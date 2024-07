Eugen Voicu, detalii în direct despre retragerea sa de la Dinamo. „Nu mă simt acasă”. Ce spune despre Andrei Nicolescu + mesaj pentru fani

Eugen Voicu se retrage de la Dinamo. președintele roș-albilor aflând vestea în direct la FANATIK SUPERLIGA. Ulterior a intervenit și Voicu pentru a lămuri situația.

Eugen Nicolescu, despre retragerea de la Dinamo: „Rolul meu a fost îndeplinit”

„Nu cred că ăsta trebuie să fie termenul. Nu mă retrag de la Dinamo, rămân la Dinamo. E consider că rolul meu, pe care mi l-am asumat inițial, a fost îndeplinit. Și cred că e momentul să vină cineva care poate să facă lucrurile din momentul de față mai bine. Să adauge plus valoare proiectului.

ADVERTISEMENT

Nu e un pas înapoi. E un pas firesc în evoluția unei compani, când există un profil de conducători care se pricep să ducă un proiect până într-un anumit moment, e bine să schimbi profilul celor care conduc compania cu alții care se pricep să ducă lucrurile din acel moment mai departe.

(n.r. – Rămâneți, totuși, la Dinamo? Vă păstrați un procent de 10%?) E foarte posibil. Nu cred că despre bani trebuie să vorbim acum. E vorba despre faptul că în fotbal eu nu mă simt neapărat acasă. În schimb am o experiență în a lansa niște businessuri și cam asta cred că am făcut. Am ajuns la o anumită stabilitate la club, la un anumit traseu pe care clubul va evolua și cred că momentul reconstrucției adevărat sau clar definit e din acest sezon, care tocmai a început”, a declarat Eugen Voicu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la 10:30.

ADVERTISEMENT

„Am luat hotărârea încă de când am investit la Dinamo”

El avea calitatea de administrator, dar și președinte al Consiliului de Administrație la Red&White din februarie 2023.

„Dar e posibil să vină cineva care se pricepe mai bine la fotbal, care se pricepe mai bine la a crește companii, cu o dinamică pe care o pot gestiona mai bine. (n.r. – Când v-ați hotărât să vă retrageți?) Hotărârea am luat-o când am investit la Dinamo. Pentru că eu mi-am asumat o perioadă limitată la momentul respectiv. Nu m-am văzut patron de echipă de fotbal și mi-am îndeplinit rolul pe care l-am asumat atunci. Asta e tot.

ADVERTISEMENT

Clubul e bine. Evident că îți dorești să fie și mai bine decât e la un momentdat, dar lucrurile merg în direcția bună și chiar dacă ritmul a fost poate mai puțin alert decât ne-am fi dorit, totuși din interior dacă ne raportăm la ce s-a întâmplat în club, sunt multe schimbări pozitive. Clubul are altă dimensiune a staffului și altă calitate.

Lucrurile astea vor impacta și vor fi vizbile în timp în evoluția clubului. Deocamdată puține lucruri se și văd care se întâmplă, dar percepția asupra rezultatelor mai durează.

ADVERTISEMENT

(n.r. – A contribuit și presiunea familiei în luarea deciziei?) Da. Și da și nu. Presiunea a fost la început. Au zis că am pățit ceva că fac acest pas. Între timp s-a obișnuit și familia mea.

(n.r. – Nicolescu rămâne la Dinamo?) Sigur că da. Andrei muncește enorm. Nu se vede ce efort depune și cât de mult se străduiește să facă lucrurile bine și să acopere multe nevoi pe care le are clubul în momentul de față. Eu îl apreciez mult pe Andrei. Eu susțin și voi susține în continuare activitatea clubului. Nu se poate spune că am plecat. Cu toate greșelile pe care le-am făcut cu toții, direcția e bună.

(n.r. – Cine vă preia pachetul? Renovatio?) Nu comentez acest aspect. Eu nu am spus că voi ceda la Renovatio. Eu am spus doar că Renovatio are un procent mai mare decât cel care e public și că în curând se va vedea și la registrul comerțului. N-am spus că voi cesiona către Renovatio”, a adăugat fondatorul si acționarul majoritar al Certinvest.

„Totul e spre binele clubului”

„(n.r. – Vă veți recupera banii băgați sau îi lăsați în club?) Nu. Rămân investiți în continuare și nu e vorba de recuperat sume. Eu și Andrei am fost niște garanți ai viitorilor acționari și prin modul de organizare nu am concentrat un anumit procent pe care să îl păstrăm. De fiecare dată am vândut acțiuni la un preț foarte scăzut. Noi nu am vândut acțiuni să facem bani.

Am vândut doar ca să aducem plus valoare în club dar nu marcând un profit pe acțiunile pe care le-am avut inițial la un anumit preț. Nu se întâmplă nimic rău. Nu se pune problema de un colaps. Totul e spre binele clubului”, a conchis Voicu.

Eugen Voicu RUPE TACEREA la Fanatik SuperLiga! De ce PLEACA de la Dinamo, CUI VINDE ACTIUNILE