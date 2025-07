Eugen Trică șochează înainte de FCSB – CFR Cluj: „Supercupa e mai importantă decât campionatul și Cupa României!”. Remarcatul său are 39 de ani: „Nu Louis Munteanu e cel mai bun jucător!”

, prima partidă oficială a noului sezon din fotbalul românesc. Prezent la meciul din capitală, fostul internațional român Eugen Trică a făcut mai multe declarații suprinzătoare.

Eugen Trică, afirmații șocante înainte de FCSB – CFR: „Supercupa României e mult mai importantă decât câștigarea campionatului sau a Cupei”

Eugen Trică a afirmat că o susţine pe CFR în Supercupa României, acesta evoluând pentru „feroviari” în două perioade diferite, 2007-2008 și ianuarie – iulie 2009. Fostul mijlocaș a declarat că trofeul pus în joc sâmbătă seară este cel mai important din fotbalul românesc. „E un meci important.

Am declarat că țin cu CFR pentru că am jucat acolo. Vedem cum e FCSB, vin după o perioadă de pregătire. Supercupa României e mult mai importantă decât câștigarea campionatului sau a Cupei, pentru că devii automat cel mai bun din România.

Ar trebui să prezinte un mare interes. Am văzut că vine și lumea, ar trebui să fie stadionul plin. Lumea mai e plecată și pe la mare (n.r. râde)”, a afirmat Eugen Trică.

Eugen Trică: „CFR are cel mai important jucător – Ciprian Deac”

Fostul internațional român e de părere că formația clujeană are cel mai important jucător din Superligă, pe fostul său coechipier, . „Eu cred că vor rămâne aceleași echipe care s-au bătut an de an la campionat. Va fi și Craiova acolo.

CFR îl are pe cel mai important jucător, pe Ciprian Deac, din punctul meu de vedere. L-am văzut și pe Louis Munteanu, e un jucător de valoare, dar cred că decisiv în Supercupă va fi Ciprian Deac. Mi-aș dori ca toate echipele românești să se califice în grupele europene.

Și FCSB-ul în Champions League și celelalte în Conference League. Aștept și Rapidul să se lupte cu șanse reale la campionat. Obiectivul pentru Rapid și Dinamo ar trebui să fie titlul, nu play-off-ul”, a declarat Eugen Trică, înainte de Supercupa României.

