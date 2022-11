Eugen Trică, un nou meci împotriva fiului său în Concordia Chiajna – CSA Steaua. Alte dueluri celebre din fotbalul românesc

CSA Steaua, liderul din Liga 2 Casa Pariurilor, se deplasează la Chiajna pentru meciul împotriva Concordiei, partidă care va marca un duel tată-fiu în familia Trică.

Eugen Trică, față în față cu fiul Atanas în Concordia Chiajna – CSA Steaua

După ce Eugen Trică s-a aflat , echipa la care a evoluat Atanas Trică, cei doi se întâlnesc din nou ca adversari.

Este al doilea duel în familia Trică în acest sezon, după ce Eugen Trică a venit în Ghencea și ca antrenor al celor de la Metaloglobus, în chiar prima etapă. Atanas a intrat atunci pe final de meci, într-o partidă încheiată la egalitate, scor 1-1 și în care echipa lui Daniel Oprița a ratat și un penalty la ultima fază.

Atanas Trică are șanse mari să joace în meciul de la Chiajna și este într-o formă foarte bună după ce a reușit marcheze primul gol pentru „roș-albaștri” și a oferit o pasă decisivă în meciul cu Unirea Dej.

Atanas Trică nu a vorbit cu tatăl său cu o săptămână înainte de CSA Steaua – Metaloglobus

Atanas Trică a dezvăluit după ultimul meci împotriva tatălui său că nu a vorbit cu el în săptămâna meciului: „N-am vorbit de lunea trecută la telefon (n.r. cu Eugen Trică) și acum doar câteva cuvinte despre meci. După meci, acum, nu. Că nu se interpretează, el mă întreabă, m-a mai întrebat diferite lucruri, cum stau la cornere. Eu n-am vrut să dau din casă și am decis să nu mai vorbim o săptămână”.

Eugen Trică a comentat și el duelul cu fiul său: „Cum să fie? Bine! A intrat (n.r. Atanas) când am reuşit să închid jocul foarte bine. Nu prea a avut spaţii, dar rămâne un jucător bun, dacă se pregăteşte va prinde şi echipa în vară, aşa cred eu, pentru că este un jucător foarte important.

Mi-a fost frică la un moment dat când a intrat. Mi-am zis, ‘tocmai mie să-mi dea gol?’. Bineînţeles că l-am sfătuit să aleagă Steaua. El şi-a dorit în primul rând foarte mult să ajungă la Steaua.

Ştia de istoria acestui club, ştia că este un club foarte mare şi era bine pentru el. Ca dovadă, a şi ajuns, acum totul depinde de el, să se impună şi să prindă un loc de titular pentru că este foarte greu să joci aici, sunt jucători de valoare”.

Duel-șoc și în familia Ciobotariu în Dinamo – FC Voluntari, CFR Cluj – FC Voluntari și Sepsi Sfântu Gheorghe – FC Voluntari

Denis Ciobotariu și Liviu Ciobotariu s-au întâlnit în mai multe rânduri în SuperLiga. Primele dueluri au fost în anul 2020, când stoperul evolua pentru fosta echipă a tatălui său, iar „Ciobi senior” era antrenor la FC Botoșani.

În perioada în care fostul fundaș central al lui Dinamo a jucat la CFR Cluj, Dan Petrescu a decis să îl excludă din lot cu o săptămână înainte de meciul direct pentru a nu îi divulga tatălui său informații despre echipa pe care o pregătește.

„Cu Ciobotariu am vorbit înainte de meci, i-am zis că nu face parte din lot la acest meci. Nu am vrut să iasă discuții. I-am spus: ‘Ciobi, nu vreau să te bag într-un scandal’. El a înțeles, mi-a spus: ‘Mister, mă duc să joc la echipa a doua’”, a spus „Bursucul” înainte de meciul cu ilfovenii de anul trecut.

a dezvăluit însă că nu vorbește cu fiul său înaintea confruntărilor directe: „De obicei nu vorbesc cu Denis în săptămâna premergătoare jocului, nu vreau să-l pun într-o situație delicată. Acum pare a fi un pic mai… așa… pentru că el nu joacă, în ultima perioadă n-a prins lotul și nu discut cu el. O să ne vedem după meci, așa e corect”.

Liviu Ciobotariu nu a înțeles de ce fiul său a fost exclus din lot de către Dan Petrescu: „Nu am vorbit cu Denis, nu am vorbit pentru că nu vreau să-l pun într-o situaţie delicată. De fiecare dată când vorbesc cu el, trebuie să vorbesc despre fotbal că nu avem despre ce să vorbim. Am preferat să nu vorbesc cu el despre fotbal.

Nu ar fi fost prima dată când joc împotriva lui, am mai jucat de două ori cand era la Dinamo, la fel, n-am vorbit şi într-un joc a jucat titular. Dar fiecare gestionează situaţia cum crede”, a declarat antrenorul ilfovenilor după meciul cu CFR Cluj.

Răzvan VS Mircea Lucescu, cel mai cunoscut cuplu tată-fiu din fotbalul românesc. Meciul istoric dintre Șahtior Donețk și Rapid

Cel mai celebru cuplu tată-fiu din fotbalul românesc este fără doar și poate Răzvan Lucescu și Mircea Lucescu. Fiul lui „Il Luce” a scris istorie după ce s-a calificat în primăvara europeană cu o victorie împotriva lui Șahtior Donețk, echipa antrenată de Mircea Lucescu.

„Alb-vișiniii” reușeau să câștige cu 1-0 în Ucraina în Cupa UEFA, iar Răzvan Lucescu nu a uitat acest meci nici după 17 ani: „A fost un şoc, pentru că a fost prima dată când am realizat că eu mă bucuram pentru o înfrângere a lui. A fost o trăire cu totul şi cu totul specială. Vreo lună de zile noi nu am vorbit deloc despre acest meci. A fost foarte dur.

Când mi-am ridicat privirea şi l-am văzut mergând la centrul terenului, iar el era cu capul în pământ şi mâinile în buzunare, am realizat că era prima dată când mă bucuram de o înfrângere a lui şi asta m-a zguduit. M-am dus la vestiar şi l-am rugat pe maseur să mă ascundă, să mă protejeze şi am izbucnit în plâns şi nu mi-am revenit vreo 10 minute.

Trebuie să-i mulțumesc total și trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu că am un așa tată. Și o mamă, bineînțeles, dar acum ne referim la tata”, a povestit Răzvan Lucesc pentru .

