă, prin dedicare, uită că putem să jucăm și să marcăm. Mă înspăimântă când văd că Mioveni a marcat nouă goluri în două meciuri, dar ne vedem de treabă.

Cu siguranță, Craiova merită și se va califica în Liga 1, mai departe nu știu. Dacă erau 30.000 de spectatori în tribune, ce se întâmpla dacă făcea arbitrul ce a făcut în fața lor. A fost un arbitraj de o manieră incredibilă.

Sperăm să se dea voie ca fanii să fie în teren, pentru că așa e frumos fotbalul.

Mihai Iosif cere ca fanii Rapidului să fie respectați de către autorități

De cealaltă parte, Mihai Iosif a fost rezervat în declarații și se gândește ce poate să schimbe la viitoarele meciuri, pentru ca Rapid să nu mai piardă, așa cum a făcut-o în fața lui FC U Craiovei.

„Fotbalul trebuie să aibă un învingător, un învins. Am fost criticați după 5 victorii, că am avut noroc, că am avut-o pe zeița Fortuna de partea noastră, nici vorbă, băieții au jucat bine. Dacă vă uitați în urmă, toate echipele care au jucat cu noi au jucat cu dăruire, după care au picat fizic.

Lucrurile nu au fost niciodată clare, toate echipele sunt echilibrate valoric și orice se poate întâmpla. Lupta nu este în doi, nu a fost niciodată, e o luptă în șase.

O să încercăm să tratăm toate meciurile la victorie, contează punctele, nu adversarul. Nu a fost nervozitate din partea noastră, a fost multă dorință.

Ar fi fost un meci cu tribunele pline, că așa se întâmplă la toate meciurile… fac un apel la autorități, să facă la fel pentru toată lumea. Nu știu cum se face că la meciurile noastre, suporterii stau la doi kilometri de stadion, la cei împotriva cărora am jucat, fanii au stat aproape de arenă”, a declarat Mihai Iosif la finalul partidei.